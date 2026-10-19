La Peugeot RCZ fait son grand retour en coupé électrique quatre places
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
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Le lion rugit à nouveau sur le segment des coupés sportifs. Peugeot vient de créer la surprise au Salon de Paris en dévoilant un concept spectaculaire qui ressuscite l'emblématique sigle RCZ, disparu des catalogues depuis 2015. Mais cette fois, la marque sochalienne frappe fort avec une proposition 100% électrique qui pourrait bien franchir le cap de la production.
Un design réaliste tourné vers la production
Contrairement aux concepts futuristes habituellement présentés par les constructeurs, cette nouvelle RCZ a été pensée dès l'origine avec une possible commercialisation en ligne de mire. Matthias Hossann, directeur du design chez Peugeot, l'affirme sans détour : son équipe avait pour consigne de créer quelque chose de "réaliste en termes de proportions et de dimensions".
L'objectif ? Ne pas concevoir un simple exercice de style destiné à rester au stade de prototype, mais une véritable préfiguration d'un modèle qui pourrait rejoindre les concessions. "Il ne s'agit pas de dessiner un OVNI ou quelque chose de très futuriste", explique le designer. Cette approche pragmatique tranche avec les concepts Instinct (2017), E-Legend (2018) ou Inception (2023), restés à l'état de rêves inaccessibles.
Des dimensions taillées pour concurrencer la BMW Série 4
Avec ses 4,65 mètres de longueur, 1,94 mètre de largeur et 1,35 mètre de hauteur, la nouvelle RCZ se positionne stratégiquement face aux coupés compacts premium allemands. Sa taille comparable à celle d'une BMW Série 4 Coupé témoigne des ambitions de Peugeot sur ce segment exigeant du marché européen.
Ces proportions soigneusement étudiées permettent également d'intégrer une véritable habitabilité pour quatre adultes, contrairement à l'ancienne génération lancée en 2009.
Un vrai coupé quatre places
C'est l'une des évolutions majeures de ce concept : la RCZ abandonne sa configuration 2+2 aux places arrière symboliques pour devenir un authentique coupé quatre places. L'espace aux jambes et à la hauteur de tête a été généreusement dimensionné à l'arrière, répondant ainsi aux attentes des clients en matière de praticité.
Cette orientation vers l'utilisabilité quotidienne constitue un argument de poids pour séduire une clientèle exigeante, qui refuse de sacrifier le confort au profit du style. Matthias Hossann souligne que la praticité figurait parmi les priorités du cahier des charges, précisément pour maximiser les chances d'une adaptation industrielle.
Le laboratoire du nouveau style Peugeot
Au-delà de son potentiel commercial, ce concept RCZ joue un rôle stratégique dans la communication de Peugeot. Il préfigure le nouveau langage stylistique que la marque déploiera sur ses prochaines générations de véhicules, à commencer par la nouvelle 208 attendue pour l'année prochaine.
Le design extérieur audacieux et l'aménagement radical de l'habitacle donnent des indices précieux sur l'évolution esthétique du lion. Peugeot cherche manifestement à renforcer son positionnement premium et sportif, tout en s'inscrivant dans l'ère de l'électrification.
Une commercialisation suspendue à la demande
Malgré son réalisme affiché, le passage à la production n'est pas encore acquis. Peugeot conditionne ouvertement cette décision à l'accueil réservé par le marché et aux retours clients. "C'est une voiture conceptuelle, mais en tant que designer, nous espérons avoir l'opportunité de la faire vivre. Cela dépend de la demande du marché", tempère Matthias Hossann.
Le précédent de l'E-Legend, concept également réaliste conçu par la même équipe mais jamais commercialisé, rappelle que l'enthousiasme du public ne suffit pas toujours. Les contraintes industrielles, économiques et stratégiques pèseront lourd dans la balance.
Néanmoins, le timing semble opportun pour Peugeot. Le marché européen des coupés électriques reste largement ouvert, avec peu d'offres françaises sur ce segment. Une RCZ électrique pourrait incarner une alternative séduisante aux productions allemandes et constituer un étendard pour l'image sportive de la marque au lion.
Questions fréquentes
La nouvelle Peugeot RCZ sera-t-elle commercialisée ?
Peugeot n'a pas confirmé officiellement la production, mais le concept a été spécifiquement conçu avec des proportions réalistes pour faciliter une éventuelle fabrication. La décision finale dépendra de la demande des clients et de l'accueil du concept.
Quelles sont les dimensions de la nouvelle RCZ ?
Le concept mesure 4,65 mètres de long, 1,35 mètre de haut et 1,94 mètre de large. Ces proportions la placent en concurrence directe avec la BMW Série 4 Coupé sur le segment des coupés compacts premium.
Quelle est la différence principale avec l'ancienne RCZ de 2009 ?
La nouvelle version abandonne la configuration 2+2 de l'originale pour devenir un véritable coupé quatre places. L'habitabilité arrière a été considérablement améliorée avec un espace aux jambes et à la tête réellement exploitable pour les passagers.
S'agit-il d'une voiture électrique ?
Oui, ce concept RCZ adopte une motorisation 100% électrique, en ligne avec la stratégie d'électrification de Peugeot et les nouvelles normes environnementales européennes.
Quand la nouvelle Peugeot 208 évoquée dans l'article sera-t-elle disponible ?
Selon Peugeot, la nouvelle génération de 208 sera lancée l'année prochaine et inaugurera le nouveau langage stylistique dont le concept RCZ donne un aperçu spectaculaire.