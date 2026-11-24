Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Stellantis met fin à tous ses programmes de compétition automobile pour économiser 300 millions d'euros par an, stoppant les engagements de Peugeot au Mans.

Un coup de tonnerre secoue le monde de la compétition automobile. Selon des informations du quotidien français Le Figaro, Stellantis s'apprête à fermer définitivement sa division Motorsport, mettant ainsi fin à l'ensemble de ses engagements sportifs. L'annonce officielle devrait intervenir ce lundi.

Une décision financière radicale

Cette mesure drastique intervient dans un contexte économique tendu pour le quatrième constructeur automobile mondial. Avec des pertes atteignant 311 millions d'euros rien que sur le troisième trimestre en Europe, Stellantis cherche désespérément à réduire ses coûts. La division sport automobile, qui engloutit environ 300 millions d'euros chaque année, représente une cible de choix pour les économies.

Antonio Filosa, le directeur général du groupe, ne cache pas la gravité de la situation : "L'Europe reste un marché difficile, avec une concurrence chinoise persistante et un environnement tarifaire compliqué", a-t-il déclaré aux investisseurs lors de la présentation des résultats du troisième trimestre.

Peugeot tourne la page du Mans

Le programme le plus emblématique à disparaître est sans conteste celui du Peugeot 9X8 hypercar. Cette voiture au design radical, reconnaissable par son absence d'aileron arrière, participait au Championnat du Monde d'Endurance et aux mythiques 24 Heures du Mans depuis 2022.

Malgré une refonte complète en préparation pour la saison prochaine, le prototype français n'a jamais réussi à décrocher la moindre victoire depuis ses débuts en compétition. Ce retrait marque la fin brutale des ambitions d'endurance de la marque au lion, qui avait pourtant une histoire glorieuse dans cette discipline.

La Formule E sacrifiée

Autre victime collatérale : les programmes de Formule E. L'engagement d'Opel, annoncé en grande pompe en mars dernier avec un contrat de quatre ans pour les nouvelles voitures Gen4, se trouve déjà compromis avant même d'avoir vraiment débuté.

Citroën, qui avait repris l'équipe Maserati en Formule E pour la saison 2025, voit également son aventure électrique s'arrêter net. L'écurie MSG Racing, qui gère l'équipe, pourrait toutefois poursuivre avec un nouveau partenaire commercial.

Lancia : un retour avorté en rallye

Peut-être la plus cruelle des décisions concerne Lancia. La marque italienne, légendaire en rallye dans les années 1980 et 1990, avait amorcé un retour progressif cette année en WRC2 avec l'équipe Lancia Corse HF et la Ypsilon Rally2 HF Integrale à moteur thermique.

Les premiers résultats s'avéraient prometteurs avec plusieurs victoires à la clé. Ce renaissance sportive, qui devait accompagner la relance commerciale de la marque, s'achève donc prématurément, laissant les passionnés de rallye sur leur faim.

Une tendance de fond dans l'industrie

Stellantis n'est pas isolé dans cette démarche. Le sport automobile constitue traditionnellement l'une des premières lignes budgétaires supprimées lorsque les constructeurs traversent des turbulences financières.

Plus tôt cette année, Alpine avait déjà annoncé la fin de son programme en WEC pour la fin de saison, invoquant également les difficultés du marché automobile. Porsche s'est retiré de cette même catégorie en 2025, bien que le constructeur de Stuttgart maintienne son engagement en Formule E.

Cette vague de retraits reflète les défis considérables auxquels fait face l'industrie automobile européenne : transition électrique coûteuse, concurrence féroce des constructeurs chinois, inflation et baisse de la demande. Dans ce contexte, les budgets sport apparaissent comme des dépenses difficiles à justifier auprès des actionnaires.

Un avenir incertain

Selon les informations disponibles, les équipes clientes qui utilisent du matériel Stellantis devraient continuer à bénéficier d'un soutien technique. Reste à voir si cette promesse sera tenue dans la durée et sous quelle forme.

Cette décision marque un tournant historique pour un groupe qui rassemble des marques aux palmarès sportifs exceptionnels. Elle illustre également la priorité absolue donnée à la rentabilité financière dans un contexte industriel sans précédent depuis des décennies.