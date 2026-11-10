Euro 7 : la nouvelle norme qui va aussi sanctionner les véhicules électriques

La réglementation Euro 7 entre en vigueur le 29 novembre dans l'UE et cible pour la première fois les particules de freinage et pneus, incluant les électriques.

Une révolution réglementaire qui touche enfin tous les véhicules

L'industrie automobile européenne s'apprête à franchir un nouveau cap environnemental. À compter du 29 novembre 2024, la norme Euro 7 entre officiellement en application dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette nouvelle réglementation marque une rupture historique : elle ne se contente plus de limiter les polluants issus des pots d'échappement des véhicules thermiques, mais cible désormais l'ensemble des émissions de particules fines générées par la conduite automobile.

Cette approche globale constitue une première mondiale. Les particules issues de l'usure des systèmes de freinage et des pneumatiques entrent désormais dans le viseur des législateurs européens. Une décision qui bouleverse la donne pour tous les constructeurs, y compris ceux spécialisés dans l'électrique.

Les véhicules électriques dans la ligne de mire

Contrairement aux normes Euro précédentes qui épargnaient de facto les véhicules électriques en l'absence d'émissions d'échappement, Euro 7 les soumet pour la première fois à des contraintes environnementales spécifiques. La raison est simple : une voiture électrique émet des particules fines via l'usure de ses freins et de ses pneus, au même titre qu'un véhicule thermique.

Les constructeurs de véhicules électriques devront donc redoubler d'efforts pour optimiser leurs systèmes de freinage et le choix de leurs pneumatiques. Le poids généralement plus élevé des modèles électriques, en raison de leurs batteries imposantes, accentue d'ailleurs cette problématique d'usure et donc d'émissions particulaires.

Des technologies déjà disponibles pour réduire ces émissions

Heureusement, plusieurs solutions techniques existent. Le freinage régénératif, déjà largement adopté sur les véhicules électriques et hybrides, permet de limiter considérablement l'utilisation des freins mécaniques traditionnels. De nouveaux types de plaquettes de frein moins polluantes font également leur apparition sur le marché. Côté pneumatiques, les manufacturiers développent des gommes plus résistantes générant moins de particules lors de l'usure.

Des exigences strictes sur la durabilité des batteries

L'autre grande nouveauté d'Euro 7 concerne directement la longévité des batteries de traction. La réglementation impose désormais des critères minimums de durabilité que tous les constructeurs devront respecter. Un véhicule électrique devra obligatoirement conserver au moins 80% de la capacité initiale de sa batterie pendant les cinq premières années de sa vie ou durant les 100 000 premiers kilomètres parcourus, selon ce qui arrive en premier.

Au-delà de cette période, l'exigence se maintient mais s'assouplit légèrement : la batterie devra conserver un minimum de 72% de sa capacité d'origine entre cinq et huit ans, ou jusqu'à 160 000 kilomètres. Ces seuils ont été définis pour garantir une vraie viabilité économique des véhicules électriques sur le marché de l'occasion.

Un enjeu crucial pour le marché de seconde main

Cette mesure vise à rassurer les acheteurs potentiels de véhicules électriques d'occasion, souvent inquiets de la dégradation des batteries. En imposant ces minimums, l'Union européenne cherche à structurer un marché de seconde main sain et à favoriser l'adoption massive de la mobilité électrique sur le long terme.

Un impact progressif sur le parc automobile français

En France, l'entrée en vigueur d'Euro 7 ne concernera que les nouveaux modèles homologués à partir du 29 novembre. Les véhicules déjà en circulation ou dont l'homologation est antérieure à cette date ne seront pas affectés. L'impact sur le parc automobile français sera donc progressif, s'étalant sur plusieurs années au fur et à mesure du renouvellement naturel des véhicules.

Les constructeurs français et européens ont anticipé ces nouvelles contraintes depuis plusieurs années déjà. Les investissements massifs dans la recherche et développement portent aujourd'hui leurs fruits, avec des technologies de plus en plus performantes pour limiter toutes les formes d'émissions polluantes liées à l'automobile.