La future Lotus Esprit 2028 confirmée avec un V8 biturbo de 500 ch et plus de 1000 ch en hybride

Par Martin Rochard / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

La nouvelle Lotus Esprit dévoile son moteur V8 biturbo de 500 chevaux développé par Horse Powertrain, avec une version hybride dépassant les 1000 chevaux.

Un V8 surpuissant signé Horse Powertrain

L'équipementier Horse Powertrain vient de lever le voile sur les caractéristiques techniques du moteur qui animera la future supercar de Lotus. Baptisé W40, ce V8 4.0 litres biturbo promet des performances exceptionnelles avec plus de 500 chevaux et 800 Nm de couple. Mais ce n'est qu'un début pour cette renaissance du mythique badge Esprit, dont le nom de code Type 135 circule dans les cercles initiés.

La particularité de ce bloc réside dans son architecture "hot-vee", une configuration technique où les turbocompresseurs sont nichés entre les deux rangées de cylindres. Cette disposition ingénieuse permet non seulement de réduire l'encombrement – un atout majeur pour une voiture à moteur central – mais aussi d'optimiser le flux des gaz d'échappement pour une réactivité accrue.

Un rapport poids-puissance exceptionnel

Avec un poids contenu à 200 kilogrammes, le W40 affiche l'un des meilleurs ratios puissance-masse du marché. Horse Powertrain revendique ainsi une densité de puissance parmi les plus élevées de l'industrie, un argument de poids pour une marque comme Lotus qui a fait de la légèreté sa signature depuis des décennies.

Plus de 1000 chevaux pour la version hybride

Si les 500 chevaux du V8 thermique seul impressionnent déjà, Lotus voit beaucoup plus grand. Le constructeur britannique a clairement affiché ses ambitions : dépasser la barre symbolique des 1000 chevaux en puissance combinée. Le PDG Feng Qingfeng a d'ailleurs explicitement désigné la Ferrari F80 Testarossa et ses 1036 chevaux comme la référence à battre.

Cette surpuissance sera rendue possible grâce à l'hybridation. La boîte de vitesses robotisée à double embrayage et huit rapports, également fournie par Horse, intègre un moteur électrique capable d'encaisser jusqu'à 1048 Nm de couple. Un chiffre qui correspond exactement à la puissance de l'ancienne McLaren P1, laissant présager du potentiel démentiel de cette nouvelle Esprit.

Une version V6 hybride en entrée de gamme

Pour élargir sa clientèle, Lotus proposera également une motorisation moins extrême mais néanmoins redoutable. Cette version d'accès s'appuiera sur le moteur W30 développé par Horse, un V6 biturbo capable de délivrer 400 chevaux et 700 Nm en configuration thermique pure.

Avec l'apport d'un moteur électrique, cette déclinaison devrait franchir allègrement le cap des 700 chevaux. Un niveau de performance qui lui permettra d'affronter directement la Ferrari 296 GTB et sa cavalerie de 610 chevaux, ainsi que la future McLaren 820 actuellement en développement.

Un positionnement stratégique dans la gamme

Cette nouvelle Esprit occupera une place centrale dans l'offensive produit de Lotus. Elle viendra combler l'écart entre l'Emira, voiture de sport accessible animée par des moteurs quatre-cylindres turbo et V6, et l'Evija, hypercar électrique produite en série ultra-limitée.

Le retour du nom Esprit, bien que non officiellement confirmé, constituerait un coup marketing majeur pour Lotus. Cette appellation mythique, portée par les modèles produits entre 1976 et 2004, évoque immédiatement l'âge d'or de la marque britannique et son savoir-faire en matière de supercars à moteur central.

L'expertise de Horse Powertrain au service de Lotus

La collaboration avec Horse Powertrain, coentreprise entre Renault et le constructeur chinois Geely (actionnaire majoritaire de Lotus), offre au constructeur britannique l'accès à des technologies de pointe. Cette alliance stratégique permet à Lotus de développer des motorisations thermiques et hybrides performantes tout en partageant les coûts de développement.

Les moteurs W30 et W40, ainsi que la boîte robotisée à double embrayage, bénéficient d'investissements massifs et d'une ingénierie de haut niveau. Une ressource précieuse pour une marque de niche comme Lotus, qui peut ainsi rivaliser avec des constructeurs aux moyens autrement plus importants.

Attendue pour 2028, cette nouvelle génération d'Esprit marquera un tournant dans l'histoire moderne de Lotus. En combinant l'expertise légendaire du châssis britannique avec une motorisation hybride de dernière génération, la marque d'Hethel s'apprête à bousculer le segment très fermé des supercars.