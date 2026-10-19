Peugeot e-T16 : un concept de 805 chevaux pour ressusciter la légende du rallye

Peugeot e-T16 : un concept de 805 chevaux pour ...

Par Laurence Jardin / 19 octobre 2026 à 12:00 · 2 min de lecture

Peugeot dévoile le concept e-T16 de 805 chevaux, inspiré du modèle rallye des années 80, qui pourrait préfigurer une future sportive électrique de production.

Peugeot frappe fort avec un concept-car spectaculaire qui ravive la flamme d'une légende du rallye. L'e-T16 ressuscite le nom mythique de la 205 T16, double championne du monde des rallyes dans les années 1980, en le propulsant dans l'ère électrique avec une puissance hallucinante de 805 chevaux.

Un hommage électrique à la légende du Groupe B

Ce prototype ne se contente pas de reprendre un nom prestigieux. Il incarne une vision radicale de ce que pourrait être une sportive électrique signée Peugeot. Avec sa carrosserie extrême et ses lignes agressives, l'e-T16 annonce également le futur design de la marque au lion, baptisé « Feline Future », qui sera inauguré sur la prochaine génération de e-208 attendue en 2026.

Les performances annoncées donnent le vertige : le concept serait capable d'atteindre 300 km/h depuis l'arrêt en seulement 16 secondes. Cette puissance de 805 chevaux correspond exactement à celle d'une monoplace de Formule E, laissant supposer une technologie issue des développements du groupe Stellantis dans la discipline électrique.

Un projet plus concret qu'il n'y paraît

Contrairement à de nombreux concept-cars destinés à rester de simples exercices de style, l'e-T16 pourrait bien voir le jour. Matthias Hossann, directeur du design chez Peugeot, l'a confirmé : « Si suffisamment de personnes sont intéressées, nous envisageons de le produire. C'est une vision réaliste, et nous travaillons avec les ingrédients technologiques de Stellantis pour y parvenir. »

En coulisses, l'équipe PSE, qui gère le programme d'endurance de Peugeot et qui a participé au développement de la nouvelle e-208 GTi, collabore déjà sur un prototype entièrement fonctionnel. L'objectif ? Homologuer le véhicule pour la route si les acheteurs potentiels se manifestent en nombre suffisant.

Une sportive pour la route avant tout

Le directeur du design a insisté sur un point essentiel : toute version de production de l'e-T16 devra être utilisable au quotidien. « Nous voulons que les propriétaires puissent la conduire sur route, pas seulement sur circuit », précise-t-il. Une approche pragmatique qui distingue ce projet des hypercars purement orientées piste.

Une base technique ambitieuse

Bien que Peugeot reste discret sur les détails techniques, l'e-T16 s'appuierait sur une version largement modifiée de la plateforme STLA One qui équipe la nouvelle e-208. Cette architecture a été poussée dans ses retranchements pour accueillir une motorisation électrique capable de délivrer une puissance digne d'une voiture de course.

Le retour des hot hatch extrêmes

L'e-T16 s'inscrit dans une tendance française qui voit renaître les petites sportives radicales à l'ère électrique. Face à la Renault 5 Turbo 3E et ses 533 chevaux en propulsion arrière, Peugeot positionne son concept sur un niveau de puissance supérieur.

« C'est la même logique, mais pas la même puissance », souligne Matthias Hossann. « Nous ne parlons clairement pas des mêmes performances, mais ce qui est formidable avec ce type de voitures, c'est que le hot hatch fait son grand retour. »

Cette renaissance électrique des icônes sportives françaises pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère où performances extrêmes et mobilité zéro émission ne s'opposent plus. Reste à savoir si le public répondra présent pour transformer ce concept électrisant en réalité de série.