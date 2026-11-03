Honda relance 3 000 pièces détachées d'origine pour la légendaire NSX première génération

Par Luc Morandini / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Honda ressuscite plus de 3 000 pièces détachées d'origine pour la NSX de première génération (1991-2005), permettant aux collectionneurs de restaurer leur supercar.

Les propriétaires de Honda NSX première génération vont enfin pouvoir souffler. Le constructeur japonais vient de lancer un programme ambitieux de reproduction de pièces détachées qui pourrait bien révolutionner la restauration de cette supercar mythique.

Un catalogue de plus de 3 000 références pour sauver un mythe

Depuis le 2 novembre, Honda commercialise officiellement plus de 3 000 pièces détachées destinées à la NSX produite entre 1991 et 2005. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Honda Heritage Parts, une démarche visant à maintenir en état de marche les modèles emblématiques de la marque.

Pour les passionnés français qui possèdent l'une des rares NSX première génération importées en Europe, c'est une véritable renaissance. Fini le temps où une simple optique arrière cassée condamnait la voiture à l'immobilisation faute de pièce disponible.

Cinq domaines techniques couverts

Le programme Heritage Parts ne fait pas les choses à moitié. Honda a structuré son catalogue autour de cinq systèmes essentiels :

Le groupe motopropulseur, incluant les éléments du V6 atmosphérique

L'habitacle et ses composants spécifiques

Les éléments de carrosserie extérieurs

Le système électrique et électronique

Le châssis en aluminium, signature technique de la NSX

Cette approche globale témoigne d'une vision à long terme. Honda ne se contente pas de proposer quelques habillages cosmétiques, mais s'engage réellement dans la préservation mécanique de ses icônes.

Deux catégories de pièces pour deux philosophies de restauration

Le catalogue se divise en deux familles distinctes, une différenciation cruciale pour les puristes et les collectionneurs soucieux d'authenticité.

Les pièces de reproduction authentiques

Les "Genuine Honda Reproduction Parts" constituent le graal du restaurateur exigeant. Ces composants sont fabriqués selon les mêmes spécifications, matériaux et procédés que les pièces d'origine. Pour une restauration "matching numbers" destinée à préserver la valeur patrimoniale du véhicule, ces pièces sont indispensables.

Les pièces compatibles redéveloppées

Les "Honda Compatible Parts" adoptent une approche plus pragmatique. Il s'agit de pièces reconçues pour remplacer des composants que Honda ne fabrique plus. Elles garantissent le bon fonctionnement du véhicule sans nécessairement reproduire à l'identique le processus de fabrication original.

Cette distinction n'est pas anodine pour qui envisage une restauration complète. Le choix entre ces deux catégories influencera non seulement le coût final, mais aussi la valeur de revente et l'authenticité historique du véhicule.

Un impact majeur sur le marché de collection

L'initiative de Honda dépasse largement le simple service après-vente. Elle pourrait transformer profondément le marché de la NSX première génération. En garantissant la disponibilité des pièces essentielles, Honda sécurise l'investissement des collectionneurs et pourrait stimuler les valeurs sur le marché de l'occasion.

La NSX, dessinée avec l'aide du regretté Ayrton Senna, représente un jalon dans l'histoire automobile. Maintenir ces voitures en état de rouler, c'est préserver un patrimoine technique unique : le premier châssis monocoque tout aluminium d'une voiture de série, un V6 atmosphérique magistral, et une philosophie d'accessibilité quotidienne du plaisir sportif.

Et pour la suite ?

Honda a confirmé que le programme Heritage Parts s'étendra progressivement à d'autres modèles sportifs emblématiques des catalogues Honda et Acura. Si les véhicules concernés restent secrets, les amateurs peuvent déjà rêver : Integra Type R, S2000, Civic Type R anciennes générations...

Pour les propriétaires européens de NSX, la question de l'accessibilité de ce programme reste à clarifier. Le lancement concerne principalement le marché américain via les concessions Acura et le réseau Honda DreamShop. Il conviendra de se rapprocher des concessions Honda européennes pour connaître les modalités d'importation de ces précieuses pièces.

Une chose est certaine : Honda prouve qu'un constructeur peut honorer son héritage autrement qu'en exposant ses gloires passées dans un musée. En permettant à ces machines d'exception de continuer à rouler, la marque perpétue l'esprit même de la NSX : une supercar faite pour être conduite.