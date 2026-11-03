Honda relance 3 000 pièces détachées d'origine pour la légendaire NSX première génération
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Les propriétaires de Honda NSX première génération vont enfin pouvoir souffler. Le constructeur japonais vient de lancer un programme ambitieux de reproduction de pièces détachées qui pourrait bien révolutionner la restauration de cette supercar mythique.
Un catalogue de plus de 3 000 références pour sauver un mythe
Depuis le 2 novembre, Honda commercialise officiellement plus de 3 000 pièces détachées destinées à la NSX produite entre 1991 et 2005. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Honda Heritage Parts, une démarche visant à maintenir en état de marche les modèles emblématiques de la marque.
Pour les passionnés français qui possèdent l'une des rares NSX première génération importées en Europe, c'est une véritable renaissance. Fini le temps où une simple optique arrière cassée condamnait la voiture à l'immobilisation faute de pièce disponible.
Cinq domaines techniques couverts
Le programme Heritage Parts ne fait pas les choses à moitié. Honda a structuré son catalogue autour de cinq systèmes essentiels :
- Le groupe motopropulseur, incluant les éléments du V6 atmosphérique
- L'habitacle et ses composants spécifiques
- Les éléments de carrosserie extérieurs
- Le système électrique et électronique
- Le châssis en aluminium, signature technique de la NSX
Cette approche globale témoigne d'une vision à long terme. Honda ne se contente pas de proposer quelques habillages cosmétiques, mais s'engage réellement dans la préservation mécanique de ses icônes.
Deux catégories de pièces pour deux philosophies de restauration
Le catalogue se divise en deux familles distinctes, une différenciation cruciale pour les puristes et les collectionneurs soucieux d'authenticité.
Les pièces de reproduction authentiques
Les "Genuine Honda Reproduction Parts" constituent le graal du restaurateur exigeant. Ces composants sont fabriqués selon les mêmes spécifications, matériaux et procédés que les pièces d'origine. Pour une restauration "matching numbers" destinée à préserver la valeur patrimoniale du véhicule, ces pièces sont indispensables.
Les pièces compatibles redéveloppées
Les "Honda Compatible Parts" adoptent une approche plus pragmatique. Il s'agit de pièces reconçues pour remplacer des composants que Honda ne fabrique plus. Elles garantissent le bon fonctionnement du véhicule sans nécessairement reproduire à l'identique le processus de fabrication original.
Cette distinction n'est pas anodine pour qui envisage une restauration complète. Le choix entre ces deux catégories influencera non seulement le coût final, mais aussi la valeur de revente et l'authenticité historique du véhicule.
Un impact majeur sur le marché de collection
L'initiative de Honda dépasse largement le simple service après-vente. Elle pourrait transformer profondément le marché de la NSX première génération. En garantissant la disponibilité des pièces essentielles, Honda sécurise l'investissement des collectionneurs et pourrait stimuler les valeurs sur le marché de l'occasion.
La NSX, dessinée avec l'aide du regretté Ayrton Senna, représente un jalon dans l'histoire automobile. Maintenir ces voitures en état de rouler, c'est préserver un patrimoine technique unique : le premier châssis monocoque tout aluminium d'une voiture de série, un V6 atmosphérique magistral, et une philosophie d'accessibilité quotidienne du plaisir sportif.
Et pour la suite ?
Honda a confirmé que le programme Heritage Parts s'étendra progressivement à d'autres modèles sportifs emblématiques des catalogues Honda et Acura. Si les véhicules concernés restent secrets, les amateurs peuvent déjà rêver : Integra Type R, S2000, Civic Type R anciennes générations...
Pour les propriétaires européens de NSX, la question de l'accessibilité de ce programme reste à clarifier. Le lancement concerne principalement le marché américain via les concessions Acura et le réseau Honda DreamShop. Il conviendra de se rapprocher des concessions Honda européennes pour connaître les modalités d'importation de ces précieuses pièces.
Une chose est certaine : Honda prouve qu'un constructeur peut honorer son héritage autrement qu'en exposant ses gloires passées dans un musée. En permettant à ces machines d'exception de continuer à rouler, la marque perpétue l'esprit même de la NSX : une supercar faite pour être conduite.
Questions fréquentes
Quelles pièces sont disponibles pour la NSX première génération ?
Le programme Heritage Parts propose plus de 3 000 références couvrant cinq systèmes majeurs : groupe motopropulseur, habitacle, carrosserie, système électrique et châssis. Cette gamme vise à maintenir en circulation les NSX produites entre 1991 et 2005.
Quelle est la différence entre les pièces de reproduction et les pièces compatibles ?
Les pièces de reproduction Honda utilisent les mêmes matériaux et procédés de fabrication que les composants d'origine, garantissant une conformité totale. Les pièces compatibles sont redéveloppées pour remplacer des éléments que Honda ne produit plus, avec les mêmes fonctionnalités mais pas nécessairement les mêmes méthodes de fabrication.
Ce programme sera-t-il étendu à d'autres modèles Honda ?
Oui, Honda a confirmé que le programme Heritage Parts s'étendra progressivement à d'autres modèles sportifs classiques des marques Honda et Acura. Les véhicules concernés n'ont toutefois pas encore été dévoilés.
Peut-on commander ces pièces en Europe ?
Le lancement concerne principalement le marché américain via les concessions Acura et le Honda DreamShop. Pour l'Europe, il convient de se renseigner auprès des concessions Honda locales sur la disponibilité de ce programme.
Pourquoi ce programme est-il important pour les propriétaires de NSX ?
La NSX première génération souffre d'un marché de pièces d'occasion très restreint. Ce programme évite aux propriétaires de chercher désespérément des composants en casse et permet de maintenir ces supercars emblématiques sur la route.