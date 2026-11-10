Ce McLaren 750S se déguise en Mercedes CLK GTR au SEMA Show 2024

Ce McLaren 750S se déguise en Mercedes CLK GTR ...

Par Laurence Jardin / 10 novembre 2026 à 11:18 · 2 min de lecture

Un préparateur américain a transformé un McLaren 750S en réplique visuelle de la légendaire Mercedes CLK GTR de 1997, tout en conservant la mécanique britannique.

Le SEMA Show de Las Vegas a une nouvelle fois prouvé qu'il reste le théâtre des créations automobiles les plus audacieuses. Cette année, le préparateur californien S Klub LA a dévoilé un projet spectaculaire baptisé "Game Over" : un McLaren 750S entièrement recarrossé pour ressembler à la mythique Mercedes-Benz CLK GTR.

Hommage à une légende de la compétition GT1

Exposée dans le prestigieux espace Toyo Tires Treadpass, cette création unique rend hommage à l'une des voitures de course les plus emblématiques des années 90. La Mercedes CLK GTR originale a marqué l'histoire du sport automobile en remportant le championnat FIA GT dès 1997, sa première saison de compétition.

L'exploit technique de Mercedes-AMG fut alors remarquable : les ingénieurs allemands ont conçu et construit deux prototypes en seulement 128 jours. Cette urgence a donné naissance à une carrosserie dessinée uniquement pour la victoire, sans compromis esthétique. Le pilote Bernd Schneider décrocha le titre pilotes la même année, confirmant la domination de la CLK GTR.

Une transformation esthétique totale

S Klub LA a reproduit avec minutie chaque détail caractéristique de la GT1 allemande. Les imposants élargisseurs d'ailes, le capot ventilé à lamelles, le nez plongeant et élargi, ainsi que la ligne de toit spécifique ont tous été recréés sur la base du supercar britannique.

L'aileron arrière massif, signature visuelle de la CLK GTR, complète cette métamorphose spectaculaire. Vu de l'extérieur, impossible de deviner qu'il s'agit en réalité d'un McLaren contemporain. Pourtant, aucune pièce structurelle n'est commune aux deux voitures, qui n'ont absolument rien à voir sur le plan technique.

Le paradoxe mécanique assumé

C'est précisément là que réside tout l'intérêt du projet. Sous cette carrosserie évoquant le V12 atmosphérique de la CLK GTR se cache le V8 4.0 litres biturbo du McLaren 750S, totalement intact. Ce moteur développe 740 chevaux et 800 Nm de couple, transmis aux roues arrière via une boîte robotisée à double embrayage et sept rapports.

Les performances restent donc dignes d'un supercar moderne : le 0-100 km/h est annoncé en environ 2,8 secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 332 km/h. Des chiffres légèrement différents de la CLK GTR d'origine, équipée d'un V12 atmosphérique développé spécifiquement pour la compétition GT1.

Une tendance qui s'affirme dans le tuning haut de gamme

Le projet "Game Over" s'inscrit dans une tendance croissante observée au SEMA Show : transformer des châssis modernes performants en tributs visuels aux icônes du passé. Les McLaren récents, avec leur architecture technique sophistiquée et leur design facilement modifiable, deviennent des supports privilégiés pour ces créations.

Cette approche offre le meilleur des deux mondes : l'esthétique émotionnelle d'une voiture de légende et la fiabilité, la sécurité et les technologies d'un véhicule contemporain. Pour le propriétaire, c'est l'occasion de rouler au quotidien avec l'apparence d'une machine de collection valant plusieurs millions d'euros, tout en bénéficiant du confort moderne.

Le McLaren 750S, une base idéale

Le choix du 750S comme base n'est pas anodin. Ce modèle représente l'évolution du 720S, avec des améliorations aérodynamiques, un allègement de 30 kg et une puissance accrue. Sa structure en fibre de carbone offre une rigidité exceptionnelle, parfaite pour supporter des modifications carrosserie aussi radicales.

S Klub LA rejoint ainsi le cercle restreint des préparateurs osant repousser les limites du design automobile, en créant des pièces uniques qui font autant parler d'elles que les concepts officiels des constructeurs. Une preuve que la passion automobile et la créativité n'ont pas de frontières.