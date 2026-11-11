La Ford Mustang Cobra fait son grand retour en 2027

La Ford Mustang Cobra fait son grand retour en ...

Par Martin Rochard / 11 novembre 2026 à 08:44 · 2 min de lecture

Ford annonce officiellement le retour de la légendaire Mustang Cobra pour 2027, avec un V8 atmosphérique et plus de 600 chevaux sous le capot.

Le mythe Cobra ressuscité par Ford

L'ovale bleu vient de faire une annonce qui ravira les amateurs de muscle cars : la Ford Mustang Cobra s'apprête à renaître de ses cendres. Dans un teaser diffusé sur les réseaux sociaux par Ford Racing, le constructeur américain laisse entrevoir le retour prochain de l'une de ses déclinaisons les plus emblématiques.

La vidéo, volontairement énigmatique, promet un "cœur tout moteur né de la course" pour ce modèle à venir. Cette formulation suggère clairement que Ford mise sur la performance atmosphérique pure, loin des tendances actuelles à la suralimentation généralisée.

Un V8 atmosphérique de plus de 600 chevaux

Selon les informations disponibles, la nouvelle Mustang Cobra devrait embarquer un V8 atmosphérique développant une puissance supérieure à 600 chevaux. Un choix audacieux à l'heure où la plupart des constructeurs privilégient turbocompresseurs et compresseurs pour augmenter les performances.

L'association avec une boîte de vitesses manuelle confirme la volonté de Ford de proposer une expérience de conduite authentique, dans la plus pure tradition des muscle cars américaines. Cette configuration devrait séduire les puristes qui recherchent une connexion directe avec la mécanique.

Un positionnement encore mystérieux

De nombreuses questions restent en suspens concernant cette future Cobra. Ford n'a pas encore précisé si elle constituera un modèle autonome dans la gamme, une édition spéciale limitée, ou une version positionnée au-dessus de l'actuelle Mustang Dark Horse qui trône actuellement au sommet de la hiérarchie.

L'héritage d'un nom légendaire

Le badge Cobra occupe une place particulière dans l'histoire de Ford. La dernière fois qu'il est apparu sur une Mustang remonte aux versions SVT Cobra suralimentées et aux modèles de l'ère Shelby, dont la mythique Terminator Cobra du début des années 2000.

Cette dernière, avec son V8 4,6 litres suralimenté, reste gravée dans la mémoire collective des passionnés pour ses performances brutales et son caractère affirmé. Faire revivre ce nom représente donc un pari audacieux pour Ford, qui devra honorer cet héritage prestigieux.

Rendez-vous en 2027

La patience sera de mise pour les amateurs de la marque à l'ovale bleu. Ford a confirmé que "l'histoire continuera en 2027", laissant entendre qu'il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir l'ensemble des spécifications techniques et voir le modèle dans son intégralité.

Cette stratégie de communication distillée permet à Ford de maintenir l'attention sur ce projet tout en laissant le temps aux équipes de peaufiner le développement. Dans un marché automobile en pleine mutation, avec l'électrification croissante des gammes, le retour d'une Cobra à moteur atmosphérique apparaît comme un chant du cygne pour les mécaniques thermiques haute performance.

Le constructeur américain semble ainsi vouloir marquer les esprits avec un dernier grand baroud d'honneur pour le V8 essence, avant que les réglementations environnementales ne rendent ce type de motorisation de plus en plus difficile à commercialiser, particulièrement sur le marché européen.