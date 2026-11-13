Aston Martin s'allie à Star Wars pour les 50 ans de la saga culte

Aston Martin s'allie à Star Wars pour les 50 an...

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Aston Martin devient partenaire officiel des célébrations du 50e anniversaire de Star Wars, promettant des collaborations inédites dès janvier 2027.

Le constructeur britannique Aston Martin franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de collaborations prestigieuses. Après des décennies aux côtés de James Bond, la marque de luxe s'apprête à conquérir une galaxie très, très lointaine en devenant partenaire officiel des 50 ans de Star Wars.

Un partenariat galactique orchestré par Disney et Lucasfilm

Disney Consumer Products et Lucasfilm ont officiellement intégré Aston Martin dans le cercle très fermé des collaborateurs du programme mondial célébrant le cinquantième anniversaire de la saga. Cette annonce intervient plus de deux ans avant le lancement des festivités, prévues pour janvier 2027.

Finbar McFall, directeur mondial du marketing et des opérations véhicules spéciaux chez Aston Martin, a justifié ce rapprochement : "Depuis 50 ans, Star Wars démontre le pouvoir extraordinaire du design et de la narration pour inspirer des générations à travers le monde." Selon lui, Aston Martin partage avec la saga "l'engagement de créer des produits et des expériences dotés d'un caractère distinctif et d'une résonance émotionnelle durable".

Des célébrations qui dureront toute l'année 2027

Le programme anniversaire s'étendra sur douze mois complets à partir de janvier 2027, coïncidant précisément avec les 50 ans de la sortie du film original en 1977. Lucasfilm et Disney prévoient une campagne d'envergure internationale incluant :

L'annonce de nouveaux projets cinématographiques et séries

Des produits dérivés exclusifs anniversaire

Des événements dédiés aux fans

Des sorties d'archives restaurées

Des expériences repensées dans les parcs Disney et les croisières thématiques

Une ressortie en salles du film original de 1977

Quelle sera la contribution d'Aston Martin ?

Pour l'instant, le mystère reste entier. Le constructeur britannique s'est engagé à dévoiler les détails précis de ses "activations" début 2027, au moment du lancement officiel des festivités. Cette discrétion, courante pour des partenariats annoncés si longtemps à l'avance, laisse place à toutes les spéculations.

Les précédentes campagnes Star Wars avec d'autres marques ont donné lieu à des éditions limitées de produits, des collaborations design, des véhicules d'exposition lors d'événements fans et des installations muséales. Aston Martin pourrait suivre un schéma similaire, possiblement avec une interprétation automobile inspirée de l'univers de la saga.

Un calendrier produit déjà bien rempli

La collaboration Star Wars devra s'insérer dans un planning déjà dense chez Aston Martin. Le constructeur prépare actuellement le lancement de la Valhalla Spider et du DBX S millésime 2027, deux modèles qui concentrent l'attention à court terme.

Un éventuel véhicule en édition spéciale Star Wars devrait donc trouver sa place parmi ces sorties, à moins qu'Aston Martin n'opte pour une approche différente : concept-car d'exposition, série ultra-limitée pour collectionneurs, ou simplement des collaborations sur des produits dérivés haut de gamme.

De l'espionnage à la science-fiction spatiale

Cette alliance marque une évolution stratégique pour Aston Martin, qui élargit son territoire de marque au-delà de son association légendaire avec James Bond. Si 007 a contribué à forger l'image élégante et sportive du constructeur depuis des décennies, Star Wars ouvre la porte à un univers narratif tout aussi puissant, mais radicalement différent.

Le choix d'Aston Martin par Disney et Lucasfilm n'est pas anodin. La marque britannique incarne l'excellence artisanale, le luxe discret et l'innovation technologique – des valeurs qui résonnent avec l'esthétique intemporelle de Star Wars et son impact culturel transgénérationnel.

Les fans français devront patienter jusqu'au début 2027 pour découvrir concrètement ce que cette rencontre improbable entre le raffinement britannique et la Force galactique produira. Une chose est certaine : avec deux univers aussi emblématiques, l'attente promet d'être à la hauteur des espérances.