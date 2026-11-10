BMW i3 électrique 2025 : la berline premium passe à l'ère Neue Klasse
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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BMW frappe fort avec sa nouvelle i3 électrique, un modèle qui marque un tournant décisif pour la marque bavaroise. Attention à ne pas confondre : cette berline compacte premium n'a rien à voir avec la petite citadine électrique du même nom commercialisée jusqu'en 2022. Il s'agit ici de la version 100% électrique de la huitième génération de Série 3, construite sur la toute nouvelle plateforme Neue Klasse.
Une autonomie record de plus de 900 km
Le chiffre fait tourner les têtes : jusqu'à 910 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP. Cette performance remarquable s'explique par l'imposante batterie de 108,7 kWh qui équipe la i3. Même en conduite dynamique, l'autonomie ne descend pas en dessous de 827 kilomètres, plaçant cette BMW électrique parmi les références du segment.
La version testée outre-Manche, baptisée i3 50 xDrive First Edition, embarque deux moteurs électriques développant conjointement 462 chevaux. Cette transmission intégrale permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, des performances qui placent cette berline familiale au niveau des sportives d'il y a quelques années.
Des routes britanniques révélatrices
BMW UK a organisé un essai spécifique sur les routes du Sussex pour évaluer le comportement de la i3 dans des conditions routières européennes. Les ingénieurs le répètent : les routes britanniques, par leur étroitesse, leur qualité de revêtement variable et leur tracé sinueux, constituent un banc d'essai idéal pour le marché européen, bien différent des autoroutes rectilignes nord-américaines ou chinoises.
Le verdict est clair : la i3 électrique se comporte comme une vraie BMW. La direction répond instantanément aux sollicitations, ajoutant de l'angle sans effort dans les virages qui se resserrent. Cette précision s'accompagne d'une stabilité rassurante sur longs trajets, qualité renforcée par le silence de fonctionnement de la motorisation électrique et une isolation phonique soignée.
Un léger retard face au thermique six cylindres
Soyons honnêtes : la version thermique de la Série 3 équipée du légendaire six cylindres en ligne 3,0 litres turbo conserve un avantage en termes d'agilité pure et de sensations de conduite. Plus légère, elle offre une marge étroite mais perceptible pour les conducteurs exigeants. Toutefois, cet écart se réduit considérablement par rapport aux générations précédentes.
Un positionnement stratégique pour BMW
La Série 3 représente depuis toujours le cœur de l'identité BMW, particulièrement sur le marché britannique et européen. En proposant une version électrique aussi aboutie, le constructeur munichois répond aux attentes d'une clientèle qui souhaite passer à l'électrique sans sacrifier les qualités dynamiques qui ont fait la réputation de la marque.
La i3 est le deuxième modèle de la famille Neue Klasse à atteindre l'Europe, après le SUV iX3. Cette nouvelle architecture, développée spécifiquement pour les véhicules électriques, permet d'optimiser l'espace intérieur, la répartition des masses et l'efficience énergétique. Les versions thermiques de la Série 3, bien que visuellement similaires, reposent sur l'ancienne plateforme.
Une édition de lancement déjà épuisée
L'édition First Edition, richement dotée et montée sur des jantes de 19 pouces (environ 48 cm) en équipement de série, a déjà trouvé preneurs. Cette première salve illustre l'appétit du marché pour cette berline électrique haut de gamme, capable de rivaliser avec les Tesla Model 3 Performance et autres Polestar 2 Long Range.
BMW s'affirme ainsi comme un acteur majeur de la transition électrique premium, avec un modèle qui conjugue performances, autonomie et plaisir de conduite. La i3 électrique prouve qu'une berline à batterie peut conserver l'ADN dynamique de la marque tout en offrant le confort et le silence propres à la motorisation électrique.
Questions fréquentes
Quelle est l'autonomie réelle de la nouvelle BMW i3 électrique ?
Selon le cycle WLTP, la i3 affiche entre 827 et 910 kilomètres d'autonomie selon le mode de conduite sélectionné. Cette performance est rendue possible grâce à une imposante batterie de 108,7 kWh qui alimente deux moteurs électriques.
Quelles sont les performances de cette nouvelle i3 ?
La version i3 50 xDrive développe 462 chevaux grâce à ses deux moteurs (avant et arrière) en transmission intégrale. Elle accomplit le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes, des performances dignes d'une sportive.
Comment se positionne-t-elle face à la Série 3 thermique ?
Les essais britanniques révèlent que la version thermique à six cylindres 3,0 litres turbo conserve un léger avantage en termes d'agilité et de sensations de conduite. Toutefois, la i3 électrique impressionne par son châssis typiquement BMW et son confort global supérieur.
Cette nouvelle i3 a-t-elle un rapport avec l'ancienne citadine électrique BMW ?
Non, il s'agit d'un tout nouveau modèle basé sur la plateforme Neue Klasse, deuxième véhicule de cette architecture après le iX3 SUV. L'ancienne i3 citadine n'est plus produite depuis 2022.
Quand sera-t-elle disponible en France ?
BMW accélère le déploiement européen de ce modèle stratégique. Les premières livraisons sont attendues courant 2025, avec une édition de lancement First Edition déjà entièrement réservée.