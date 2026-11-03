Ford Mustang 1966 : ce restomod abordable cache un V8 moderne de 360 chevaux

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 2 min de lecture

Ford dévoile au SEMA 2026 une Mustang Fastback 1966 restylée avec un V8 moderne de 360 ch, conçue comme un projet restomod accessible et reproductible.

Au salon SEMA 2026, Ford a dévoilé une Mustang Fastback 1966 baptisée Racing R125 qui redéfinit le concept de restomod accessible. Loin des créations stratosphériques habituellement présentées lors de cet événement dédié à la personnalisation automobile, cette réalisation célèbre les 125 ans du constructeur avec une approche pragmatique et reproductible.

Un hommage roulant à l'histoire Ford

La R125 commémore la victoire d'Henry Ford lors d'une course automobile en 1901, succès qui permit la création de Ford Motor Company. Mais contrairement aux pièces de musée statiques, cette Mustang est conçue pour rouler quotidiennement. Chaque composant a été sélectionné selon un critère simple : disponibilité dans le catalogue Ford Racing Parts.

Cette philosophie tranche radicalement avec les restomods élitistes comme le Revology Boss 429, qui flirtent avec des budgets à six chiffres. Ici, Ford vise les passionnés disposant d'un garage et de compétences mécaniques solides, sans nécessiter l'intervention constante d'un atelier professionnel.

Un V8 moderne dans une silhouette intemporelle

Sous le capot de cette Fastback préservée dans sa ligne originale de 1966 bat un cœur résolument contemporain. Le moteur repose sur un V8 small-block stroké à 5,7 litres, construit autour d'un bloc de style Boss 302 avec culasses en aluminium. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Puissance maximale : 360 chevaux

Couple maximal : 542 Nm (400 lb-pi)

Injection électronique Edelbrock Pro-Flo

Architecture atmosphérique classique

L'adoption de l'injection électronique Edelbrock constitue l'une des modifications les plus intelligentes. Exit les caprices du carburateur d'époque, place aux démarrages à froid fiables et à une conduite quotidienne dénuée de stress. Ce système moderne transforme un moteur d'apparence classique en mécanique utilisable tous les jours, quelle que soit la météo.

Une transmission pensée pour la simplicité d'installation

Ford a équipé la R125 d'une boîte manuelle TREMEC TKX-600 à cinq rapports, successeur amélioré de la TKO. Cette transmission présente deux avantages décisifs : des passages de vitesses plus fluides et surtout des dimensions compactes permettant l'installation avec des modifications minimales du tunnel de transmission.

Ce détail technique revêt une importance capitale pour un projet reproductible. Éviter la découpe et la soudure du plancher réduit drastiquement les coûts de main-d'œuvre et le niveau de compétence requis. Un mécanicien passionné équipé d'un outillage standard peut réaliser l'opération dans son garage.

Le restomod démocratique selon Ford

La stratégie derrière la R125 diffère radicalement des créations SEMA habituelles. Ford ne cherche pas les 800 chevaux, les suspensions à six chiffres ou les carrosseries entièrement refaites en carbone. L'objectif consiste à prouver qu'une Mustang classique peut recevoir des organes modernes, fiables et performants sans hypothéquer sa maison.

Chaque composant majeur – moteur, injection, transmission – figure au catalogue et reste disponible à la commande. Aucune pièce rare, aucun élément sur-mesure inaccessible. Cette approche transforme la R125 en véritable feuille de route pour les amateurs souhaitant moderniser leur Mustang vintage sans perdre son caractère.

Une philosophie d'utilisation réelle

Ford insiste sur un point fondamental : cette voiture n'est pas destinée à trôner sous des projecteurs lors d'expositions. Elle doit rouler, accumuler les kilomètres, affronter la circulation et les variations météorologiques. Cette distinction guide chaque choix technique, privilégiant la fiabilité et la disponibilité des pièces détachées plutôt que la rareté ou l'exclusivité.

Pour le marché européen et français habitué aux restomods britanniques haut de gamme, cette Mustang R125 propose une alternative rafraîchissante. Elle démontre qu'un projet ambitieux reste accessible aux passionnés déterminés, armés de patience et d'une caisse à outils bien garnie.