La Peugeot RCZ fait son grand retour en coupé électrique quatre places

Par Sarah Wagner / 19 octobre 2026 à 08:00 · 3 min de lecture

Peugeot ressuscite la RCZ sous forme de concept électrique au design audacieux, avec une véritable possibilité de commercialisation dans les prochaines années.

Le lion rugit à nouveau sur le segment des coupés sportifs. Peugeot vient de créer la surprise au Salon de Paris en dévoilant un concept spectaculaire qui ressuscite l'emblématique sigle RCZ, disparu des catalogues depuis 2015. Mais cette fois, la marque sochalienne frappe fort avec une proposition 100% électrique qui pourrait bien franchir le cap de la production.

Un design réaliste tourné vers la production

Contrairement aux concepts futuristes habituellement présentés par les constructeurs, cette nouvelle RCZ a été pensée dès l'origine avec une possible commercialisation en ligne de mire. Matthias Hossann, directeur du design chez Peugeot, l'affirme sans détour : son équipe avait pour consigne de créer quelque chose de "réaliste en termes de proportions et de dimensions".

L'objectif ? Ne pas concevoir un simple exercice de style destiné à rester au stade de prototype, mais une véritable préfiguration d'un modèle qui pourrait rejoindre les concessions. "Il ne s'agit pas de dessiner un OVNI ou quelque chose de très futuriste", explique le designer. Cette approche pragmatique tranche avec les concepts Instinct (2017), E-Legend (2018) ou Inception (2023), restés à l'état de rêves inaccessibles.

Des dimensions taillées pour concurrencer la BMW Série 4

Avec ses 4,65 mètres de longueur, 1,94 mètre de largeur et 1,35 mètre de hauteur, la nouvelle RCZ se positionne stratégiquement face aux coupés compacts premium allemands. Sa taille comparable à celle d'une BMW Série 4 Coupé témoigne des ambitions de Peugeot sur ce segment exigeant du marché européen.

Ces proportions soigneusement étudiées permettent également d'intégrer une véritable habitabilité pour quatre adultes, contrairement à l'ancienne génération lancée en 2009.

Un vrai coupé quatre places

C'est l'une des évolutions majeures de ce concept : la RCZ abandonne sa configuration 2+2 aux places arrière symboliques pour devenir un authentique coupé quatre places. L'espace aux jambes et à la hauteur de tête a été généreusement dimensionné à l'arrière, répondant ainsi aux attentes des clients en matière de praticité.

Cette orientation vers l'utilisabilité quotidienne constitue un argument de poids pour séduire une clientèle exigeante, qui refuse de sacrifier le confort au profit du style. Matthias Hossann souligne que la praticité figurait parmi les priorités du cahier des charges, précisément pour maximiser les chances d'une adaptation industrielle.

Le laboratoire du nouveau style Peugeot

Au-delà de son potentiel commercial, ce concept RCZ joue un rôle stratégique dans la communication de Peugeot. Il préfigure le nouveau langage stylistique que la marque déploiera sur ses prochaines générations de véhicules, à commencer par la nouvelle 208 attendue pour l'année prochaine.

Le design extérieur audacieux et l'aménagement radical de l'habitacle donnent des indices précieux sur l'évolution esthétique du lion. Peugeot cherche manifestement à renforcer son positionnement premium et sportif, tout en s'inscrivant dans l'ère de l'électrification.

Une commercialisation suspendue à la demande

Malgré son réalisme affiché, le passage à la production n'est pas encore acquis. Peugeot conditionne ouvertement cette décision à l'accueil réservé par le marché et aux retours clients. "C'est une voiture conceptuelle, mais en tant que designer, nous espérons avoir l'opportunité de la faire vivre. Cela dépend de la demande du marché", tempère Matthias Hossann.

Le précédent de l'E-Legend, concept également réaliste conçu par la même équipe mais jamais commercialisé, rappelle que l'enthousiasme du public ne suffit pas toujours. Les contraintes industrielles, économiques et stratégiques pèseront lourd dans la balance.

Néanmoins, le timing semble opportun pour Peugeot. Le marché européen des coupés électriques reste largement ouvert, avec peu d'offres françaises sur ce segment. Une RCZ électrique pourrait incarner une alternative séduisante aux productions allemandes et constituer un étendard pour l'image sportive de la marque au lion.