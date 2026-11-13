Honda dévoile ses futurs modèles aux concessionnaires : le retour du Element confirmé pour 2029

Par Sarah Wagner / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Honda a présenté en avant-première ses prochains modèles aux concessionnaires, confirmant notamment le retour surprise du Element pour 2029 et un CR-V 100% hybride.

Honda a orchestré une session de présentation confidentielle à Las Vegas pour dévoiler à ses concessionnaires américains la future génération de ses modèles phares. Les révélations ont été nombreuses, avec une surprise de taille : le comeback du mythique Element, disparu des catalogues depuis 2011.

Le Honda Element fait son grand retour

C'est sans doute l'annonce la plus inattendue de cette réunion stratégique. Dix-huit ans après l'arrêt de sa production, le Honda Element s'apprête à renaître de ses cendres. Les concessionnaires ont pu découvrir une silhouette qui conserverait les proportions cubiques caractéristiques du modèle original, ainsi que ses fameuses portes arrière à ouverture antagoniste qui avaient fait sa renommée.

Ce nouveau Element se positionnerait comme un crossover hybride orienté aventure, entre les CR-V et HR-V dans la gamme. Honda cible manifestement une clientèle jeune et urbaine en quête d'aventures le week-end. La transmission intégrale devrait logiquement figurer au catalogue, au moins en option.

L'objectif de production annoncé est particulièrement ambitieux : 100 000 unités dès la première année complète de commercialisation. Un pari audacieux pour un véhicule qui mise sur l'originalité dans un segment des SUV où règne souvent une certaine uniformité stylistique.

CR-V : passage au tout-hybride

Le best-seller de Honda entame sa mue avec une septième génération qui marquera une rupture technologique majeure. Fini les motorisations essence traditionnelles : le nouveau CR-V sera exclusivement proposé en version hybride, confirmant l'orientation électrifiée de la marque nippone.

Sur le plan esthétique, le crossover adoptera des lignes plus musclées avec des ailes arrière prononcées et un avant vertical au caractère affirmé. Les optiques avant, particulièrement fines avec une hauteur d'environ 3,8 centimètres, marqueront les esprits. À l'arrière, une signature lumineuse pleine largeur modernisera l'ensemble, tandis que l'essuie-glace sera astucieusement dissimulé sous le becquet, une solution popularisée par Range Rover.

L'habitacle bénéficiera également d'évolutions substantielles. Les finitions supérieures accueilleront un écran tactile géant de 15,4 pouces, tandis que le volumineux sélecteur de vitesses actuel cédera sa place à une commande au volant, libérant ainsi de l'espace sur la console centrale. Le nouveau logo Honda sera également apposé sur le volant.

Honda vise plus de 400 000 ventes américaines lors de la première année complète de commercialisation, prévue pour l'été prochain. Les concessionnaires affichent une confiance totale, certains prédisant que le modèle "va cartonner".

Ridgeline : le pick-up passe en mode baroudeur

Attendu pour 2028, le Ridgeline nouvelle génération abandonnera son image relativement sage pour adopter un look résolument plus aventurier. Le concept présenté aux concessionnaires arbore une calandre agressive, une barre lumineuse sur le toit et un système de rails de benne inédit.

Selon les témoignages, le design évolue vers le haut de gamme avec l'objectif de séduire également les acheteurs de véhicules premium d'entrée de gamme. Les portes présentent une découpe inférieure plus marquée, rappelant le Toyota Tacoma. Reste à savoir quelle part de ce concept franchira l'étape de la production en série.

Nouveau Pilot et Accord restylé au programme

Le SUV trois rangées Pilot a également été brièvement évoqué à travers une vidéo montrant un design futuriste avec des optiques avant et arrière triangulaires et une carrosserie substantiellement revue. En revanche, le mystérieux SUV trois rangées encore plus spacieux que le Pilot, évoqué dans certaines rumeurs, n'a pas été mentionné lors de cette présentation.

L'Accord, quant à elle, bénéficiera d'un restylage de mi-carrière conséquent programmé pour le second semestre 2027. Le style actuel relativement conservateur laissera place à des lignes plus futuristes avec un capot sculptural, une calandre premium et des optiques fines inspirées du futur CR-V. Le positionnement évoluera vers plus de raffinement pour concurrencer les berlines premium d'entrée de gamme.

Ces révélations confirment l'ambition de Honda de renouveler profondément sa gamme tout en accentuant son virage vers l'électrification. Le retour du Element constitue un pari sur l'originalité dans un marché des SUV de plus en plus standardisé, tandis que les évolutions du CR-V et du Ridgeline témoignent d'une volonté de renforcer le positionnement de chaque modèle sur son segment.