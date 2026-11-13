Huit ans pour construire une Lancia Stratos maison : l'incroyable projet père-fils

Nathan Kennedy et son père ont passé huit ans à construire une réplique de Lancia Stratos à partir d'un simple châssis tubulaire dans un conteneur maritime.

Quand la passion automobile se transmet de père en fils, elle peut donner naissance à des projets extraordinaires. Nathan Kennedy et son père viennent d'achever une aventure de huit ans : la construction intégrale d'une réplique de Lancia Stratos, l'une des voitures de rallye les plus mythiques de l'histoire. Un projet titanesque mené dans un simple conteneur maritime.

Tout a commencé avec un épisode de Top Gear

L'idée germe dans l'esprit de Nathan à l'âge de 13 ou 14 ans, après avoir regardé un épisode de Top Gear avec son père. Dans cet épisode, les présentateurs construisaient une Caterham Seven en kit en une journée avant de la faire courir contre le Stig. Le jeune Nathan propose alors à son père de se lancer ensemble dans un projet automobile similaire.

Mais ce qui arrive n'a rien d'un kit prêt à monter. "C'était littéralement juste un châssis. Comme une grosse cage de sécurité, et c'est tout", raconte Nathan. Chaque support devait être fabriqué, percé et taraudé à la main, souvent plusieurs fois avant d'obtenir l'ajustement parfait.

Un travail d'orfèvre réalisé les week-ends

Le père de Nathan avait déjà participé à des rallyes et construit des voitures auparavant, mais selon son fils, même lui n'avait jamais affronté un défi aussi complexe. La progression était si lente que des samedis entiers pouvaient être consacrés à la fabrication d'un seul bracket, avec des pièces fréquemment démontées et remontées jusqu'à obtenir l'ajustement idéal.

Le châssis tubulaire ne reposait sur aucune voiture donneuse. Il a été construit comme une structure indépendante, conçue pour rester aussi fidèle que possible aux proportions et à l'agencement de la Stratos originale.

Un V6 Alfa Romeo à défaut du Ferrari

La Stratos authentique embarquait un V6 Ferrari, un moteur que Nathan et son père ne pouvaient tout simplement pas se procurer pour leur projet. Le V6 Busso d'Alfa Romeo est venu combler ce vide. "Les originales avaient un moteur Ferrari, mais le V6 Alfa est une bonne alternative si vous ne pouvez pas obtenir un Ferrari", explique Nathan.

La mécanique est complétée par une transmission aux roues arrière et un différentiel à glissement limité. L'ensemble ne pèse que 950 kilogrammes, une légèreté qui contribue grandement aux sensations de conduite exceptionnelles.

La première sortie après huit ans d'attente

La première véritable sortie de la Stratos fut un voyage à Dalkey, le père de Nathan conduisant à l'aller et Nathan prenant le volant pour le retour. Les deux hommes étaient nerveux, non pas à cause des éventuelles rayures, mais à l'idée que la voiture qu'ils avaient passé près d'une décennie à assembler puisse simplement ne pas rentrer.

"J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps et je me souviens avoir appuyé sur l'accélérateur et avoir été absolument terrifié", confie Nathan. Il décrit la voiture comme incomparable à tout ce qu'il a pu conduire auparavant, y compris des machines plus rapides, en raison de sa légèreté, de sa direction directe et de son caractère totalement analogique.

Une œuvre invendable

Vendre la voiture n'a jamais fait partie du plan, quel que soit le montant proposé. "Il n'y a aucune somme d'argent pour laquelle nous vendrions cette voiture", affirme Nathan, soulignant que la valeur réside dans le temps et le travail investis plutôt que dans sa cote sur le marché.

Peinte en bleu vif avec une posture inspirée du rallye, la Stratos attire l'attention partout où elle passe. Que ce soit de la part de personnes qui reconnaissent immédiatement la silhouette légendaire ou de ceux qui remarquent d'abord le son caractéristique du V6 italien.

Aujourd'hui, Nathan cherche la moindre excuse pour conduire sa création, comme cette récente virée nocturne à Swords après le travail. Partager la voiture avec des inconnus qui s'arrêtent pour l'admirer fait désormais autant partie de l'expérience que de la conduire lui-même. Un projet qui aura finalement créé bien plus qu'une simple automobile : un lien indéfectible entre un père et son fils, scellé par la passion mécanique.