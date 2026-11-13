Defender électrique confirmé pour 2027 : JLR prépare son SUV compact à batterie

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Jaguar Land Rover officialise le lancement d'un Defender électrique compact pour fin 2027, produit à Halewood sur la plateforme EMA avec option hybride.

Land Rover officialise son Defender électrique compact

L'information vient directement du sommet de la hiérarchie. PB Balaji, directeur général de Jaguar Land Rover, a confirmé lors d'une conférence financière que le constructeur britannique lancera un Defender électrique de taille réduite d'ici fin 2027. Une annonce qui met fin aux spéculations entourant ce modèle attendu.

Sans nommer explicitement le véhicule, le dirigeant a indiqué que "le GT et le Defender électrique démarreront leur production à Halewood l'année prochaine", faisant référence à l'usine du Merseyside qui fabrique actuellement l'Evoque et le Discovery Sport.

Une plateforme moderne et polyvalente

Ce nouveau venu dans la famille Defender s'appuiera sur la plateforme EMA, une architecture flexible également utilisée pour le nouveau Range Rover GT. L'atout majeur de cette base technique réside dans sa capacité à accueillir différentes motorisations.

Les motorisations prévues :

Version 100% électrique disponible dès le lancement fin 2027

Variante hybride rechargeable en développement avancé, prévue ultérieurement

Possibilité d'évolution vers d'autres configurations selon la demande

Balaji a précisé que le développement des motorisations hybrides est "pleinement en cours", mais seule la version électrique sera prête pour le lancement commercial prévu avant la fin de l'année 2027.

Un bouleversement industriel à Halewood

L'arrivée de ce Defender compact s'accompagne d'une refonte complète de la production à l'usine britannique de Halewood. Le Discovery Sport cessera sa production dans les prochaines semaines pour libérer les chaînes d'assemblage destinées au Range Rover GT début 2027.

L'Evoque suivra le même chemin plus tard dans l'année, remplacé progressivement par le petit Defender. Cette rotation complète des modèles illustre la transformation profonde que traverse le constructeur britannique vers l'électrification.

Defender Sport ou Defender 80 ?

Si le nom officiel n'a pas encore été dévoilé, deux appellations circulent au sein de l'industrie. La première option, "Defender Sport", respecterait la tradition de Land Rover d'apposer ce suffixe aux versions compactes de ses grands modèles.

L'alternative "Defender 80" présente l'avantage de clarifier immédiatement le positionnement du véhicule dans la hiérarchie, en dessous des versions 90, 110 et 130 actuellement au catalogue.

Premier produit de la marque Defender

Mark Cameron, directeur de la gestion des marques Defender et Discovery, avait précédemment indiqué à la presse que le développement était "bien avancé". Il a promis un modèle "leader de sa catégorie dans les attributs qui font un Defender".

Des prototypes camouflés ont déjà été photographiés sur les routes britanniques, confirmant que le projet est entré dans sa phase finale de mise au point. Ce modèle revêt une importance particulière : il devient le premier produit entièrement nouveau depuis la restructuration de JLR autour de sa stratégie "House of Brands".

Dans cette nouvelle organisation, Defender n'est plus simplement une gamme de Land Rover, mais une marque à part entière, aux côtés de Range Rover et Discovery. Cette élévation statutaire s'accompagne naturellement d'une expansion de l'offre.

Définir l'ADN Defender

Cameron a expliqué que les trois années écoulées depuis l'annonce de la nouvelle stratégie ont été consacrées au développement de nouveaux produits et à la définition de l'identité de marque Defender. "Nos équipes de design et d'ingénierie ont créé cette ligne rouge, le cercle que chaque Defender doit respecter. C'est l'ADN", précise-t-il.

Actuellement, la gamme Defender comprend les carrosseries 90, 110 et 130, complétées par la version sportive Octa et la déclinaison utilitaire Hardtop. Le nouveau modèle compact viendra enrichir cette offre par le bas, permettant à la marque de conquérir de nouveaux clients recherchant un véhicule plus urbain tout en conservant l'esprit Defender.

Implications pour le marché européen

L'arrivée de ce Defender électrique compact répond à une double nécessité pour JLR sur le marché européen. D'une part, les normes d'émissions de plus en plus strictes imposent aux constructeurs d'électrifier rapidement leurs gammes. D'autre part, le segment des SUV compacts premium connaît une croissance soutenue, particulièrement en France où ce type de véhicule séduit une clientèle urbaine aisée.

Ce positionnement placera le nouveau Defender en concurrence directe avec des modèles comme le BMW iX1, le Mercedes EQA ou encore le Volvo XC40 Recharge. Son caractère distinctif et l'héritage de la marque Defender constituent des atouts majeurs pour se démarquer dans ce segment très disputé.