Seat pourrait disparaître d'ici 2029 : le patron espagnol évoque plusieurs scénarios

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 12:00 · 2 min de lecture

Le PDG de Seat confirme que la fermeture de la marque espagnole fait partie des scénarios envisagés, mais qu'aucune décision finale n'a été prise pour l'avenir.

L'avenir de Seat suspendu aux décisions stratégiques de Volkswagen

L'avenir de la marque espagnole Seat fait l'objet de vives spéculations depuis plusieurs mois. Lors du Mondial de l'Automobile de Paris, Markus Haupt, PDG de Seat et Cupra, a évoqué ouvertement les différents scénarios envisagés pour la marque, dont une potentielle fermeture d'ici 2029.

Des documents internes du groupe Volkswagen, actuellement en pleine restructuration, mentionnent effectivement la suppression de Seat dans les années à venir. Cette réorganisation d'envergure pourrait entraîner la disparition de la moitié des variantes de modèles du groupe allemand.

Un catalogue réduit face à la montée en puissance de Cupra

La situation actuelle de Seat explique en partie ces interrogations stratégiques. Le constructeur espagnol ne commercialise aujourd'hui que deux modèles : l'Ibiza et l'Arona, deux véhicules qui commencent à accuser leur âge face à une concurrence renouvelée.

Parallèlement, Cupra, la marque sportive née en 2018 et initialement simple division performance de Seat, connaît une croissance spectaculaire. Positionnée sur un segment premium avec des marges bien supérieures, Cupra attire une clientèle différente et semble concentrer les efforts du groupe.

Des investissements qui témoignent d'un engagement à court terme

Malgré ces incertitudes, Markus Haupt insiste sur le fait qu'aucune décision définitive n'a été prise. Pour preuve, la marque s'apprête à lancer en 2025 des motorisations mild-hybrid pour l'Ibiza et l'Arona, démontrant que des investissements sont toujours planifiés.

Les arguments en faveur du maintien de Seat :

L'Ibiza demeure le véhicule le plus vendu en Espagne

La marque a gagné des parts de marché dans certains pays européens

Seat conserve une forte notoriété et une base de clients fidèles

Le positionnement tarifaire accessible complète l'offre premium de Cupra

La réglementation européenne, facteur décisif

Le dirigeant allemand a clairement identifié les éléments qui détermineront l'avenir de Seat. La réglementation européenne sur les émissions de CO2, qui se durcira considérablement à partir de 2030, jouera un rôle majeur dans la décision finale.

"Il existe plusieurs scénarios sur la table, et oui, l'un d'eux prévoit effectivement la disparition progressive de Seat", a reconnu Markus Haupt. Il a toutefois nuancé en évoquant la possibilité d'assouplissements réglementaires qui pourraient modifier la donne.

Une décision liée à l'électrification

La vitesse de transition vers l'électrique constituera l'autre variable déterminante. Contrairement à Cupra qui développe activement sa gamme électrique avec des modèles comme le Born ou le Tavascan, Seat reste cantonnée aux motorisations thermiques et hybrides légères.

Cette absence de véhicules électriques dans le catalogue Seat pose question alors que l'Europe s'oriente vers une interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Développer une gamme électrique spécifique pour Seat représenterait un investissement considérable que le groupe Volkswagen pourrait préférer concentrer sur Cupra et ses autres marques.

Un engagement de service sur 15 ans

Pour rassurer les clients actuels et potentiels, le PDG a pris un engagement fort : même en cas de fermeture de la marque, les propriétaires de véhicules Seat bénéficieront de 15 ans de service après-vente, incluant les pièces détachées et la maintenance.

"Les clients peuvent être sereins", a insisté Markus Haupt, soulignant qu'il n'y a "aucune raison de paniquer" quelle que soit la décision finale concernant l'avenir de la marque espagnole.

Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontés les grands groupes automobiles dans leur transition écologique. Entre rationalisation des gammes, électrification accélérée et contraintes réglementaires, l'avenir de certaines marques historiques se joue dans les prochaines années.