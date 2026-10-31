McLaren McL 820 : la future supercar hybride affiche 809 chevaux

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

McLaren dévoile discrètement sa future supercar McL 820 qui devrait développer 809 chevaux grâce à un nouveau groupe motopropulseur hybride développé en interne.

McLaren vient de lever un coin du voile sur sa prochaine supercar de manière pour le moins originale. Le constructeur britannique a installé une sculpture géante de kiwi dans le quartier londonien de Covent Garden, arborant fièrement l'inscription "McL 820" sur son flanc dans la livrée orange et noire emblématique de la marque.

Une puissance record pour McLaren

Ce chiffre 820 n'est pas anodin dans l'univers McLaren. Suivant la logique de dénomination historique de la marque, il désigne la puissance en chevaux métriques, soit environ 809 chevaux DIN. Cette donnée positionnerait la future McL 820 nettement au-dessus de l'actuelle 750S, créditée de 740 chevaux.

Cette progression représente un bond significatif dans la gamme principale de supercars du constructeur de Woking. Pour McLaren, les désignations numériques ont toujours correspondu à la puissance métrique. Le passage de 750 à 820 n'est donc pas un simple artifice marketing, mais bien l'annonce d'un gain de performances substantiel.

Une nouvelle ère pour la nomenclature McLaren

Le préfixe "McL" constitue également une nouveauté. Il est apparu pour la première fois sur la McL 6GT, une hypercar au style rétro équipée d'une boîte manuelle et dévoilée lors de la Monterey Car Week l'été dernier. Cette évolution de la nomenclature suggère un renouveau de l'identité visuelle de la marque, qui s'étend désormais à sa gamme principale.

La référence au kiwi n'est pas fortuite non plus. Cette mascotte baptisée "Speedy Kiwi" rend hommage à Bruce McLaren, fondateur néo-zélandais de la marque. McLaren intensifie l'utilisation de ce symbole dans sa stratégie marketing récente, renforçant ainsi le lien avec son héritage.

L'hybridation au cœur de la stratégie

La 750S achèvera sa carrière en 2027, clôturant ainsi une décennie d'existence sous différentes déclinaisons. Sa remplaçante devrait marquer un tournant technologique majeur pour McLaren, avec l'adoption d'un groupe motopropulseur hybride entièrement développé en interne.

Michael Straughan, directeur des opérations de McLaren, a confirmé que ces nouveaux moteurs "partiront évidemment des produits V8 actuels ou de la future génération de celui-ci". Cette approche hybride combinera le V8 thermique éprouvé de la marque avec une assistance électrique pour atteindre les 809 chevaux annoncés.

Une usine dédiée à la production de moteurs

Pour concrétiser cette ambition, McLaren construit actuellement une seconde usine au Royaume-Uni, destinée à l'assemblage de ses groupes motopropulseurs. Cette décision marque une rupture avec la stratégie historique du constructeur, qui s'appuyait jusqu'à présent sur des fournisseurs externes pour ses mécaniques.

Cette verticalisation de la production témoigne d'ambitions dépassant largement le cadre d'un seul modèle. Elle s'inscrit dans un plan plus large d'électrification progressive de la gamme, incluant le développement d'un SUV et l'extension des options électrifiées sur l'ensemble du catalogue.

Un positionnement premium confirmé

Avec ses 809 chevaux attendus, la McL 820 devrait représenter la plus puissante McLaren de série jamais produite, hors éditions limitées et hypercars. Cette montée en puissance vise à maintenir la compétitivité de la marque britannique face à des rivales comme Ferrari et Lamborghini, qui électrifient également leurs gammes.

Pour l'heure, McLaren n'a publié aucun communiqué officiel confirmant l'existence d'une McL 820 ni ses caractéristiques techniques. Cette sculpture de kiwi à Londres reste donc un teasing, certes éloquent, mais dont la concrétisation reste à venir. Les passionnés devront patienter jusqu'à une présentation officielle pour découvrir l'ensemble des spécifications de cette future supercar hybride.

Une chose est certaine : McLaren prépare activement l'avenir avec une stratégie claire d'électrification, d'internalisation de la production et de montée en puissance. La McL 820 incarnera cette nouvelle direction dès 2027.