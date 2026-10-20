McLaren met en vente cinq F1 historiques pilotées par Senna, Norris et Hamilton

McLaren vend cinq monoplaces historiques allant de la MP4/6A d'Ayrton Senna en 1991 à la MCL37A 2023 de Lando Norris, avec un objectif : les voir rouler à nouveau.

McLaren ouvre ses archives pour remettre ses légendes sur la piste

Dans une démarche rarissime pour une écurie de Formule 1, McLaren Racing s'apprête à se séparer de cinq monoplaces historiques qui ont marqué trois décennies de compétition au plus haut niveau. Loin d'être une simple opération financière, cette vente répond à une philosophie clairement affichée par Zak Brown : ces bolides doivent retrouver la piste plutôt que de prendre la poussière dans un entrepôt.

La collection proposée couvre 32 années d'histoire de l'écurie de Woking, depuis la mythique saison 1991 jusqu'au championnat 2023. Chaque monoplace sera vendue individuellement par l'intermédiaire de Tom Hartley Jnr, négociant britannique reconnu pour avoir orchestré certaines des plus importantes transactions de voitures de Grand Prix au monde.

Les joyaux de l'ère Senna-Honda

Les pièces maîtresses de cette vente sont sans conteste les deux McLaren MP4/6A de 1991. Le châssis #04 et le châssis #07 ont été pilotés alternativement par Ayrton Senna et Gerhard Berger lors d'une saison couronnée de succès qui a permis à McLaren de décrocher son quatrième titre constructeurs consécutif.

Le châssis #04 s'est illustré au Grand Prix de Saint-Marin 1991 en terminant deuxième derrière la McLaren de Senna. Cette course restera dans les annales comme l'une des démonstrations de force les plus impressionnantes de l'histoire de la F1 : les deux McLaren ont mis l'intégralité du peloton à un tour, un exploit réalisé une seule fois auparavant par des coéquipiers au volant du même type de châssis.

Propulsées par le moteur atmosphérique Honda RA121E V12, ces monoplaces incarnent l'âge d'or de la puissance mécanique en F1. Le châssis #07, quant à lui, a décroché la deuxième place au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et présente la particularité de n'avoir jamais été accidenté durant sa carrière en course. Les deux voitures ont également servi de mulets d'essais à Senna l'année suivante, renforçant leur lien avec le triple champion du monde brésilien.

L'excellence de l'ère moderne avec Button et Hamilton

La MP4/27A de 2012 représente une autre période faste de McLaren. Le châssis #01 a été piloté par Jenson Button lors des phases finales de la lutte pour le championnat cette année-là. Cette monoplace a signé le meilleur tour au Grand Prix d'Inde et a contribué à une saison remarquable marquée par sept pole positions et trois victoires.

Lewis Hamilton a également testé cette voiture, bien qu'il ne l'ait jamais engagée en course. Cette MP4/27A illustre la dernière période véritablement compétitive de McLaren avant les années de transition qui ont suivi.

Le renouveau signé Lando Norris

Deux monoplaces pilotées par Lando Norris complètent cette collection exceptionnelle. La MCL35M de 2021, châssis #01, a été exclusivement confiée au jeune Britannique et a atteint le podium à Imola, Monaco et Monza. À Monza justement, cette voiture a participé au doublé historique McLaren lors du Grand Prix d'Italie 2021, première victoire de l'écurie depuis 2012.

Cette monoplace a également porté la livrée spéciale Gulf au Grand Prix de Monaco, ajoutant une dimension esthétique et nostalgique à son palmarès sportif.

Une F1 2023 au parcours unique

La pièce centrale de cette vente reste toutefois la MCL37A 2023, châssis #03. McLaren la présente comme la monoplace de Formule 1 la plus récente jamais proposée à la vente par une écurie d'usine, une première absolue dans le milieu.

Lando Norris l'a pilotée vers deux deuxièmes places consécutives aux Grands Prix de Singapour et du Japon. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Après sa carrière en course, le châssis #03 a intégré le programme de développement officiel de McLaren, contribuant directement aux succès de l'équipe en 2024 et 2025.

Une liste impressionnante de pilotes l'a ensuite testée : Oscar Piastri, Pato O'Ward, Mick Schumacher, Valtteri Bottas et même la légende Martin Brundle. L'acteur Brad Pitt a également pris son volant sur le Circuit des Amériques pour se préparer au tournage du film F1, atteignant la vitesse de 317 km/h.

Une philosophie qui privilégie l'usage à la conservation

Zak Brown justifie cette vente par une vision pragmatique du patrimoine automobile : "Nous avons décidé de nous séparer de ces McLaren iconiques parce que nous estimons que les laisser simplement stockées constitue un manque de respect envers ce qu'elles représentent", explique le PDG de McLaren Racing.

Cette approche contraste avec la pratique habituelle des écuries de F1, qui conservent jalousement leurs monoplaces historiques dans des collections privées rarement accessibles au public. McLaren fait le pari que des collectionneurs passionnés offriront une seconde vie à ces machines en les faisant rouler lors d'événements historiques.

Tom Hartley Jnr, l'homme des ventes records

Le choix de Tom Hartley Jnr comme intermédiaire n'est pas anodin. Ce négociant britannique s'est imposé comme la référence mondiale pour les transactions impliquant des voitures de Grand Prix. En 2025, son entreprise a réalisé plus de 830 millions d'euros de ventes de voitures de collection.

Son coup d'éclat le plus récent reste la vente de l'intégralité de la collection de 69 monoplaces de Bernie Ecclestone pour environ 580 millions d'euros. Hartley avait également orchestré la vente record d'une McLaren F1 GTR, démontrant sa connaissance approfondie du marché McLaren.

Bien que les cinq monoplaces soient proposées individuellement, Hartley anticipe qu'un collectionneur pourrait finalement acquérir l'ensemble, un scénario déjà observé lors de ses deux précédentes grandes ventes. "Il existe bien sûr la possibilité que la même chose se produise ici. Cependant, ces cinq voitures seront proposées individuellement et il n'y a absolument aucune pression temporelle", précise-t-il.

Les prix n'ont pas été divulgués, mais compte tenu de la rareté et de l'histoire de ces machines, les montants devraient atteindre des sommets, particulièrement pour les MP4/6A associées à Ayrton Senna et pour la MCL37A 2023 au statut inédit.