Honda pourrait lancer une version baroudeuse du ZR-V avec la finition TrailSport

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 2 min de lecture

Honda envisagerait d'ajouter une déclinaison TrailSport robuste à son SUV compact ZR-V dès 2027, avec une motorisation hybride et un positionnement tout-terrain.

Honda s'apprête à muscler son offre de SUV compacts avec une déclinaison aventurière de son ZR-V. Selon des informations venues du Japon, le constructeur nippon préparerait deux nouvelles versions de ce modèle pour l'année-modèle 2027 : une mouture sportive RS et surtout une variante TrailSport axée sur les capacités tout-terrain.

Un concept présenté au Salon de Tokyo

Honda a donné un avant-goût de ses intentions en janvier dernier lors du Salon Auto de Tokyo, où un concept ZR-V TrailSport HRC a été dévoilé dans le cadre d'une exposition dédiée à la gamme Trail Line. Cette présentation confirme la volonté du constructeur d'étendre sa stratégie de modèles baroudeurs au-delà du seul Passport.

Visuellement, cette déclinaison TrailSport adopterait les codes esthétiques désormais bien établis par Honda : garde au sol majorée, protections de bas de caisse imposantes, élargisseurs d'ailes prononcés et éléments de design évoquant la robustesse. L'objectif est de transformer l'apparence du SUV compact pour lui donner une allure plus aventurière et capable.

Une formule hybride pour allier efficience et performances

Sous le capot, les futures versions RS et TrailSport du ZR-V s'appuieraient sur le système hybride e:HEV de Honda. Cette architecture combine un moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson avec deux moteurs électriques et une batterie lithium-ion, pour une puissance totale d'environ 181 chevaux.

Cette motorisation hybride complète s'inscrit dans la stratégie révisée de Honda, qui rééquilibre ses investissements entre électrification et hybridation après avoir initialement privilégié les véhicules 100% électriques. Les deux versions seraient proposées avec transmission intégrale ou traction avant, élargissant ainsi les possibilités de configuration.

La transmission intégrale, signature des TrailSport

L'inclusion de la transmission intégrale comme option constitue un élément essentiel pour la crédibilité de la finition TrailSport. Contrairement à certains habillages purement cosmétiques, Honda accompagne traditionnellement ses versions baroudeuses de modifications mécaniques réelles, notamment au niveau de la suspension et du système de transmission aux quatre roues.

Un succès commercial qui pousse à l'expansion

La décision d'étendre la finition TrailSport au ZR-V ne doit rien au hasard. Sur le nouveau Passport, cette déclinaison rencontre un succès phénoménal : elle représente entre 75 et 80% des ventes totales du modèle ces derniers mois. Un tel plébiscite commercial justifie amplement l'extension de cette stratégie à d'autres modèles de la gamme.

Cette tendance reflète l'engouement mondial pour les SUV à vocation aventurière, même si leur utilisation reste majoritairement routière. Les acheteurs recherchent l'image de robustesse et de polyvalence que véhiculent ces versions rehaussées et musclées.

Et en Europe ?

La grande interrogation concerne la commercialisation de ce ZR-V TrailSport sur le Vieux Continent. Honda n'a encore rien confirmé officiellement, ni même validé la production de cette version pour le marché japonais. Toutefois, le ZR-V étant déjà distribué en Europe, l'arrivée d'une déclinaison TrailSport paraîtrait logique pour compléter l'offre.

Le constructeur pourrait également envisager d'appliquer ce traitement au HR-V, son SUV plus compact également présent sur notre marché. Une telle stratégie permettrait à Honda de proposer une alternative crédible face aux versions Trailhawk de Jeep ou aux déclinaisons Cross Country de Volvo.

Les premiers éléments concrets devraient être dévoilés courant 2026 si Honda respecte le calendrier évoqué pour un lancement en année-modèle 2027. Affaire à suivre pour les amateurs de SUV compacts à vocation baroudeuse.