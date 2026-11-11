KTM X-Bow Arrow : un buggy de 325 ch dérivé du Dakar pour affronter l'Ariel Nomad

KTM X-Bow Arrow : un buggy de 325 ch dérivé du ...

KTM dévoile l'Arrow, un buggy tout-terrain équipé du moteur Audi S3 de 325 ch, développé par le vice-champion du Dakar 2024 Guillaume de Mévius.

Le spécialiste autrichien des châssis légers KTM X-Bow frappe fort avec l'Arrow, un buggy tout-terrain radical qui vient bousculer les codes du segment. Équipé de la mécanique de l'Audi S3 et développé par une équipe de rallye-raid, ce side-by-side affiche des ambitions claires : détrôner l'Ariel Nomad britannique sur son propre terrain.

Une genèse liée au Dakar

L'histoire de l'Arrow commence dans les dunes du désert saoudien. Guillaume de Mévius, pilote belge de rallye-raid et vice-champion du Dakar 2024, a pris les rênes de KTM X-Bow après le rachat de la division automobile du constructeur en août dernier. La marque, qui évoluait jusqu'alors sous l'aile du fabricant de motos du même nom, opère désormais de manière totalement indépendante.

Ce changement de gouvernance a ouvert la voie à des projets audacieux. Après avoir dévoilé une nouvelle version de sa GT-XR orientée circuit le mois dernier, KTM élargit son catalogue avec ce buggy tout-terrain qui puise directement dans l'expérience de compétition de son nouveau propriétaire.

Un prototype de course civilisé

L'Arrow n'est pas un simple exercice de style. Il s'agit d'une version "assagie" du véhicule de rallye-raid que l'équipe G Rally de Guillaume de Mévius – récemment rebaptisée KTM X-Bow Lab Team – a développé pour concourir dans la nouvelle catégorie SSV (side-by-side vehicle) du Dakar.

Cette filiation avec la compétition se traduit par une architecture sans compromis. Le châssis tubulaire accueille un habitacle biplace en configuration côte-à-côte, typique des SSV. Mais contrairement aux buggys de loisir, l'Arrow revendique une vraie polyvalence entre piste et tout-terrain extrême.

La puissance d'Audi sous le capot

Fidèle à la tradition KTM X-Bow, l'Arrow fait appel à une mécanique du groupe Volkswagen. Le choix s'est porté sur le bloc EA888, ce quatre cylindres 2.0 turbo essence qui équipe notamment l'Audi S3, la Volkswagen Golf GTI et bien d'autres sportives compactes du groupe allemand.

Deux niveaux de puissance sont proposés. La version standard développe 276 ch, tandis qu'une édition de lancement limitée à 500 exemplaires pousse le curseur à 325 ch. Dans les deux cas, la puissance transite par une boîte robotisée à double embrayage et sept rapports, alimentant les quatre roues via deux différentiels à glissement limité.

Un rapport poids-puissance explosif

Avec seulement 999 kg sur la balance, l'Arrow affiche un rapport poids-puissance redoutable : 325 ch par tonne dans sa version la plus musclée. KTM reste pour l'instant discret sur les performances chronométrées, mais ces chiffres laissent présager des accélérations brutales.

L'Ariel Nomad dans le viseur

L'Arrow vise clairement le segment ultra-spécialisé des buggys routiers extrêmes, un marché de niche où l'Ariel Nomad britannique fait figure de référence. Dérivé du mythique Atom, ce dernier ne pèse que 715 kg et exploite un quatre cylindres 2.0 Honda développant une puissance similaire pour abattre le 0-100 km/h en 3,4 secondes.

Face à ce rival établi, l'Arrow dispose d'arguments de poids : une origine rallye-raid qui garantit une robustesse supérieure, une transmission intégrale sophistiquée et l'aura de son créateur, fraîchement auréolé d'un podium au Dakar. Reste à connaître les tarifs et les conditions de commercialisation en Europe, des informations que KTM devrait communiquer prochainement.

Un nouveau chapitre pour KTM X-Bow

L'Arrow marque une évolution stratégique majeure pour KTM X-Bow. Depuis le lancement de la première X-Bow en 2008, la marque s'était cantonnée aux voitures de piste ultra-légères. L'arrivée de Guillaume de Mévius aux commandes insuffle une nouvelle dynamique, directement inspirée du monde impitoyable du rallye-raid.

Cette diversification témoigne de l'ambition de la marque autrichienne de conquérir de nouveaux segments, tout en capitalisant sur son savoir-faire historique : châssis tubulaires ultra-rigides, poids plume et mécaniques empruntées au groupe Volkswagen. Le cocktail qui a fait le succès de la X-Bow trouve ici une nouvelle application, adaptée aux terrains les plus hostiles.