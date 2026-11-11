KTM X-Bow Arrow : un SSV de 330 chevaux équipé d'un moteur Audi

KTM X-Bow Arrow : un SSV de 330 chevaux équipé ...

Par Laurence Jardin / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

KTM X-Bow dévoile l'Arrow, son premier SSV tout-terrain combinant un moteur Audi turbo de 330 ch et une ingénierie de voiture de sport à partir de 54 000 €.

L'ADN des voitures de sport transposé au tout-terrain

Connu pour ses voitures de sport légères destinées à la route et à la piste, KTM X-Bow franchit un cap audacieux en dévoilant l'Arrow, son premier véhicule côte-à-côte (SSV) tout-terrain. Cette incursion dans l'univers du franchissement marque un tournant pour le constructeur autrichien qui transpose son expertise automobile vers des terrains où aucune de ses créations n'avait jusqu'ici osé s'aventurer.

Le cœur mécanique de l'Arrow puise directement dans le catalogue Audi : un quatre-cylindres turbo de 2,0 litres associé à une boîte robotisée à double embrayage et sept rapports. Cette combinaison technique délivre 280 chevaux en configuration standard, tandis qu'une version d'édition limitée pousse la cavalerie jusqu'à 330 chevaux. De quoi offrir des performances dignes d'une sportive sur des chemins défoncés.

Une base technique issue de l'expérience Dakar

L'Arrow ne ressemble en rien aux SSV traditionnels. Son châssis en acier chromoly repose sur des suspensions à double triangulation aux quatre roues, avec un objectif de débattement supérieur à 60 centimètres. Les amortisseurs ont été développés en collaboration avec KW Reiger, spécialiste reconnu dans le domaine.

Les points forts techniques incluent :

Un châssis tubulaire chromoly conçu par KTM Components, division ayant supporté les programmes Dakar de KTM pendant des années

Des différentiels à glissement limité à l'avant et à l'arrière pour gérer la puissance sur surfaces meubles

Un habitacle entièrement fermé avec sièges et harnais Sabelt

Sur l'édition limitée : climatisation de série et frein à main hydraulique de type rallye

Michael Woelfing, PDG de KTM X-Bow, affirme que l'Arrow est "conçu pour élever les standards du marché premium des SSV, en allant au-delà des attentes traditionnelles". L'objectif annoncé : combiner 20 ans d'expérience en compétition tout-terrain avec l'ingénierie automobile du constructeur.

Un développement piloté par des pilotes Dakar

L'histoire de l'Arrow commence avec Guillaume de Mévius, propriétaire de KTM X-Bow et concurrent régulier du Dakar. Sa structure G Rally Team/KTM X-Bow Lab Team, fondée en 2018, a servi de plateforme d'essais pour ce projet ambitieux. L'équipe a capitalisé sur son expérience du Dakar et du Championnat du monde FIA de rallye-raid pour affiner la robustesse du véhicule.

De Mévius explique avoir voulu "créer le type de véhicule que je voudrais conduire moi-même, quelque chose avec la précision et l'ingénierie d'une voiture de performance mais construit pour attaquer des terrains où une sportive ne peut tout simplement pas aller".

Puck Klaassen, pilote néerlandaise de 23 ans et révélation du rallye-raid malgré son jeune âge, a également participé au développement en tant que pilote d'essai. Ayant déjà remporté une spéciale au Dakar, elle souligne la connexion exceptionnelle que procure l'Arrow avec le terrain, tout en conservant un niveau de confort rare sur ce type d'engin.

Tarifs et disponibilité

KTM X-Bow lancera la gamme Arrow avec l'édition limitée Black, plafonnée à 500 unités numérotées dans le monde entier. Affichée à partir d'environ 89 000 € (conversion basée sur 98 600 $), cette version représente la spécification la plus élevée actuellement proposée par le constructeur et bénéficie d'une période de réservation exclusive.

La version standard suivra comme modèle de production destiné à une clientèle plus large, avec un tarif de départ autour de 54 000 €. Ces montants sont basés sur un taux de change de 1 USD pour 0,90 EUR, et les prix définitifs pour l'Europe pourraient évoluer avec les fluctuations monétaires, les droits de douane et les taxes locales.

Les réservations ouvrent le 17 novembre via le réseau de concessionnaires KTM X-Bow et sur le site ktm-xbow.com. Les premiers clients recevront leur Arrow fin 2027, laissant au constructeur près de trois ans pour finaliser la production de ce modèle audacieux qui pourrait redéfinir les codes du SSV premium.