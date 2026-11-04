Ford Bronco Frostwarden : 1 200 chevaux et un V8 de 7,3 litres pour les sauvetages extrêmes

Par Luc Morandini / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

Ford dévoile le Bronco Frostwarden au SEMA 2026, un concept de sauvetage arctique équipé d'un V8 suralimenté Megazilla 2.0 développant 1 200 chevaux.

Un Bronco préparé pour l'impossible

Ford vient de dévoiler au SEMA Show 2026 l'un des concepts les plus radicaux jamais basés sur le Bronco : le Frostwarden. Ce véhicule unique n'a pas été conçu pour les sentiers battus, mais pour des missions de sauvetage en milieu arctique qui n'existent pas encore officiellement. Derrière cette création spectaculaire se cache une intention bien précise : présenter au monde le nouveau moteur crate Megazilla 2.0, le bloc le plus puissant jamais proposé par Ford dans son catalogue d'échange standard.

Mais contrairement à certains show-cars purement esthétiques, le Frostwarden cache sous sa livrée tape-à-l'œil un arsenal technique parfaitement fonctionnel. Les équipes Ford ont démarré le projet en février avant d'accélérer la construction physique dès juin, avec pour objectif de créer un engin capable d'affronter les pires conditions hivernales tout en mettant en valeur la mécanique d'exception qui bat sous son capot.

1 200 chevaux dans la neige profonde

Le véritable protagoniste de cette histoire reste le moteur Megazilla 2.0. Ce bloc associe un V8 atmosphérique de 7,3 litres à un compresseur volumétrique Whipple génération 6 de 3,0 litres. Le résultat ? Plus de 1 200 chevaux et plus de 1 356 Nm de couple, mesurés avec du carburant de compétition selon la norme SAE J607. Ford n'a pas communiqué de chiffres pour une utilisation avec de l'essence conventionnelle.

Cette motorisation ne représente pas un simple ajout de compresseur sur le Megazilla d'origine. Ford a entièrement repensé les entrailles du moteur pour supporter la suralimention dès la conception :

Bloc moteur renforcé

Arbre à cames spécifiquement développé pour la suralimentation

Pistons de grade supérieur

Injecteurs de carburant surdimensionnés

Système de courroie et d'amortisseur de vibrations modifié

Cette approche globale distingue le Megazilla 2.0 des simples kits de préparation aftermarket et garantit fiabilité et performances durables dans des conditions extrêmes.

Un arsenal technique au service du sauvetage

Le Frostwarden ne se contente pas d'une mécanique hors-normes. Son châssis et ses équipements traduisent une vocation opérationnelle claire. Le Bronco repose sur des pneus BFGoodrich de 106 centimètres de diamètre montés sur des jantes beadlock Weld de 45 centimètres. Un kit de portiques réducteurs 74Weld vient amplifier la garde au sol déjà généreuse.

La transmission provient directement du F-Series Super Duty : une boîte automatique 10R100 capable d'encaisser le couple monstrueux du V8. Elle envoie la puissance à un pont arrière Dana 60, tandis que des amortisseurs Bilstein sur mesure gèrent les suspensions. Pour les interventions, Ford a équipé le véhicule d'un treuil avant, d'un réservoir de carburant externe à l'arrière pour étendre l'autonomie, d'une roue de secours en position haute et de multiples projecteurs LED.

Une esthétique de pompier arctique

L'habillage visuel du Frostwarden reflète sa vocation. La livrée noir et jaune évoque davantage les véhicules d'intervention que les productions habituelles du salon SEMA. À l'intérieur, la sellerie reprend ces codes chromatiques, tandis qu'une plaque Megazilla sur le volant rappelle quelle mécanique d'exception se trouve sous le capot.

Un moteur destiné aux préparateurs

Ford a bien précisé que le Megazilla 2.0 ne restera pas cantonné au Frostwarden. Référencé M-6007-MZ73MD au catalogue Ford Racing Parts, ce moteur crate vise les constructeurs de véhicules de compétition sur mesure et les restaurateurs de véhicules classiques cherchant une motorisation moderne et surpuissante.

Cette stratégie n'est pas nouvelle chez Ford. Le constructeur américain a déjà utilisé des concepts spectaculaires comme le F-150 Raptor R de 900 chevaux pour tester les réactions du public avant de commercialiser certains composants. Le Frostwarden s'inscrit dans cette lignée de laboratoires roulants servant autant la communication que le développement produit.

Aucun tarif n'a été annoncé pour le moteur Megazilla 2.0, et l'avenir du Frostwarden lui-même reste incertain. Mais ce concept prouve une fois encore que Ford continue d'explorer les limites de la performance brute, même sur des véhicules théoriquement destinés à des missions de sauvetage dans les conditions les plus hostiles de la planète.