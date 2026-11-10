Restaurée par Porsche, cette 924 a escorté la reine Elizabeth II aux Émirats en 1979

Restaurée par Porsche, cette 924 a escorté la r...

Par Luc Morandini / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Porsche ressuscite la première voiture de police sportive des Émirats, une 924 de 1979 qui escorta Elizabeth II lors de sa visite royale historique.

Les Émirats arabes unis sont aujourd'hui célèbres pour leur flotte de véhicules de police extravagante, composée de supercars et de modèles électriques ultra-performants. Mais cette tradition a débuté bien plus modestement il y a près d'un demi-siècle, avec une Porsche 924. Le constructeur de Stuttgart vient de redonner vie à cette voiture historique grâce à une restauration complète.

Une mission royale pour la première Porsche de police

Construite en 1979, cette 924 fut la première voiture de sport à intégrer la flotte de la police fédérale des Émirats arabes unis. Sa mission inaugurale était de taille : escorter la reine Elizabeth II lors de sa première visite royale dans ce pays fraîchement formé. Un honneur qui souligne l'importance accordée à ce véhicule dès son arrivée.

La restauration, menée par Porsche Centre Abu Dhabi et Al Ain, s'est attachée à restituer fidèlement l'apparence d'origine. Contrairement à une approche simplifiée qui aurait consisté à apposer des autocollants, les spécialistes ont choisi de repeindre intégralement les marquages de police, comme sur le véhicule d'origine.

Un héritage qui perdure dans les rues de Dubaï

Cette Porsche 924 restaurée fera sa première apparition publique lors du festival Icons of Porsche à Dubaï, les 21 et 22 novembre prochains. Elle trouvera ensuite un foyer permanent au musée Al Maqta à Abu Dhabi, où elle témoignera des débuts de la relation entre les Émirats et les véhicules de police d'exception.

Aujourd'hui, la police émiratie dispose de moyens autrement plus spectaculaires, avec des Porsche 911, des Taycan électriques, voire des Lamborghini et Ferrari. Mais tout a commencé avec cette 924 relativement sobre, prouvant qu'il n'est pas toujours nécessaire de posséder une supercar italienne pour marquer les esprits.

Une architecture révolutionnaire : la configuration transaxle

Le retour sous les projecteurs de cette 924 coïncide avec les 50 ans des voitures sportives Porsche à configuration transaxle. Introduite en 1976, la 924 inaugurait une architecture plaçant le moteur à l'avant et la boîte de vitesses avec le différentiel à l'arrière, reliés par un tube de transmission rigide.

Cette disposition permettait d'optimiser la répartition des masses entre les deux essieux, améliorant ainsi l'équilibre, la stabilité à haute vitesse et la prévisibilité du comportement routier. Les modèles 928, 944 et 968 suivront cette philosophie, marquant un chapitre singulier de l'histoire de Porsche.

Des débuts controversés pour la 924

L'histoire de la 924 est pour le moins inhabituelle. Au début des années 1970, Volkswagen commande à Porsche le développement d'un successeur à la VW-Porsche 914. Le projet EA 425 devait donner naissance à une voiture de sport 2+2 pratique, avec moteur avant et configuration transaxle.

Mais VW rencontre des difficultés financières et abandonne le projet en 1974. Porsche, dont le développement était déjà bien avancé, rachète le projet et en fait son modèle d'entrée de gamme. Une décision opportune après le choc pétrolier de 1973, qui rendait nécessaire un modèle plus accessible et économique.

Un quatre-cylindres Audi qui fait grincer des dents

Lorsque la 924 de série arrive en 1976, elle marque plusieurs premières pour Porsche : première voiture de série avec moteur avant refroidi par eau, première avec boîte de vitesses à l'arrière. Mais son moteur quatre-cylindres 2.0 litres d'origine Audi, développant 123 chevaux, ne convainc pas immédiatement les puristes.

Ces derniers n'apprécient guère cette mécanique Audi, les proportions de la voiture ni sa configuration transaxle peu orthodoxe. Certains vont jusqu'à la considérer comme une Porsche de second ordre.

Le succès finit par s'imposer

Mais la 924 fait progressivement taire ses détracteurs en devenant un succès commercial. Porsche enrichit la gamme avec la 924 Turbo en 1978, développant initialement 168 chevaux, suivie des versions plus radicales Carrera GT et Carrera GTS.

Le modèle pose également les bases de la 944, lancée en 1981 avec un quatre-cylindres 2.5 litres dérivé de la moitié du V8 de la 928. Porsche finira par greffer ce moteur à la 924, créant ainsi la 924 S. La production se poursuit jusqu'en 1988, totalisant environ 325 000 exemplaires toutes versions confondues.

Cette restauration rappelle qu'avant de devenir synonyme de supercars de police, les Émirats ont commencé avec une sportive accessible mais efficace, prouvant que l'élégance et le prestige ne nécessitent pas toujours la démesure.