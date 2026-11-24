Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

L'Audi A6 Allroad combine raffinement routier et capacités tout-terrain grâce à ses suspensions pneumatiques modulables et ses 55 mm de débattement supplémentaire.

Un break premium qui réinvente le genre

Si vous n'envisagez pas l'Audi A6 Allroad pour ses capacités modérées en tout-terrain léger, vous pourriez tout simplement craquer pour son raffinement de roulement exceptionnel. Cette allemande franchit les dos-d'âne avec la même aisance qu'elle dévore les autoroutes à vive allure, s'imposant comme une alternative sérieuse aux SUV traditionnels.

Le débattement additionnel permis par les amortisseurs rallongés de l'Allroad a été judicieusement exploité par les ingénieurs d'Ingolstadt. Mais l'élégance de son comportement découle tout autant du tarage spécifique des amortisseurs et de la raideur des ressorts pneumatiques. Résultat : aucun roulis parasite, aucun tangage excessif, uniquement un moelleux sous les roues qui fait toute la différence.

Un confort bluffant malgré de grandes jantes

L'aspect le plus impressionnant, compte tenu des jantes optionnelles de 21 pouces (53 cm) équipant notre exemplaire d'essai, reste la capacité de ce châssis à rester imperturbable face aux nids-de-poule et aux bords dégradés des routes de campagne britanniques – problématique que nos routes françaises connaissent également bien.

Les impacts courts et secs sont absorbés avec une facilité déconcertante, l'Audi évitant ce bruit creux caractéristique qui a longtemps hanté les véhicules équipés de suspensions pneumatiques. Cette prouesse technique renforce le caractère attachant de l'Allroad en tant qu'express rapide et sûr, adapté à toutes les saisons.

Un silence de cathédrale

Le silence de fonctionnement constitue une autre vertu majeure. Malgré la surface frontale importante de l'Audi et ses pneumatiques larges, le niveau sonore enregistré de 58 décibels à 80 km/h la rend plus silencieuse qu'une Mercedes Classe E 450d testée en finition Exclusive – et non en ligne AMG. À 112 km/h, les deux rivales arrivent à égalité, mais en charge, l'Audi prend à nouveau l'avantage : son V6 semble simplement plus distant et mieux isolé.

Des vraies capacités tout-terrain

Avec 55 mm de débattement, l'Allroad peut moduler sa garde au sol dans des proportions atteignant presque le double de ce qu'une A6 Avant ordinaire équipée de suspensions pneumatiques peut offrir. Par défaut, elle affiche déjà un généreux avantage de 34 mm dans les modes de conduite courants.

Cette hauteur peut être augmentée de 15 mm supplémentaires en sélectionnant le mode Offroad. Et vous pouvez grimper encore de 20 mm en activant l'option "Max" sur l'écran tactile. À ce stade, l'Allroad commence à ressembler moins à un break familial distingué et davantage à un véhicule d'aventure préparé dans l'atelier d'un explorateur professionnel.

Restrictions et performances

Ce réglage maximal n'est disponible qu'à des vitesses inférieures à 34 km/h, donc plutôt destiné à négocier le sentier rocailleux menant à votre location de vacances qu'à foncer sur des pistes à vitesse de rallye-raid. Notez également qu'au-delà de 84 km/h, les suspensions pneumatiques rabaissent automatiquement l'Allroad à sa stature normale.

Notre modèle d'essai en finition Vorsprung, équipé des jantes haut de gamme de 21 pouces, disposait de l'option pneumatiques performance – en l'occurrence des Michelin Pilot Sport 5. Nous n'en attendions pas des miracles sur le parcours tout-terrain du centre d'essais MIRA, et les chemins vraiment boueux ont été évités.

Efficace sur chemins difficiles

Sur les pentes herbeuses et les chemins forestiers, le mode Offroad+ – qui met le contrôle de traction et le blocage électronique du différentiel en alerte maximale, tout en demandant à la boîte de maintenir des rapports inférieurs – a accompli un travail remarquable pour maintenir une progression facile, raffinée et maîtrisable.

Un Audi Q7 aurait offert une meilleure garde au sol, mais se serait montré considérablement moins maniable. Malgré ses flancs de pneus minimalistes, l'Allroad s'est également révélée toujours merveilleusement souple sur les pistes de gravier accidentées parcourues à haute vitesse.

Équipée de jantes plus petites et de pneumatiques tout-terrain, cette voiture deviendrait un complice formidable pour les escapades les plus ambitieuses, tout en conservant son raffinement premium au quotidien. Un compromis idéal qui justifie pleinement son positionnement face aux SUV traditionnels.