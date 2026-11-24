Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Le moteur trois-cylindres 1.2 turbo de Chevrolet, censé tenir 240 000 km, a subi une défaillance catastrophique à seulement 135 000 km.

Un démontage détaillé d'un moteur trois-cylindres 1.2 turbo de Chevrolet vient de révéler des défaillances inquiétantes qui remettent en question la fiabilité de ce bloc équipant plusieurs modèles de la gamme General Motors. L'intervention, filmée et diffusée sur YouTube par la chaîne spécialisée I Do Cars, montre l'ampleur des dégâts causés par une courroie de distribution défaillante.

Une destruction en chaîne causée par la courroie de distribution

Le Chevrolet Trailblazer de 2021 concerné affichait environ 135 000 kilomètres au compteur lorsque son moteur a rendu l'âme. Pourtant, selon les recommandations du constructeur, la courroie de distribution humide de ce moteur 1.2 LIH ne devait être remplacée qu'à 240 000 kilomètres ou 15 ans d'utilisation.

L'ouverture du moteur a révélé un spectacle désolant : la courroie de distribution s'était littéralement désintégrée, se fragmentant le long de ses dents. Les débris ont été directement aspirés dans le circuit de lubrification, créant ce que le mécanicien a décrit comme une "émulsion de courroie" qui a complètement obstrué la crépine de la pompe à huile.

Des dégâts en cascade sur tout le haut moteur

L'obstruction du circuit d'huile a eu des conséquences dramatiques. La pression d'huile s'est effondrée, privant le moteur de lubrification. Mais le problème le plus grave est survenu lorsque la courroie endommagée a fait perdre au moteur son calage de distribution.

Les conséquences observées lors du démontage sont sans appel :

Toutes les soupapes des trois cylindres étaient tordues suite au contact avec les pistons

Les deux arbres à cames présentaient des rainures profondes

Les culbuteurs étaient déplacés ou manquants

Les coussinets de bielle montraient une usure prématurée mais n'avaient pas totalement lâché

La crépine de pompe à huile était tellement saturée que l'huile ne pouvait presque plus circuler

Un moteur présent sur plusieurs modèles du groupe GM

Cette défaillance est d'autant plus préoccupante que ce trois-cylindres turbo de 1.2 litre équipe plusieurs véhicules actuellement commercialisés par General Motors. On le retrouve notamment sur les Chevrolet Trailblazer et Trax 2026, le Buick Encore GX et le Chevrolet Envista.

Avec ses 137 chevaux, ce petit moteur représente la motorisation d'entrée de gamme pour ces SUV compacts, généralement associé à une transmission à variation continue. Les véhicules équipés bénéficient d'une garantie groupe motopropulseur de cinq ans ou 96 000 kilomètres selon les spécifications actuelles de Chevrolet.

Un cas isolé ou un problème plus large ?

Le spécialiste qui a réalisé ce démontage a toutefois fait preuve de prudence dans ses conclusions. Il s'agit du premier exemplaire de ce moteur relativement récent qu'il a pu examiner. Ces moteurs ont généralement une faible valeur de reprise et finissent directement à la casse plutôt que d'être expédiés pour analyse.

Un élément supplémentaire complique l'analyse : l'historique du véhicule montre plusieurs interventions de réparation importantes peu avant sa destruction. Il existe donc une possibilité que le moteur d'origine ait déjà été remplacé, et que cette défaillance à 135 000 kilomètres ne reflète pas forcément le kilométrage réel du bloc moteur.

Des recommandations d'entretien à revoir

Face à cette défaillance prématurée, le conseil des professionnels est clair : n'attendez pas les 240 000 kilomètres préconisés pour vérifier l'état de la courroie. Une intervention préventive de remplacement de la courroie coûterait entre 1 100 et 1 400 euros selon les estimations, soit bien moins qu'une reconstruction complète du moteur ou son remplacement après défaillance.

Le dossier des réclamations propriétaires pour le modèle 2023 du Trailblazer fait déjà état de plusieurs dizaines de plaintes concernant le moteur, le système électrique, les freins et le groupe motopropulseur, même si aucun rappel de sécurité n'apparaît officiellement au dossier.

Cette affaire rappelle que General Motors a déjà dû gérer des problèmes de fiabilité sur d'autres motorisations et transmissions de sa gamme, avec notamment des défaillances de boîtes de vitesses signalées sur d'autres versions du Trailblazer et des rappels moteur sur les Chevrolet Silverado.