Ford Bronco Frostwarden : 1 200 chevaux et un V8 de 7,3 litres pour les sauvetages extrêmes
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Un Bronco préparé pour l'impossible
Ford vient de dévoiler au SEMA Show 2026 l'un des concepts les plus radicaux jamais basés sur le Bronco : le Frostwarden. Ce véhicule unique n'a pas été conçu pour les sentiers battus, mais pour des missions de sauvetage en milieu arctique qui n'existent pas encore officiellement. Derrière cette création spectaculaire se cache une intention bien précise : présenter au monde le nouveau moteur crate Megazilla 2.0, le bloc le plus puissant jamais proposé par Ford dans son catalogue d'échange standard.
Mais contrairement à certains show-cars purement esthétiques, le Frostwarden cache sous sa livrée tape-à-l'œil un arsenal technique parfaitement fonctionnel. Les équipes Ford ont démarré le projet en février avant d'accélérer la construction physique dès juin, avec pour objectif de créer un engin capable d'affronter les pires conditions hivernales tout en mettant en valeur la mécanique d'exception qui bat sous son capot.
1 200 chevaux dans la neige profonde
Le véritable protagoniste de cette histoire reste le moteur Megazilla 2.0. Ce bloc associe un V8 atmosphérique de 7,3 litres à un compresseur volumétrique Whipple génération 6 de 3,0 litres. Le résultat ? Plus de 1 200 chevaux et plus de 1 356 Nm de couple, mesurés avec du carburant de compétition selon la norme SAE J607. Ford n'a pas communiqué de chiffres pour une utilisation avec de l'essence conventionnelle.
Cette motorisation ne représente pas un simple ajout de compresseur sur le Megazilla d'origine. Ford a entièrement repensé les entrailles du moteur pour supporter la suralimention dès la conception :
- Bloc moteur renforcé
- Arbre à cames spécifiquement développé pour la suralimentation
- Pistons de grade supérieur
- Injecteurs de carburant surdimensionnés
- Système de courroie et d'amortisseur de vibrations modifié
Cette approche globale distingue le Megazilla 2.0 des simples kits de préparation aftermarket et garantit fiabilité et performances durables dans des conditions extrêmes.
Un arsenal technique au service du sauvetage
Le Frostwarden ne se contente pas d'une mécanique hors-normes. Son châssis et ses équipements traduisent une vocation opérationnelle claire. Le Bronco repose sur des pneus BFGoodrich de 106 centimètres de diamètre montés sur des jantes beadlock Weld de 45 centimètres. Un kit de portiques réducteurs 74Weld vient amplifier la garde au sol déjà généreuse.
La transmission provient directement du F-Series Super Duty : une boîte automatique 10R100 capable d'encaisser le couple monstrueux du V8. Elle envoie la puissance à un pont arrière Dana 60, tandis que des amortisseurs Bilstein sur mesure gèrent les suspensions. Pour les interventions, Ford a équipé le véhicule d'un treuil avant, d'un réservoir de carburant externe à l'arrière pour étendre l'autonomie, d'une roue de secours en position haute et de multiples projecteurs LED.
Une esthétique de pompier arctique
L'habillage visuel du Frostwarden reflète sa vocation. La livrée noir et jaune évoque davantage les véhicules d'intervention que les productions habituelles du salon SEMA. À l'intérieur, la sellerie reprend ces codes chromatiques, tandis qu'une plaque Megazilla sur le volant rappelle quelle mécanique d'exception se trouve sous le capot.
Un moteur destiné aux préparateurs
Ford a bien précisé que le Megazilla 2.0 ne restera pas cantonné au Frostwarden. Référencé M-6007-MZ73MD au catalogue Ford Racing Parts, ce moteur crate vise les constructeurs de véhicules de compétition sur mesure et les restaurateurs de véhicules classiques cherchant une motorisation moderne et surpuissante.
Cette stratégie n'est pas nouvelle chez Ford. Le constructeur américain a déjà utilisé des concepts spectaculaires comme le F-150 Raptor R de 900 chevaux pour tester les réactions du public avant de commercialiser certains composants. Le Frostwarden s'inscrit dans cette lignée de laboratoires roulants servant autant la communication que le développement produit.
Aucun tarif n'a été annoncé pour le moteur Megazilla 2.0, et l'avenir du Frostwarden lui-même reste incertain. Mais ce concept prouve une fois encore que Ford continue d'explorer les limites de la performance brute, même sur des véhicules théoriquement destinés à des missions de sauvetage dans les conditions les plus hostiles de la planète.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le Ford Bronco Frostwarden ?
Il s'agit d'un concept unique de Bronco transformé en véhicule de sauvetage arctique, présenté au salon SEMA 2026. Ford l'a développé pour mettre en valeur son nouveau moteur crate Megazilla 2.0, tout en créant un outil théorique d'intervention dans des conditions hivernales extrêmes.
Quelles sont les caractéristiques du moteur Megazilla 2.0 ?
Ce V8 de 7,3 litres associé à un compresseur Whipple de 3,0 litres génération 6 développe plus de 1 200 chevaux et plus de 1 356 Nm de couple. Contrairement à un simple kit de suralimention, Ford a entièrement repensé les composants internes pour supporter la pression turbo : bloc renforcé, pistons améliorés, arbre à cames spécifique et injecteurs surdimensionnés.
Quels équipements spécifiques embarque ce Bronco ?
Le Frostwarden dispose de pneus BFGoodrich de 106 cm sur jantes beadlock de 45 cm, d'un kit de portiques réducteurs 74Weld, d'amortisseurs Bilstein sur mesure, d'un pont arrière Dana 60 et d'une transmission 10R100 empruntée au F-Series Super Duty. L'équipement de sauvetage comprend treuil avant, réservoir externe arrière, roue de secours en toiture et multiples projecteurs tout-terrain.
Ce moteur sera-t-il commercialisé ?
Oui, Ford Racing Parts propose le Megazilla 2.0 dans son catalogue de moteurs crate sous la référence M-6007-MZ73MD. Il est destiné aux préparateurs, aux compétiteurs et aux restaurateurs de véhicules classiques, indépendamment du concept Frostwarden lui-même.
Le véhicule est-il fonctionnel ou uniquement esthétique ?
Bien que présenté comme un concept au salon SEMA, le Frostwarden dispose d'équipements réellement fonctionnels pour le travail en conditions arctiques. Toutefois, il reste une réalisation unique servant principalement de vitrine technologique pour le moteur Megazilla 2.0.