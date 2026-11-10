Et si Alpina avait transformé la Volkswagen Coccinelle ? Ce rendu 3D est bluffant

Par Laurence Jardin / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Un designer imagine une Coccinelle Volkswagen revisitée par Alpina avec moteur VR6 turbo, un exercice de style réussi qui mêle luxe bavarois et icône allemande.

Pendant des décennies, Alpina s'est fait un nom en transformant les BMW en alternatives luxueuses et performantes aux modèles M. Des créations légendaires comme la B10 Bi-Turbo ou la Roadster V8 ont marqué l'histoire automobile. Aujourd'hui intégré officiellement au groupe BMW, le préparateur de Buchloe ne produira plus jamais de modèles indépendants. Mais que se serait-il passé si Alpina avait osé sortir de sa zone de confort avant cette absorption ?

Une Coccinelle en bleu Alpina qui fait sensation

C'est la question surprenante qu'a explorée le designer Abimelec Design en imaginant une Volkswagen New Beetle revue et corrigée par le spécialiste bavarois. Baptisée B1 Turbo, cette création virtuelle affichée sur Instagram combine avec brio les codes stylistiques d'Alpina et l'ADN de l'icône allemande.

Le résultat est étonnamment convaincant : une robe bleu profond caractéristique, les fameuses jantes multi-branches Alpina et les liserés iconiques qui font la signature du préparateur. Comme toujours chez Alpina, les modifications restent subtiles mais terriblement efficaces.

L'inspiration venue de la mythique Beetle RSi

L'idée n'est pas sortie de nulle part. Le designer explique qu'elle lui est venue après avoir passé du temps avec l'une des Coccinelles les plus emblématiques jamais produites : la RSi. Un ami propriétaire de ce modèle rare à Mexico lui a permis de découvrir cette version exclusive lors d'une visite l'année dernière.

Si les extensions d'ailes élargies ont d'abord capté son attention, c'est l'habitacle premium qui l'a véritablement marqué. "Ce qui m'a le plus frappé, au-delà de la largeur de caisse, c'était le niveau de finition intérieure bien supérieur à une Coccinelle normale. On se rapproche davantage d'un produit BMW ou d'un constructeur de niche que d'une Volkswagen classique", confie-t-il.

Un exercice de style qui transcende les marques

Cette expérience a fait germer une question : à quoi ressemblerait une Coccinelle encore plus luxueuse ? Bien que Volkswagen n'ait jamais eu son propre Alpina, le designer a jugé que le préparateur bavarois constituait le partenaire idéal pour cet exercice hypothétique.

Abimelec Design a d'ailleurs l'habitude de ces explorations "et si". Il a déjà appliqué le langage esthétique d'Alpina à d'autres marques : Range Rover, Toyota Supra ou encore Porsche 911 génération 964. La Coccinelle rejoint cette galerie de concepts audacieux, et s'impose probablement comme la réussite la plus aboutie de la collection.

Un VR6 turbo pour sublimer le concept

Même s'il ne s'agit que d'un rendu 3D, le créateur a imaginé une motorisation cohérente pour sa Beetle Alpina fictive : un VR6 turbocompressé associé à une transmission automatique. Un choix qui fait sens quand on connaît les spécifications de la Beetle RSi originale.

Cette dernière embarquait un moteur VR6 3,2 litres atmosphérique développant 221 chevaux, couplé à une boîte manuelle à six rapports et une transmission intégrale. Une version turbocompressée de ce bloc dans une Coccinelle Alpina constituerait théoriquement l'alliance parfaite entre performances et raffinement.

Un rêve qui restera virtuel

Évidemment, aucune chance de voir ce projet se concrétiser un jour. Alpina appartient désormais entièrement au groupe BMW, et Volkswagen a définitivement arrêté la production de la Coccinelle en 2019. Les probabilités d'une collaboration entre les deux entités sont tout simplement inexistantes.

Mais avouons-le : qui refuserait une petite Coccinelle équipée d'un VR6 turbo, d'une boîte automatique et arborant fièrement les badges Alpina ? Ce rendu nous rappelle que l'imagination des designers peut parfois donner naissance aux concepts les plus séduisants, même les plus improbables.

Cette création rejoint la longue liste des "et si" automobiles qui font rêver les passionnés, prouvant une fois de plus que le style Alpina transcende les frontières des marques et pourrait sublimer bien d'autres modèles que les seules BMW.