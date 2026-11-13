Ford dévoile sa collection secrète : des trésors automobiles cachés pendant des décennies

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Ford révèle plus de 100 voitures rares et prototypes cachés dans un ancien entrepôt Amazon transformé en musée privé près de Detroit.

Ford vient de lever le voile sur un trésor automobile méconnu : une collection de plus de 100 véhicules historiques, rassemblés dans un ancien entrepôt Amazon transformé en sanctuaire dédié à l'histoire du constructeur américain. Située entre Ann Arbor et Detroit, cette nouvelle exposition baptisée "Ford Vault" révèle des pièces que peu ont eu la chance d'apercevoir.

Des raretés sauvées de la destruction

Au détour d'un coin de l'entrepôt, une petite berline bordeaux attire l'attention : une Ford Contour SVT millésime 2000, avec à peine 198 kilomètres au compteur et son étiquette d'origine encore accrochée à la vitre. Ce modèle quasi disparu de la circulation illustre parfaitement la philosophie de cette collection : préserver ce que beaucoup ont oublié.

Mais le véritable joyau se trouve quelques mètres plus loin. Une Mustang GT qui cache un secret de taille sous son capot : un moteur V10 atmosphérique. Ce véhicule de développement a échappé à la presse du broyeur grâce à des employés rebelles qui ont décidé de le sauver.

L'histoire du prototype V10

Cette Mustang a eu plusieurs vies. Les ingénieurs ont d'abord remplacé son V8 de 4,6 litres par un bloc de 5,4 litres pour le programme Cobra R. Puis, lors du développement de la GT 2005, Ford a envisagé différentes motorisations, dont ce V10 atmosphérique qui a finalement pris place dans la voiture-mule.

"Nous ne pouvions pas détruire cette voiture", explique Nick Terzes, responsable du patrimoine de Ford Racing. "Ces prototypes sont normalement broyés, mais celui-ci a littéralement été caché dans un entrepôt, déplacé de groupe en groupe, et heureusement conservé."

Un outil toujours utile pour l'innovation

Cette Mustang ne se contente pas d'être une pièce de musée. Ford continue de l'utiliser pour ses recherches. À l'époque de son développement, le constructeur ne disposait pas de module de contrôle moteur capable de gérer les vitesses d'un 10 cylindres. La solution ? Installer deux modules distincts.

Récemment, les ingénieurs ont modernisé le système avec un nouveau module et un faisceau électrique complet. Résultat : la voiture développe désormais une puissance nettement supérieure et sert toujours de laboratoire roulant.

Des prototypes de design inédits

Au-delà des voitures de production rares, la collection révèle des études de style jamais montrées au public. Un prototype du Bronco moderne, créé pour convaincre la direction de relancer le modèle comme véritable SUV tout-terrain, fait sa première apparition publique. Cette maquette incomplète, dépourvue d'habitacle fini avec seulement les appuie-têtes et le volant visibles, témoigne du processus créatif du constructeur.

On découvre également un modèle compact en mousse haute densité qui a servi de prototype pour la Focus. Cette étude présente un design à cabine avancée et une forme aérodynamique, conçue pour maximiser l'espace intérieur.

Le mystérieux Ford UXC

Parmi les concepts exposés figure le rare Ford UXC, qui ressemble à une version quatre portes de la dernière Mercury Cougar. À ses côtés, le concept Cougar II emprunté à la Detroit Historical Society, et le concept SYNus de 2005 complètent cette galerie de projets audacieux.

Plus qu'un musée automobile

Ted Ryan, responsable des archives et du patrimoine de la marque, précise que ce projet a démarré il y a trois ans. Après que le PDG Jim Farley a visité la collection britannique de Ford, il a décidé de créer un équivalent américain centré exclusivement sur l'histoire de l'entreprise.

L'exposition est organisée autour de thèmes distincts comme "Answering The Call" (répondre à l'appel), "America's Race Team" (l'équipe de course américaine) ou "Backbone of Work" (la colonne vertébrale du travail). Au-delà des véhicules, le site abrite du matériel publicitaire, de la signalétique d'époque, une cuisine et même une borne d'arcade.

La collection inclut aussi des prêts extérieurs, comme le pickup Ford de 1934 appartenant à Jay Leno, ou quatre voitures de police bleues datant de 1957, prêtées par la police d'État du Michigan.

Une ouverture au public en préparation

Ford travaille actuellement avec la municipalité de Romulus pour adapter le zonage de la propriété et mettre le bâtiment aux normes d'accueil du public. Bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée, le constructeur confirme que l'objectif est bien d'ouvrir ce Ford Vault aux visiteurs dans un avenir proche.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance croissante des constructeurs automobiles à valoriser leur patrimoine historique, transformant leurs archives en véritables attractions culturelles accessibles aux passionnés d'automobile du monde entier.