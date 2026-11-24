Stellantis met fin à ses programmes WEC et Formule E d'ici 2027 pour concentrer ses ressources sur le développement de modèles sportifs routiers pour ses marques européennes.

Le géant automobile Stellantis vient d'annoncer un virage stratégique majeur qui va bouleverser son approche du sport automobile. Le groupe, qui chapeaute des marques prestigieuses comme Alfa Romeo, Peugeot, Lancia, Maserati et Opel, a décidé de mettre un terme à ses programmes officiels en championnat du monde d'endurance (WEC) et en Formule E pour concentrer ses efforts sur ce qui intéresse vraiment les passionnés : des voitures sportives qu'ils pourront acheter et conduire au quotidien.

Un retrait progressif mais total des championnats FIA

La décision est lourde de conséquences. Le programme Peugeot en WEC, avec sa spectaculaire 9X8, prendra fin à l'issue de la saison 2026. Quant aux engagements de Citroën et Opel en Formule E, ils se termineront après la saison 13, prévue pour l'été 2027. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais bien d'un abandon complet de la participation officielle au plus haut niveau de la compétition automobile internationale sous l'égide de la FIA.

Pour un constructeur présent simultanément sur deux championnats du monde aussi prestigieux, ce retrait marque un tournant stratégique radical. Les programmes d'usine en endurance et en monoplace électrique représentent en effet des investissements colossaux, que Stellantis juge désormais plus pertinents s'ils sont réorientés vers les produits de série.

Cap sur les modèles sportifs routiers

L'expertise accumulée en compétition ne sera pas perdue pour autant. Stellantis promet de la mettre au service du développement de véhicules haute performance destinés au grand public. Les marques disposant déjà de divisions sportives établies sont les premières concernées par cette nouvelle orientation.

Les déclinaisons performance attendues :

Des modèles exclusifs haut de gamme pour Alfa Romeo et Maserati

L'expansion de la gamme Veloce chez Alfa Romeo

De nouveaux badgés GTi pour Peugeot

Le développement de la lignée HF chez Lancia, initiée avec la Ypsilon HF

L'élargissement de la gamme GSE d'Opel

Une stratégie intégrée au plan FaSTLAne 2030

Cette réorientation s'inscrit dans le cadre plus large de la stratégie FaSTLAne 2030, qui prévoit 50 lancements et mises à jour de produits en Europe sur une période de cinq ans, incluant 25 modèles entièrement nouveaux. Stellantis fait ainsi le pari que l'investissement dans les véhicules de série apportera davantage de valeur que le maintien de programmes d'usine extrêmement coûteux.

Pour les passionnés qui craignaient que les difficultés financières du groupe n'entraînent l'abandon pur et simple des modèles sportifs, cette annonce constitue au contraire une bonne nouvelle. Elle suggère que les budgets seront bel et bien maintenus, mais réalloués vers des produits accessibles aux clients.

La compétition client maintenue

Stellantis ne tourne pas totalement le dos à la compétition. Le groupe continuera de développer son activité de compétition client, notamment dans le rallye où il dispose déjà d'une offre multi-marques. Cette approche plus commerciale permet aux équipes privées et aux clients d'acheter des voitures de course sans que Stellantis n'ait à financer des engagements d'usine dans des championnats dispendieux.

Le constructeur assure également vouloir préserver les emplois, en redéployant le personnel affecté par ces décisions vers la compétition client, le développement de véhicules sportifs et d'autres secteurs de l'entreprise.

L'épreuve de vérité dans les concessions

Malgré ces promesses, les passionnés restent prudents. Davantage de modèles Quadrifoglio, de vraies GTi survitaminées, des déclinaisons HF dignes de ce nom et des Maserati excitantes rendraient certes cette décision plus acceptable. Mais le monde automobile a déjà entendu nombre d'annonces stratégiques qui ne se sont jamais concrétisées.

Le véritable test pour Stellantis consistera à transformer son expertise en sport automobile en produits tangibles et désirables dans les concessions. L'abandon de deux championnats du monde majeurs ne sera justifié que si les futures créations sportives tiennent leurs promesses et offrent aux clients l'émotion et les performances qu'ils sont en droit d'attendre de marques aussi prestigieuses.

Les mois et années à venir révéleront si Stellantis a fait le bon choix en préférant les showrooms aux circuits. Une chose est certaine : le groupe a désormais l'obligation de tenir parole et de livrer des voitures qui feront battre le cœur des passionnés d'automobile.