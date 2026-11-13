Cette Ferrari de piste à 9,1 millions d'euros pulvérise les records aux enchères

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Une Ferrari 499P Modificata 2024 devient la voiture de piste la plus chère jamais vendue aux enchères, atteignant 9,1 millions d'euros à Genève.

Un record historique pour une voiture de piste

Le marché des voitures de collection vient de franchir un nouveau palier spectaculaire. Le 8 novembre dernier à Genève, une Ferrari 499P Modificata millésime 2024 a changé de mains pour la somme colossale de 9,1 millions d'euros, frais inclus. Cette transaction orchestrée par Gooding Christie's marque la première apparition publique aux enchères de ce modèle ultra-exclusif.

Cette somme dépasse largement le prix de nombreuses voitures de course professionnelles vendues aux enchères publiques. Avec cette adjudication record, Ferrari démontre une fois de plus la puissance de son image et l'appétit insatiable des collectionneurs pour ses créations les plus rares.

Une Hypercar Le Mans libérée des contraintes

Contrairement aux apparences, la 499P Modificata n'est pas une voiture de course au sens traditionnel. Ferrari l'a conçue pour les clients désirant vivre l'expérience d'une Hypercar Le Mans sans le carcan réglementaire des compétitions officielles.

Elle partage son ADN technique avec la 499P victorieuse aux 24 Heures du Mans, mais bénéficie d'une configuration spécifique optimisée pour les journées circuit. Impossible de l'homologuer pour une quelconque série de course ou de la conduire sur route ouverte : son territoire se limite exclusivement aux circuits privés.

L'attrait de la rareté et du prestige

La valeur astronomique de ce modèle repose sur deux piliers fondamentaux : la provenance et la rareté. Détenir une voiture techniquement proche d'une gagnante du Mans, produite en quantité infinitésimale, représente le summum du collectionnisme automobile moderne. Cette exclusivité explique pourquoi un exemplaire pratiquement neuf s'est retrouvé aux enchères si rapidement.

Genève redevient une place forte des enchères automobiles

Cette vente inaugurale suisse a enregistré un taux de réussite remarquable de 96%, témoignant d'une demande profonde plutôt que d'un succès ponctuel porté par un seul lot exceptionnel. Oliver Camelin, directeur général de Gooding Christie's pour la région EMEA, s'est félicité de ce retour : "Nous sommes immensément fiers d'avoir ramené les voitures de collection à Genève dans le cadre de la prestigieuse Semaine du Luxe de Christie's."

L'ensemble de la vente a totalisé 23,5 millions d'euros, avec un prix moyen par lot de 1,02 million d'euros. La 499P Modificata représente à elle seule neuf fois cette moyenne, même dans un catalogue déjà saturé de Ferrari modernes exceptionnelles.

Un podium 100% Ferrari dominé par les modèles piste

La 499P Modificata n'était pas seule à briller. Le palmarès des cinq meilleures ventes révèle l'engouement actuel pour les Ferrari orientées circuit :

Ferrari 499P Modificata 2024 : 9,1 millions d'euros

9,1 millions d'euros Ferrari F12tdf 2016 : 2,01 millions d'euros

2,01 millions d'euros Ferrari 812 Competizione A 2023 : 1,95 million d'euros

1,95 million d'euros Ferrari SF90 XX Spider 2025 : 1,76 million d'euros (record mondial pour ce modèle)

1,76 million d'euros (record mondial pour ce modèle) Ferrari 812 Competizione 2023 : 1,48 million d'euros

Des modèles récents qui résistent à la dépréciation

Ces résultats démontrent que les Ferrari à tirage limité et orientées performance conservent remarquablement leur valeur face au marché général des voitures de collection. Les 812 Competizione et Competizione A, pourtant très récentes, affichent des prix déjà supérieurs à leur tarif catalogue initial.

Une dynamique favorable aux Ferrari modernes exclusives

Cette vente genevoise s'inscrit dans une série de résultats solides pour Ferrari cette année. Elle fait écho à la vente record d'une F50 et à celle de deux Daytona SP3 adjugées le même jour à des prix significativement différents.

Le retour de Genève sur le calendrier des enchères automobiles offre à Gooding Christie's une nouvelle scène européenne pour reproduire ces performances. Pour les amateurs et collectionneurs français, ces résultats confirment que les Ferrari ultra-exclusives constituent un segment à part, où la rareté et l'émotion l'emportent sur toute considération rationnelle.