Ford Expedition Tremor Overland : ce concept extrême teste l'appétit des amateurs de tout-terrain

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

Ford dévoile un Expedition Tremor transformé en véritable baroudeur avec Fox Factory, un concept destiné à évaluer l'intérêt du public pour un SUV d'aventure.

Ford frappe fort avec un concept d'Expedition Tremor transformé en véritable machine d'aventure. Baptisé Project Overland, ce prototype unique né d'une collaboration avec Fox Factory Vehicles pourrait bien préfigurer l'avenir de la gamme SUV du constructeur américain.

Un laboratoire roulant pour tester les envies du public

L'Expedition Tremor Project Overland n'est pas destiné aux concessions, du moins pas dans l'immédiat. Ford l'assume clairement : ce véhicule sert avant tout de banc d'essai grandeur nature. L'objectif ? Mesurer l'appétit des amateurs de tout-terrain pour un SUV pleine grandeur spécifiquement conçu pour l'overlanding, cette pratique de voyage en autonomie complète.

Stephanie Simon, responsable de la marque Expedition chez Ford, qualifie ce projet de "laboratoire pour les possibilités futures". Le constructeur souhaite identifier précisément ce que recherchent les clients dans un véhicule d'aventure de grande taille.

Une préparation tout-terrain de haut niveau

Basé sur un Expedition Tremor 2025 de série, ce concept accumule les améliorations significatives pour affronter les terrains les plus exigeants :

Un rehaussement de 5 cm avec amortisseurs Fox 2.0 Performance Series

Des roues type Raptor R montées en pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

Une garde au sol maximale atteignant 27 cm

Des plaques de protection modifiées pour une meilleure résistance

Des marchepieds inspirés de la gamme Raptor

Équipements dédiés à l'aventure

Le pare-chocs avant provient du F-150 Tremor et intègre astucieusement un support de treuil Warn dissimulé. Les planches de désensablement Tread Pro sont de série, tout comme un échangeur air-air renforcé pour le moteur EcoBoost, indispensable lors d'utilisations intensives.

Certains équipements sont déjà disponibles au catalogue Ford, comme la galerie de toit Yakima avec tente de toit intégrée, l'auvent latéral et les rideaux de hayon. À l'intérieur, on retrouve la console de plafond avec interrupteurs auxiliaires du F-150 Tremor, ainsi que des sièges avant en cuir spécifiques.

Une stratégie tournée vers la personnalisation

Ce concept s'inscrit dans la volonté de Ford d'investir massivement dans les accessoires et la personnalisation. Le programme Ford Custom Garage propose déjà des ensembles thématiques, tandis que la marque Tremor connaît un succès croissant.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les finitions Tremor et Raptor combinées représentent un quart des livraisons de Ford aux États-Unis. Sur l'Expedition spécifiquement, la version Tremor compte pour 15% des ventes. Ces performances encouragent le constructeur à explorer de nouveaux territoires, conformément à sa promesse de "ne plus produire de voitures ennuyeuses".

La parole au public

Ford adopte une approche participative avec ce projet. Le constructeur invite explicitement les passionnés à faire connaître leur avis et leurs attentes concernant un potentiel Expedition Tremor orienté aventure extrême.

Stephanie Simon insiste sur l'importance des retours : le constructeur est "impatient de voir les réactions" et d'évaluer "ce que cela permettra pour de futures collaborations potentielles". Ford précise continuer d'explorer les possibilités sans engagement ferme de production.

Rendez-vous au Salon de Los Angeles

Les curieux pourront découvrir l'Expedition Tremor Project Overland au Salon de l'automobile de Los Angeles, programmé fin novembre. L'occasion de juger sur pièce si ce concept a effectivement l'étoffe d'un futur modèle de série.

Reste à savoir si ce type de véhicule, typiquement nord-américain, pourrait un jour traverser l'Atlantique. Le marché européen, friand de SUV mais davantage orienté vers des modèles compacts, accueillerait-il un tel mastodonte baroudeur ? La question reste ouverte, même si les amateurs français de grands espaces et d'aventure observeront certainement ce projet avec intérêt.