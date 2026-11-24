Stellantis abandonne la compétition automobile : Peugeot, Citroën et Lancia concernés
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Un coup de tonnerre secoue le monde de la compétition automobile. Selon des informations du quotidien français Le Figaro, Stellantis s'apprête à fermer définitivement sa division Motorsport, mettant ainsi fin à l'ensemble de ses engagements sportifs. L'annonce officielle devrait intervenir ce lundi.
Une décision financière radicale
Cette mesure drastique intervient dans un contexte économique tendu pour le quatrième constructeur automobile mondial. Avec des pertes atteignant 311 millions d'euros rien que sur le troisième trimestre en Europe, Stellantis cherche désespérément à réduire ses coûts. La division sport automobile, qui engloutit environ 300 millions d'euros chaque année, représente une cible de choix pour les économies.
Antonio Filosa, le directeur général du groupe, ne cache pas la gravité de la situation : "L'Europe reste un marché difficile, avec une concurrence chinoise persistante et un environnement tarifaire compliqué", a-t-il déclaré aux investisseurs lors de la présentation des résultats du troisième trimestre.
Peugeot tourne la page du Mans
Le programme le plus emblématique à disparaître est sans conteste celui du Peugeot 9X8 hypercar. Cette voiture au design radical, reconnaissable par son absence d'aileron arrière, participait au Championnat du Monde d'Endurance et aux mythiques 24 Heures du Mans depuis 2022.
Malgré une refonte complète en préparation pour la saison prochaine, le prototype français n'a jamais réussi à décrocher la moindre victoire depuis ses débuts en compétition. Ce retrait marque la fin brutale des ambitions d'endurance de la marque au lion, qui avait pourtant une histoire glorieuse dans cette discipline.
La Formule E sacrifiée
Autre victime collatérale : les programmes de Formule E. L'engagement d'Opel, annoncé en grande pompe en mars dernier avec un contrat de quatre ans pour les nouvelles voitures Gen4, se trouve déjà compromis avant même d'avoir vraiment débuté.
Citroën, qui avait repris l'équipe Maserati en Formule E pour la saison 2025, voit également son aventure électrique s'arrêter net. L'écurie MSG Racing, qui gère l'équipe, pourrait toutefois poursuivre avec un nouveau partenaire commercial.
Lancia : un retour avorté en rallye
Peut-être la plus cruelle des décisions concerne Lancia. La marque italienne, légendaire en rallye dans les années 1980 et 1990, avait amorcé un retour progressif cette année en WRC2 avec l'équipe Lancia Corse HF et la Ypsilon Rally2 HF Integrale à moteur thermique.
Les premiers résultats s'avéraient prometteurs avec plusieurs victoires à la clé. Ce renaissance sportive, qui devait accompagner la relance commerciale de la marque, s'achève donc prématurément, laissant les passionnés de rallye sur leur faim.
Une tendance de fond dans l'industrie
Stellantis n'est pas isolé dans cette démarche. Le sport automobile constitue traditionnellement l'une des premières lignes budgétaires supprimées lorsque les constructeurs traversent des turbulences financières.
Plus tôt cette année, Alpine avait déjà annoncé la fin de son programme en WEC pour la fin de saison, invoquant également les difficultés du marché automobile. Porsche s'est retiré de cette même catégorie en 2025, bien que le constructeur de Stuttgart maintienne son engagement en Formule E.
Cette vague de retraits reflète les défis considérables auxquels fait face l'industrie automobile européenne : transition électrique coûteuse, concurrence féroce des constructeurs chinois, inflation et baisse de la demande. Dans ce contexte, les budgets sport apparaissent comme des dépenses difficiles à justifier auprès des actionnaires.
Un avenir incertain
Selon les informations disponibles, les équipes clientes qui utilisent du matériel Stellantis devraient continuer à bénéficier d'un soutien technique. Reste à voir si cette promesse sera tenue dans la durée et sous quelle forme.
Cette décision marque un tournant historique pour un groupe qui rassemble des marques aux palmarès sportifs exceptionnels. Elle illustre également la priorité absolue donnée à la rentabilité financière dans un contexte industriel sans précédent depuis des décennies.
Questions fréquentes
Pourquoi Stellantis abandonne-t-il la compétition automobile ?
Le groupe fait face à des pertes importantes en Europe, avec 311 millions d'euros de déficit sur le troisième trimestre. La fermeture de sa division sport automobile, qui coûte 300 millions d'euros par an, vise à redresser la situation financière dans un contexte de forte concurrence chinoise.
Qu'advient-il du programme Peugeot aux 24 Heures du Mans ?
Le programme Peugeot 9X8 hypercar en Championnat du Monde d'Endurance sera arrêté. Lancée en 2022, cette voiture emblématique sans aileron n'a jamais enregistré de victoire et était en cours de refonte pour la nouvelle saison.
Le retour de Lancia en rallye est-il définitivement compromis ?
Oui, l'équipe Lancia Corse HF qui participait au WRC2 cette année avec la Ypsilon Rally2 HF Integrale sera stoppée. Malgré des victoires récentes, ce programme de renaissance sportive de la marque italienne prend fin prématurément.
Les équipes clientes pourront-elles continuer à utiliser les voitures Stellantis ?
Selon les informations disponibles, les équipes clientes devraient continuer à être soutenues techniquement. Seuls les programmes officiels d'usine sont concernés par cette fermeture.
D'autres constructeurs abandonnent-ils aussi la compétition ?
Oui, cette tendance touche plusieurs marques. Alpine a déjà annoncé l'arrêt de son programme WEC fin 2024, et Porsche s'est retiré de cette catégorie en 2025, conservant uniquement la Formule E.