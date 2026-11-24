Le premier exemplaire de la McLaren W1, hypercar limitée à 399 unités avec 1 258 chevaux, vient d'être livré au Japon dans une teinte Mantis Green spectaculaire.

L'événement est discret mais hautement symbolique. McLaren vient de remettre les clés de la toute première W1 à son propriétaire japonais, marquant ainsi le lancement commercial de son hypercar la plus puissante. La cérémonie se serait déroulée au Fuji Speedway Hotel, dans la préfecture de Shizuoka, avec des images apparues sur les réseaux sociaux le 20 novembre dernier.

Un vert éclatant pour la première W1 livrée

Impossible de passer inaperçu avec cette première McLaren W1. Le client a opté pour une finition Mantis Green particulièrement voyante, rehaussée par des jantes multi-branches noires brillantes avec des écrous de roue centraux aux accents verts. Cette teinte transforme la silhouette en fibre de carbone de l'hypercar en véritable œuvre d'art roulante.

L'habitacle poursuit cette recherche d'harmonie avec une sellerie en Alcantara vert qui fait écho à la peinture extérieure. Ce type d'association monochrome constitue la signature du programme de personnalisation MSO (McLaren Special Operations), où les clients peuvent créer des combinaisons parfaitement assorties entre extérieur et intérieur.

Une architecture héritée des légendes McLaren

La W1 repose sur une monocoque Aerocell en fibre de carbone, une approche constructive qui remonte à l'iconique McLaren F1 et s'est poursuivie avec la P1. Cette structure constitue l'élément central permettant d'atteindre un poids à sec de seulement 1 399 kg, pour un rapport poids/puissance revendiqué de 899 chevaux par tonne métrique.

Sous le capot, on découvre un V8 biturbo de 4,0 litres épaulé par un moteur électrique. McLaren annonce officiellement une puissance combinée de 1 258 chevaux et un couple de 1 339 Nm, transmis exclusivement aux roues arrière. Les performances parlent d'elles-mêmes :

0 à 200 km/h en 5,8 secondes

Vitesse maximale limitée électroniquement à 349 km/h

L'une des voitures les plus rapides jamais construites par la marque

Un second exemplaire japonais en carbone bleu

Le Japon ne recevra pas qu'une seule W1. Un deuxième exemplaire, identifié par le numéro de châssis 180, serait en route vers McLaren Fukuoka. Cette version affiche une finition radicalement différente : carbone apparent Crystal Blue, laissant le tissage visible au lieu de le masquer sous une peinture unie.

Cette seconde W1 adopte une palette bien plus sobre avec un intérieur noir, des jantes noires mates et des étriers de frein noirs. Le contraste avec la voiture verte illustre parfaitement l'étendue des possibilités offertes par le programme MSO sur une série limitée à 399 unités.

Des livraisons dans les temps

McLaren avait initialement ciblé 2026 pour les premières livraisons de la W1. Cette remise des clés au Japon s'inscrit donc dans le calendrier prévu, alors que les voitures de production commencent à quitter l'usine de Woking pour rejoindre les garages privés de leurs propriétaires fortunés.

Bien que ni le constructeur ni les concessionnaires japonais n'aient officiellement confirmé ces livraisons, les images et informations proviennent de sources proches des événements de remise. Le programme de personnalisation MSO laissant les combinaisons extérieures et intérieures largement au goût de chaque client, les acheteurs du monde entier peuvent s'attendre à une variété similaire pour leurs propres exemplaires.

L'héritière d'une lignée prestigieuse

La W1 s'inscrit dans la continuité directe des hypercars emblématiques de McLaren. Après la F1 dans les années 1990 et la P1 en 2013, elle représente la nouvelle référence absolue de la marque de Woking. Cette filiation se traduit non seulement dans l'architecture en fibre de carbone, mais aussi dans la philosophie de performance pure associée à une exclusivité maximale.

Pour les passionnés français, la W1 demeure un objet de fascination quasi inaccessible, tant par son prix que par sa rareté. Reste que chaque livraison de ces 399 exemplaires constituera un événement dans le monde de l'automobile de collection et de la haute performance.