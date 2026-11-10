BMW i3 électrique 2025 : la berline premium passe à l'ère Neue Klasse

Par Martin Rochard / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

La nouvelle BMW i3 électrique arrive en Europe avec 830 km d'autonomie, 462 ch et un châssis qui redéfinit la berline compacte premium à batterie.

BMW frappe fort avec sa nouvelle i3 électrique, un modèle qui marque un tournant décisif pour la marque bavaroise. Attention à ne pas confondre : cette berline compacte premium n'a rien à voir avec la petite citadine électrique du même nom commercialisée jusqu'en 2022. Il s'agit ici de la version 100% électrique de la huitième génération de Série 3, construite sur la toute nouvelle plateforme Neue Klasse.

Une autonomie record de plus de 900 km

Le chiffre fait tourner les têtes : jusqu'à 910 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP. Cette performance remarquable s'explique par l'imposante batterie de 108,7 kWh qui équipe la i3. Même en conduite dynamique, l'autonomie ne descend pas en dessous de 827 kilomètres, plaçant cette BMW électrique parmi les références du segment.

La version testée outre-Manche, baptisée i3 50 xDrive First Edition, embarque deux moteurs électriques développant conjointement 462 chevaux. Cette transmission intégrale permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, des performances qui placent cette berline familiale au niveau des sportives d'il y a quelques années.

Des routes britanniques révélatrices

BMW UK a organisé un essai spécifique sur les routes du Sussex pour évaluer le comportement de la i3 dans des conditions routières européennes. Les ingénieurs le répètent : les routes britanniques, par leur étroitesse, leur qualité de revêtement variable et leur tracé sinueux, constituent un banc d'essai idéal pour le marché européen, bien différent des autoroutes rectilignes nord-américaines ou chinoises.

Le verdict est clair : la i3 électrique se comporte comme une vraie BMW. La direction répond instantanément aux sollicitations, ajoutant de l'angle sans effort dans les virages qui se resserrent. Cette précision s'accompagne d'une stabilité rassurante sur longs trajets, qualité renforcée par le silence de fonctionnement de la motorisation électrique et une isolation phonique soignée.

Un léger retard face au thermique six cylindres

Soyons honnêtes : la version thermique de la Série 3 équipée du légendaire six cylindres en ligne 3,0 litres turbo conserve un avantage en termes d'agilité pure et de sensations de conduite. Plus légère, elle offre une marge étroite mais perceptible pour les conducteurs exigeants. Toutefois, cet écart se réduit considérablement par rapport aux générations précédentes.

Un positionnement stratégique pour BMW

La Série 3 représente depuis toujours le cœur de l'identité BMW, particulièrement sur le marché britannique et européen. En proposant une version électrique aussi aboutie, le constructeur munichois répond aux attentes d'une clientèle qui souhaite passer à l'électrique sans sacrifier les qualités dynamiques qui ont fait la réputation de la marque.

La i3 est le deuxième modèle de la famille Neue Klasse à atteindre l'Europe, après le SUV iX3. Cette nouvelle architecture, développée spécifiquement pour les véhicules électriques, permet d'optimiser l'espace intérieur, la répartition des masses et l'efficience énergétique. Les versions thermiques de la Série 3, bien que visuellement similaires, reposent sur l'ancienne plateforme.

Une édition de lancement déjà épuisée

L'édition First Edition, richement dotée et montée sur des jantes de 19 pouces (environ 48 cm) en équipement de série, a déjà trouvé preneurs. Cette première salve illustre l'appétit du marché pour cette berline électrique haut de gamme, capable de rivaliser avec les Tesla Model 3 Performance et autres Polestar 2 Long Range.

BMW s'affirme ainsi comme un acteur majeur de la transition électrique premium, avec un modèle qui conjugue performances, autonomie et plaisir de conduite. La i3 électrique prouve qu'une berline à batterie peut conserver l'ADN dynamique de la marque tout en offrant le confort et le silence propres à la motorisation électrique.