Stellantis met fin aux programmes Peugeot, Citroën et Opel en compétition pour économiser 300 millions d'euros
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
Sommaire
Un retrait spectaculaire de la compétition automobile
Le groupe Stellantis a officialisé une décision qui fait trembler le monde du sport automobile : l'arrêt de ses programmes phares en compétition. Peugeot, Citroën et Opel vont progressivement quitter les circuits pour permettre au constructeur de réorienter massivement ses investissements vers le développement de véhicules de série.
Cette annonce met fin à l'aventure de Peugeot en endurance, qui devait incarner le retour glorieux de la marque au lion sur les circuits les plus prestigieux de la planète. L'hypercar 9X8, dévoilée en 2022 avec son design audacieux sans aileron arrière, n'aura finalement jamais connu la victoire tant espérée aux 24 Heures du Mans.
Un budget colossal réaffecté au développement produit
Les programmes de compétition de Stellantis Motorsport représentent un investissement annuel d'environ 300 millions d'euros. Une somme considérable que le groupe a décidé de réorienter entièrement vers la conception et la production de nouveaux modèles destinés au grand public.
Cette restructuration radicale s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "FastLane 2030", qui vise à redresser la situation financière du groupe en Europe. Les chiffres du troisième trimestre 2024 justifient cette urgence : Stellantis a enregistré une perte de 311 millions d'euros sur le Vieux Continent entre juillet et septembre.
Antonio Filosa, PDG du groupe, n'a pas caché les difficultés : "L'Europe reste un marché difficile, avec une concurrence chinoise persistante et un environnement tarifaire complexe."
Calendrier de sortie des programmes
- Peugeot quittera le Championnat du Monde d'Endurance d'ici fin 2025
- Citroën et Opel abandonneront la Formule E à l'issue de la saison actuelle, à l'été 2025
- Les effectifs concernés seront maintenus et réaffectés à d'autres projets au sein du groupe
50 nouveaux modèles en ligne de mire
L'argent économisé sur les programmes de compétition servira à financer une offensive produit sans précédent. Stellantis prévoit de lancer pas moins de 50 modèles nouveaux ou renouvelés en Europe au cours des cinq prochaines années.
Certains de ces futurs véhicules ont été aperçus sous forme de concepts lors du dernier Mondial de l'Auto de Paris. Cette stratégie vise à renforcer la couverture de marché du groupe et à améliorer la qualité générale de sa gamme face à l'intensification de la concurrence, notamment asiatique.
La compétition ne disparaît pas totalement
Malgré ce retrait des championnats de haut niveau, Stellantis ne tourne pas complètement le dos au sport automobile. Le groupe maintiendra plusieurs programmes stratégiques :
- Lancia Corse HF : l'équipe de rallye continuera de compétir en WRC2
- Opel : les programmes de courses électriques avec les Corsa et Mokka seront préservés
- Développement haute performance : Stellantis Motorsport collaborera toujours sur les modèles sportifs d'Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel-Vauxhall et Peugeot
L'échec du projet Peugeot 9X8
Le retrait de Peugeot du Championnat du Monde d'Endurance marque la fin prématurée d'un projet ambitieux. La 9X8, avec son design révolutionnaire initialement sans aileron arrière, incarnait le retour de Peugeot au sommet de l'endurance après ses succès historiques au Mans.
Lancée en 2022, cette hypercar n'a malheureusement jamais réussi à décrocher une victoire. Les ingénieurs travaillaient justement sur une refonte majeure du véhicule pour la nouvelle saison WEC, avec notamment l'ajout d'un aileron arrière pour améliorer les performances. Ces efforts resteront finalement vains.
Cette décision stratégique de Stellantis illustre la tension croissante entre l'engagement en compétition automobile et les impératifs économiques de l'industrie automobile moderne, confrontée à des défis majeurs comme l'électrification massive et la concurrence internationale accrue.
Questions fréquentes
Pourquoi Stellantis abandonne-t-il ses programmes de compétition automobile?
Le groupe automobile souhaite réduire ses coûts et concentrer ses investissements sur le développement de nouveaux modèles de série. Stellantis a enregistré une perte de 311 millions d'euros en Europe au troisième trimestre 2024, notamment à cause de la concurrence chinoise.
Qu'adviendra-t-il des employés des équipes de course?
Stellantis indique vouloir "conserver et redéployer" les employés affectés aux programmes de Formule E et du WEC, sans préciser le nombre exact de personnes concernées par cette restructuration.
Peugeot abandonne-t-il totalement la compétition automobile?
Non, Stellantis maintiendra ses programmes de courses clients, notamment l'équipe Lancia Corse HF en rallye WRC2 et les programmes de courses électriques d'Opel avec les Corsa et Mokka. Le développement de modèles haute performance pour Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel et Peugeot continuera également.
La Peugeot 9X8 a-t-elle remporté des victoires au Mans?
Non, l'hypercar lancée en 2022 n'a jamais gagné de course. Elle était en cours de refonte majeure pour la nouvelle saison WEC avant l'annonce de l'arrêt du programme.
Combien de nouveaux modèles Stellantis prévoit-il de lancer?
Le plan stratégique FastLane 2030 prévoit l'introduction de 50 modèles nouveaux ou renouvelés en Europe sur les cinq prochaines années, dont certains ont été présentés sous forme de concepts au Mondial de l'Auto de Paris.