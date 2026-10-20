Le Ford Ranger 2027 reçoit un V6 3.0 litres de 380 chevaux inspiré du Bronco

Le Ford Ranger 2027 reçoit un V6 3.0 litres de ...

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 18:46 · 2 min de lecture

Ford remplace le V6 2.7 litres du Ranger par un moteur 3.0 EcoBoost de 380 chevaux et 597 Nm de couple dès le millésime 2027.

Ford s'apprête à frapper un grand coup sur le segment des pick-up moyens avec une refonte significative de la gamme Ranger pour le millésime 2027. La marque à l'ovale bleu abandonne son V6 2.7 litres au profit d'un bloc nettement plus généreux.

Un V6 3.0 litres hérité du Bronco

Selon un guide de commande qui a fuité, Ford remplacera le V6 2.7 litres EcoBoost par une version du 3.0 litres bi-turbo qui équipe déjà le Ford Bronco 2027. Cette motorisation développe 380 chevaux et 597 Nm de couple, soit une progression substantielle par rapport au moteur sortant.

Le constructeur américain reprend ainsi le moteur du Ranger Raptor, mais dans une version légèrement détendue pour créer une hiérarchie cohérente dans la gamme. Ce V6 3.0 EcoBoost constitue une évolution logique pour le Ranger, lui permettant de mieux rivaliser avec la concurrence sur le segment très disputé des pick-up.

Le Ranger Raptor également concerné

Paradoxalement, le Ranger Raptor actuel affiche des performances légèrement inférieures en couple à ce que produira le nouveau V6 standard. Avec ses 405 chevaux et 583 Nm, la version haute performance du Ranger se retrouverait surpassée en couple par la version civile.

Ford devrait donc logiquement revoir la calibration du Raptor pour maintenir un écart de performances significatif. L'augmentation du couple à 597 Nm, voire davantage, semble inévitable pour préserver la cohérence de la gamme et justifier le positionnement premium du Raptor.

Quatre cylindres toujours au catalogue

Le quatre cylindres 2.3 litres turbo de 270 chevaux et 420 Nm demeure la motorisation d'entrée de gamme sur les finitions XL, XLT et Lariat. Le V6 3.0 litres constituera une option nécessitant obligatoirement la transmission intégrale, à l'image de l'actuelle configuration avec le 2.7 litres.

Des évolutions esthétiques et technologiques

Au-delà de la mécanique, le Ranger 2027 bénéficie de plusieurs améliorations. Les versions XLT et Lariat adoptent de nouvelles finitions de calandre, tandis que de nouvelles options de jantes enrichissent le catalogue.

La palette de couleurs évolue également avec l'arrivée du Neptune Blue en remplacement du Velocity Blue, et la disparition du Carbonized Gray. Un nouveau pack graphique Bronze fait son apparition au catalogue des options.

Amélioration de l'équipement de série

Ford revoit l'équipement de la version de base XL qui reçoit désormais un écran d'infodivertissement de 30,5 cm (12 pouces) contre 25,7 cm (10,1 pouces) précédemment. La climatisation automatique bizone devient également standard sur cette finition d'entrée de gamme.

Un nouveau pack Luxe optionnel enrichit les Lariat et Raptor avec éclairage d'ambiance, essuie-glaces automatiques, rétroviseurs rabattables électriquement, mémoire du siège conducteur et système audio B&O à 10 haut-parleurs. Les Lariat gagnent aussi un volant chauffant.

Disponibilité et tarification

Ford n'a pas encore communiqué officiellement sur les tarifs du Ranger 2027. Aux États-Unis, le millésime 2026 débute à 35 445 dollars, un prix qui devrait logiquement augmenter légèrement pour 2027. L'option V6 avec transmission intégrale représente actuellement un surcoût d'environ 7 500 dollars sur la XLT et 5 800 dollars sur la Lariat.

Pour le marché européen et français, aucune information officielle n'a filtré concernant la disponibilité de ce nouveau V6 3.0 litres. Le Ranger commercialisé en Europe pourrait conserver une gamme de motorisations différente, privilégiant potentiellement les blocs diesel et les versions hybrides pour répondre aux normes d'émissions continentales.