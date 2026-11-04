Cadillac F1 : L'équipe déjà en vente pour 2,7 milliards d'euros après une saison désastreuse

Cadillac F1 : L'équipe déjà en vente pour 2,7 m...

Par Laurence Jardin / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

Mark Walter chercherait à vendre l'écurie Cadillac F1 pour 2,7 milliards d'euros après une première saison catastrophique avec un seul point marqué.

À peine entrée en Formule 1, l'écurie Cadillac pourrait déjà changer de mains. Selon des informations concordantes, Mark Walter, propriétaire majoritaire via TWG Global, explore activement la vente de sa participation dans l'équipe américaine pour un montant dépassant les 2,7 milliards d'euros.

Un revirement spectaculaire après des déclarations rassurantes

Cette volonté de céder l'écurie contraste fortement avec les déclarations faites en août dernier. À l'époque, TWG Global affirmait sans ambiguïté : "TWG n'envisage pas de se retirer de l'équipe Cadillac F1 ni d'aucune autre partie de TWG Motorsports." Mark Walter lui-même avait été encore plus catégorique face aux journalistes : "Nous allons conserver l'équipe quoi qu'il arrive."

Trois mois plus tard, la réalité semble avoir rattrapé ces promesses. Selon les informations révélées, un processus de vente actif serait bel et bien en cours, même si aucun accord définitif n'a été conclu et qu'aucun acheteur n'a été officiellement désigné.

Une première saison catastrophique sur le plan sportif

Les résultats en piste expliquent en partie ce changement de cap radical. Cadillac n'a récolté qu'un seul petit point lors de sa saison inaugurale en Formule 1, un bilan désastreux pour une équipe qui avait généré tant d'attentes lors de son arrivée dans le championnat.

Sur le plan financier, la situation est encore plus préoccupante. L'écurie devrait enregistrer des pertes approchant les 360 millions d'euros pour l'année 2025, une somme directement liée aux coûts colossaux nécessaires pour monter une nouvelle structure de toutes pièces dans le monde impitoyable de la F1.

Un investissement initial dépassant le milliard d'euros

Pour comprendre le prix demandé, il faut remonter aux investissements consentis pour intégrer le paddock. TWG et General Motors ont d'abord versé 410 millions d'euros de frais de dilution aux neuf autres écuries, un droit d'entrée obligatoire pour rejoindre le championnat. À cela s'ajoutent au moins 910 millions d'euros supplémentaires pour construire l'infrastructure, recruter le personnel et développer la voiture.

Face à ces coûts engloutis, la valorisation demandée de 2,7 milliards d'euros apparaît finalement cohérente avec les réalités du marché. La valeur moyenne d'une écurie de Formule 1 a atteint 3,1 milliards d'euros en 2024, en progression de 48% sur un an, témoignant de l'attractivité croissante du championnat.

Un marché d'acheteurs potentiels limité

L'intérêt pour l'écurie américaine ne manque pas. Plus de vingt parties auraient manifesté leur curiosité pour ce dossier. Toutefois, les personnes proches du processus de vente tempèrent cet engouement apparent : moins de sept candidats disposeraient réellement des capacités financières pour atteindre le montant demandé.

Cet écart important entre les curieux et les véritables acheteurs potentiels est typique des transactions de cette envergure dans le sport automobile. Il explique en partie pourquoi aucune opération ne s'est encore concrétisée malgré les discussions en cours.

General Motors maintient ses ambitions technologiques

Il convient de préciser que seule la participation de TWG Global serait concernée par cette vente. La répartition exacte du capital entre TWG et General Motors n'a jamais été divulguée publiquement, mais rien n'indique que le constructeur automobile souhaite se retirer du projet.

GM a d'ailleurs déjà communiqué sur son intention d'exploiter les technologies développées en Formule 1 pour enrichir ses futurs modèles de performance. Cette stratégie de transfert technologique représente un bénéfice à long terme qui existe indépendamment de la structure actionnariale de l'équipe.

Un portefeuille motorsport diversifié

TWG Motorsports ne se limite pas à la Formule 1. Le groupe contrôle également Andretti Global, Spire Motorsports, Wayne Taylor Racing et Walkinshaw TWG Racing. Seule la participation dans l'écurie Cadillac F1 serait actuellement proposée à la vente.

Par ailleurs, Mark Walter procède à un désengagement plus large de certains de ses investissements sportifs. Il a récemment cédé sa participation de 13% dans le club de football anglais de Chelsea et chercherait également un acquéreur pour l'équipe féminine de basket Los Angeles Sparks évoluant en WNBA.

L'avenir reste incertain pour l'équipe américaine

Malgré les difficultés sportives et financières actuelles, le projet Cadillac en Formule 1 conserve une valeur indéniable. La présence d'un constructeur américain majeur dans le championnat le plus prestigieux du sport automobile mondial reste un atout commercial et médiatique considérable.

Les prochaines semaines devraient apporter des éclaircissements sur l'avenir de cette écurie dont la saison inaugurale aura été bien loin des espérances initiales. La question demeure : un nouvel investisseur parviendra-t-il à redresser la barre là où TWG Global semble aujourd'hui prêt à jeter l'éponge ?