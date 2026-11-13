Audi A4 électrique : le nouveau retard qui remet en question la stratégie du groupe Volkswagen

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

L'Audi A4 électrique reportée à 2029 suite aux difficultés de développement de la plateforme SSP du groupe Volkswagen, laissant Audi sans rivale face aux BMW et Mercedes.

Un nouveau coup dur pour la stratégie électrique d'Audi

Le calendrier de transition électrique d'Audi vient de subir un revers majeur. La future A4 électrique, baptisée A4 E-tron, ne verra pas le jour avant 2029, soit un an plus tard que prévu initialement. Cette berline compacte premium devait représenter un pilier essentiel de la gamme électrique du constructeur aux anneaux, au même titre que l'A4 thermique (rebaptisée A5 dans sa dernière génération) constituait l'un des modèles phares de la marque.

Ce report intervient dans un contexte particulièrement difficile pour Audi, qui se retrouve désormais distancée par ses concurrents directs. BMW et Mercedes ont déjà lancé leurs berlines électriques respectives, la i3 nouvelle génération et la Classe C électrique, prenant une longueur d'avance sur un segment stratégique du marché premium.

La plateforme SSP au cœur du problème

Le retard de l'A4 électrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il révèle des difficultés bien plus profondes concernant le développement de la plateforme SSP (Scalable Systems Platform), l'architecture nouvelle génération censée révolutionner l'ensemble de la gamme du groupe Volkswagen.

Annoncée en grande pompe en 2021, cette plateforme devait représenter une rupture technologique majeure :

Architecture 100% électrique fonctionnant en 800 volts

Système entièrement digitalisé et hautement modulable

Remplacement de toutes les plateformes actuelles (électriques et thermiques)

Standardisation sur plus de 40 millions de véhicules prévus

Économies d'échelle massives grâce à la mutualisation des composants, batteries et logiciels

Un retard qui s'accumule

Cinq ans après son annonce, la plateforme SSP accuse désormais au moins trois ans de retard par rapport au calendrier initial qui prévoyait un lancement en 2026. Ce délai supplémentaire témoigne des défis techniques et financiers considérables auxquels le groupe Volkswagen est confronté dans sa transition vers l'électrique.

L'A4 E-tron devait initialement être l'un des tout premiers modèles basés sur cette architecture, produit dans l'usine historique d'Audi à Ingolstadt, en Allemagne. Ce report symbolise l'ampleur des difficultés rencontrées dans le développement de cette technologie de nouvelle génération.

Un effet domino sur l'ensemble du groupe

Audi n'est pas la seule marque du groupe à subir les conséquences de ces retards. Volkswagen a également dû annoncer le report du développement de la Golf Mk9 électrique, qui devait elle aussi reposer sur la plateforme SSP. Les contraintes de coûts ont contraint les ingénieurs à revoir leur calendrier.

Paradoxalement, c'est bien Volkswagen qui inaugurera finalement la plateforme SSP, avec un SUV électrique inspiré du T-Roc, rapidement suivi d'une déclinaison Golf. Ces deux modèles seront produits à l'usine de Wolfsburg, en Allemagne, dans le cadre d'une vaste restructuration des capacités de production européennes du groupe. La Golf thermique, quant à elle, sera délocalisée à Puebla, au Mexique.

Les enjeux pour le marché européen

Pour Audi, ce retard survient au pire moment. Le segment des berlines compactes premium électriques connaît une dynamique croissante en Europe, portée par l'évolution des réglementations environnementales et l'amélioration des infrastructures de recharge.

L'absence d'une A4 électrique jusqu'en 2029 crée un vide béant dans la gamme de la marque. Traditionnellement, l'A4/A5 représente l'un des volumes de ventes les plus importants pour Audi sur le continent européen, particulièrement en Allemagne et en France. Son équivalent électrique devait logiquement jouer un rôle similaire dans la stratégie de transition du constructeur.

La concurrence déjà bien installée

Pendant qu'Audi patiente, ses rivaux allemands consolident leurs positions. La nouvelle BMW i3 électrique et la Mercedes Classe C électrique s'imposent progressivement auprès d'une clientèle premium en quête de mobilité électrique sans compromis sur le statut et le prestige de la marque. Sans oublier la Tesla Model 3, qui continue de dominer le segment avec son avance technologique.

Cette situation place Audi dans une position délicate : le constructeur risque de perdre des parts de marché importantes et de voir sa clientèle se tourner vers la concurrence, avec le risque de ne pas la récupérer facilement lors du lancement tardif de l'A4 E-tron.

Une ambition technologique contrariée

Le concept initial de la plateforme SSP était particulièrement ambitieux : créer une architecture unique capable de s'adapter à différents segments et types de motorisations, mettant fin à la multiplication coûteuse des plateformes spécialisées. Cette approche devait permettre au groupe Volkswagen de réaliser des économies d'échelle considérables tout en accélérant le développement de nouveaux modèles.

Les difficultés rencontrées illustrent la complexité de la transition électrique pour les constructeurs traditionnels, même les plus puissants. Entre les défis techniques liés aux nouvelles technologies, les contraintes financières et la nécessité de maintenir la rentabilité pendant la phase de transition, l'équation s'avère particulièrement complexe à résoudre.

Pour Audi et le groupe Volkswagen, l'enjeu dépasse largement le simple lancement d'un modèle. C'est toute la crédibilité de leur stratégie électrique qui se joue dans la réussite ou l'échec de la plateforme SSP.