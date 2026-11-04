Ce Ford F-100 de 1956 restomodé développe 800 chevaux grâce à 15 000 heures de travail
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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Dans l'univers des restomods, où les pick-ups classiques retrouvent une seconde jeunesse avec des motorisations modernes surpuissantes, certaines créations se distinguent par leur niveau d'excellence. Le GT/FX de Fat Fender Garage, présenté au SEMA de Las Vegas, fait indéniablement partie de cette catégorie d'exception.
Un Ford F-100 de 1956 métamorphosé
Ce projet hors-normes repose sur une base de Ford F-100 millésime 1956, entièrement réimaginée pour allier l'esthétique intemporelle du pick-up américain classique aux performances d'une Ford Mustang GT contemporaine. L'atelier arizonien Fat Fender Garage a investi plus de 15 000 heures de travail minutieux pour transformer cette icône en un véritable concentré de technologie.
Le résultat frappe immédiatement par son équilibre : malgré des modifications radicales, le GT/FX conserve l'ADN du modèle original tout en affichant une présence musclée et résolument moderne.
800 chevaux sous le capot
Sous le capot retravaillé se cache un V8 Ford Coyote de 5.0 litres de troisième génération, coiffé d'un compresseur volumétrique Whipple de 3.0 litres. Cette configuration délivre une puissance maximale de 800 chevaux, accompagnée d'un couple colossal de 1 016 Nm.
La transmission s'effectue via la boîte automatique 10R80 à 10 rapports de Ford, garantissant des passages de vitesses rapides et un rendement optimal. Fat Fender Garage a également développé une ligne d'échappement sur mesure de 7,6 cm de diamètre, équipée de silencieux Borla XR-1 Raceline, de résonateurs JMD et de clapets électriques pour moduler la sonorité.
Des détails moteur soignés
Le compartiment moteur bénéficie de cache-culbuteurs personnalisés qui ajoutent une touche d'exclusivité à l'ensemble mécanique déjà impressionnant.
Une carrosserie sculptée à la main
La carrosserie entièrement en acier a fait l'objet d'un travail artisanal considérable. La cabine a été abaissée de 5 centimètres, tandis que le toit et le capot ont été "pancakés" – une technique consistant à les aplatir pour accentuer la ligne horizontale du véhicule.
Les ailes avant et arrière ont été élargies pour donner au pick-up une stance plus large et agressive. Des marchepieds sur mesure s'intègrent harmonieusement aux ailes arrière, créant une continuité visuelle saisissante.
Un mélange subtil d'ancien et de nouveau
Parmi les éléments aérodynamiques, on retrouve :
- Une prise d'air frontale spécifique
- Des lames de spoiler avant
- Un diffuseur arrière emprunté à la Ford Mustang Shelby GT350
- Des vitres avant et arrière affleurantes
- Des vitres latérales monobloc
- Des rétroviseurs en fibre de carbone
- Des feux arrière à LED personnalisés
Fait remarquable : la calandre d'origine constitue le seul élément extérieur majeur préservé sans modification, servant d'ancrage historique au projet.
La benne personnalisée à double paroi arbore des élargisseurs distinctifs et un hayon s'ouvrant électriquement par simple pression d'un bouton. L'ensemble reçoit une peinture BASF sur mesure avec des bandes de course peintes et finies manuellement en interne. Les pare-chocs, garnitures et visserie en acier inoxydable bénéficient d'un traitement Cerakote pour une finition impeccable.
Un châssis digne d'une supercar
Toute cette puissance nécessite une plateforme à la hauteur. Fat Fender Garage a équipé le GT/FX de son châssis phare FF1 Performance Coilover, spécialement développé pour conférer à ce pick-up classique un comportement routier comparable à celui d'une supercar moderne.
La suspension privilégie le contrôle de caisse, la réactivité en courbe et la stabilité lors des accélérations et freinages. Des jantes HRE sur-mesure chaussées de pneumatiques Toyo Proxes Sport 2 complètent le dispositif roulant.
Un habitacle premium et technologique
L'intérieur ne fait aucun compromis sur le luxe et la modernité. La cabine entièrement personnalisée arbore une dominante noire avec des détails en cuir premium, des sièges baquets tapissés sur mesure et un tableau de bord gainé de cuir.
L'instrumentation moderne et l'équipement audio actualisé apportent le confort technologique contemporain, tandis que des actionneurs de portes personnalisés et divers équipements de confort élèvent le niveau de finition.
Détail particulièrement astucieux : un système de climatisation dissimulé diffuse l'air par une unique bouche d'aération cachée, préservant ainsi l'épure du tableau de bord.
Un projet unique et exclusif
Fat Fender Garage n'a pas communiqué de prix pour ce GT/FX exceptionnel. Néanmoins, avec plus de 15 000 heures de travail investies, cette réalisation représente un investissement considérable réservé aux collectionneurs les plus exigeants.
Ce restomod illustre parfaitement la tendance actuelle du marché des véhicules de collection : préserver l'authenticité esthétique tout en intégrant performances et technologies modernes pour créer des machines aussi agréables à conduire qu'impressionnantes à contempler.
Questions fréquentes
Quelle motorisation équipe ce Ford F-100 restomodé ?
Il s'agit d'un V8 Ford Coyote de 5.0 litres de troisième génération, surcompressé par un compresseur Whipple de 3.0 litres. Cette configuration produit 800 chevaux et 1 016 Nm de couple, transmis aux roues via une boîte automatique 10 rapports 10R80.
Combien de temps a nécessité la construction de ce projet ?
Fat Fender Garage a consacré plus de 15 000 heures de conception, d'ingénierie et de fabrication pour donner vie à ce projet. L'atelier basé en Arizona l'a présenté au salon SEMA de Las Vegas.
Quelles modifications ont été apportées à la carrosserie ?
La cabine a été abaissée de 5 cm, le toit et le capot ont été aplatis, et les ailes avant et arrière ont été élargies. Le diffuseur arrière provient d'une Ford Mustang Shelby GT350, tandis que la calandre d'origine est le seul élément extérieur non modifié.
Quel châssis utilise ce restomod ?
Le GT/FX repose sur le châssis FF1 Performance Coilover, spécialement conçu par Fat Fender Garage pour offrir un comportement routier proche d'une supercar moderne, avec une gestion optimale du roulis, une direction précise et une stabilité accrue.
Quel est l'habitacle de ce Ford F-100 ?
L'intérieur entièrement personnalisé arbore une sellerie cuir noire, des sièges baquets sur mesure et un tableau de bord gainé de cuir. Il intègre une instrumentation moderne, un système audio actualisé et même une climatisation dissimulée avec une ventilation unique pour préserver l'esthétique épurée.