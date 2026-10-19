DS 3 : retour aux sources avec une vraie compacte pour séduire à nouveau

DS 3 : retour aux sources avec une vraie compac...

Par Sarah Wagner / 19 octobre 2026 à 10:00 · 2 min de lecture

DS abandonne le crossover et revient à une citadine sportive avec le concept F3VER, annonçant une nouvelle DS 3 authentique pour 2026.

Un aveu d'échec qui débouche sur un retour aux fondamentaux

La stratégie crossover n'aura pas porté ses fruits chez DS. Face à l'échec commercial du DS 3 Crossback, la marque premium de Stellantis fait machine arrière et revient à ce qui a fait le succès de la première génération : une vraie citadine sportive et élégante. Le concept F3VER, présenté récemment, officialise ce virage stratégique majeur.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que la première génération de DS 3 s'écoulait à 3 000 exemplaires par an au Royaume-Uni en 2018, le DS 3 Crossback n'a jamais dépassé les 2 000 unités lors de sa meilleure année en 2019, avant de poursuivre sa chute depuis. Un revers cinglant qui a poussé la marque à revoir sa copie.

Les clients ont parlé : assez de SUV

Thierry Métroz, directeur du design chez DS, ne cache pas que cette décision résulte d'une écoute attentive de la clientèle. "Ils nous ont dit : nous ne voulons plus de SUV. Toutes les nouvelles voitures sont des SUV ou des crossovers", explique-t-il. Une lassitude partagée par de nombreux automobilistes français qui attendent le retour de vraies citadines au caractère affirmé.

Cette demande rejoint une tendance observable sur le marché français, où les petites sportives et les citadines premium manquent cruellement à l'appel, face à une déferlante de crossovers souvent peu différenciés.

Le concept F3VER trace la voie

Le prototype présenté s'inspire clairement de la DS 3 originelle, celle qui a lancé la marque. On retrouve notamment :

Les feux arrière carrés emblématiques

La livrée bicolore caractéristique

Un profil bas et sportif

Des proportions compactes avec 4,19 mètres de longueur

Si certains éléments comme l'écran numérique arrière permettant d'envoyer des messages aux autres usagers ne verront probablement pas la production, les fameux feux "miroir infini" sont envisagés pour le modèle définitif, même si leur animation sera simplifiée.

Un développement accéléré pour revenir vite sur le marché

DS a tiré les leçons de ses erreurs. Pour cette nouvelle génération, la marque vise un cycle de développement ramené à deux ans, contre quatre habituellement. Une accélération rendue possible par l'utilisation de la plateforme STLA One, que la DS 3 partagera avec les futures Peugeot 208 et Opel Corsa.

Cette mutualisation n'empêchera pas la différenciation : la DS 3 sera plus basse et plus large que ses cousines du groupe Stellantis, afin d'afficher un caractère plus sportif et élitiste.

Optimisation des coûts sans sacrifier l'équipement

Confrontée à une chute dramatique de ses ventes, DS doit impérativement améliorer sa rentabilité. L'objectif fixé est ambitieux : réduire de 30% le nombre de pièces utilisées dans l'assemblage, tout en préservant la richesse de l'équipement.

Contrairement à certains constructeurs qui suppriment les boutons physiques sous prétexte de modernité, DS promet de maintenir une ergonomie soignée. Une approche qui devrait séduire une clientèle premium attachée à la qualité perçue et à la facilité d'utilisation.

Des performances électriques compétitives

Sur le plan technique, DS affiche des ambitions claires avec une autonomie cible de 550 kilomètres, et un minimum garanti de 500 kilomètres. Ces performances placeraient la future DS 3 parmi les meilleures de sa catégorie, face à des concurrentes comme la Mini Electric ou la future Renault 5.

Un concept entièrement finalisé, avec habitacle complet, sera dévoilé courant 2025, avant une commercialisation attendue pour 2026. De quoi permettre à DS de reconquérir une clientèle qui n'attendait qu'une chose : retrouver l'esprit de la DS 3 originelle.