Ce Ford F-100 de 1956 restomodé développe 800 chevaux grâce à 15 000 heures de travail

Ce Ford F-100 de 1956 restomodé développe 800 c...

Par Luc Morandini / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

Un atelier américain a transformé un Ford F-100 de 1956 en restomod de 800 chevaux, nécessitant plus de 15 000 heures de travail artisanal.

Dans l'univers des restomods, où les pick-ups classiques retrouvent une seconde jeunesse avec des motorisations modernes surpuissantes, certaines créations se distinguent par leur niveau d'excellence. Le GT/FX de Fat Fender Garage, présenté au SEMA de Las Vegas, fait indéniablement partie de cette catégorie d'exception.

Un Ford F-100 de 1956 métamorphosé

Ce projet hors-normes repose sur une base de Ford F-100 millésime 1956, entièrement réimaginée pour allier l'esthétique intemporelle du pick-up américain classique aux performances d'une Ford Mustang GT contemporaine. L'atelier arizonien Fat Fender Garage a investi plus de 15 000 heures de travail minutieux pour transformer cette icône en un véritable concentré de technologie.

Le résultat frappe immédiatement par son équilibre : malgré des modifications radicales, le GT/FX conserve l'ADN du modèle original tout en affichant une présence musclée et résolument moderne.

800 chevaux sous le capot

Sous le capot retravaillé se cache un V8 Ford Coyote de 5.0 litres de troisième génération, coiffé d'un compresseur volumétrique Whipple de 3.0 litres. Cette configuration délivre une puissance maximale de 800 chevaux, accompagnée d'un couple colossal de 1 016 Nm.

La transmission s'effectue via la boîte automatique 10R80 à 10 rapports de Ford, garantissant des passages de vitesses rapides et un rendement optimal. Fat Fender Garage a également développé une ligne d'échappement sur mesure de 7,6 cm de diamètre, équipée de silencieux Borla XR-1 Raceline, de résonateurs JMD et de clapets électriques pour moduler la sonorité.

Des détails moteur soignés

Le compartiment moteur bénéficie de cache-culbuteurs personnalisés qui ajoutent une touche d'exclusivité à l'ensemble mécanique déjà impressionnant.

Une carrosserie sculptée à la main

La carrosserie entièrement en acier a fait l'objet d'un travail artisanal considérable. La cabine a été abaissée de 5 centimètres, tandis que le toit et le capot ont été "pancakés" – une technique consistant à les aplatir pour accentuer la ligne horizontale du véhicule.

Les ailes avant et arrière ont été élargies pour donner au pick-up une stance plus large et agressive. Des marchepieds sur mesure s'intègrent harmonieusement aux ailes arrière, créant une continuité visuelle saisissante.

Un mélange subtil d'ancien et de nouveau

Parmi les éléments aérodynamiques, on retrouve :

Une prise d'air frontale spécifique

Des lames de spoiler avant

Un diffuseur arrière emprunté à la Ford Mustang Shelby GT350

Des vitres avant et arrière affleurantes

Des vitres latérales monobloc

Des rétroviseurs en fibre de carbone

Des feux arrière à LED personnalisés

Fait remarquable : la calandre d'origine constitue le seul élément extérieur majeur préservé sans modification, servant d'ancrage historique au projet.

La benne personnalisée à double paroi arbore des élargisseurs distinctifs et un hayon s'ouvrant électriquement par simple pression d'un bouton. L'ensemble reçoit une peinture BASF sur mesure avec des bandes de course peintes et finies manuellement en interne. Les pare-chocs, garnitures et visserie en acier inoxydable bénéficient d'un traitement Cerakote pour une finition impeccable.

Un châssis digne d'une supercar

Toute cette puissance nécessite une plateforme à la hauteur. Fat Fender Garage a équipé le GT/FX de son châssis phare FF1 Performance Coilover, spécialement développé pour conférer à ce pick-up classique un comportement routier comparable à celui d'une supercar moderne.

La suspension privilégie le contrôle de caisse, la réactivité en courbe et la stabilité lors des accélérations et freinages. Des jantes HRE sur-mesure chaussées de pneumatiques Toyo Proxes Sport 2 complètent le dispositif roulant.

Un habitacle premium et technologique

L'intérieur ne fait aucun compromis sur le luxe et la modernité. La cabine entièrement personnalisée arbore une dominante noire avec des détails en cuir premium, des sièges baquets tapissés sur mesure et un tableau de bord gainé de cuir.

L'instrumentation moderne et l'équipement audio actualisé apportent le confort technologique contemporain, tandis que des actionneurs de portes personnalisés et divers équipements de confort élèvent le niveau de finition.

Détail particulièrement astucieux : un système de climatisation dissimulé diffuse l'air par une unique bouche d'aération cachée, préservant ainsi l'épure du tableau de bord.

Un projet unique et exclusif

Fat Fender Garage n'a pas communiqué de prix pour ce GT/FX exceptionnel. Néanmoins, avec plus de 15 000 heures de travail investies, cette réalisation représente un investissement considérable réservé aux collectionneurs les plus exigeants.

Ce restomod illustre parfaitement la tendance actuelle du marché des véhicules de collection : préserver l'authenticité esthétique tout en intégrant performances et technologies modernes pour créer des machines aussi agréables à conduire qu'impressionnantes à contempler.