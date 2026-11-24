Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:21 · 2 min de lecture

Stellantis abandonne les programmes d'endurance de Peugeot et de Formule E de Citroën-Opel pour concentrer ses ressources sur le développement de nouveaux modèles.

Un retrait spectaculaire de la compétition automobile

Le groupe Stellantis a officialisé une décision qui fait trembler le monde du sport automobile : l'arrêt de ses programmes phares en compétition. Peugeot, Citroën et Opel vont progressivement quitter les circuits pour permettre au constructeur de réorienter massivement ses investissements vers le développement de véhicules de série.

Cette annonce met fin à l'aventure de Peugeot en endurance, qui devait incarner le retour glorieux de la marque au lion sur les circuits les plus prestigieux de la planète. L'hypercar 9X8, dévoilée en 2022 avec son design audacieux sans aileron arrière, n'aura finalement jamais connu la victoire tant espérée aux 24 Heures du Mans.

Un budget colossal réaffecté au développement produit

Les programmes de compétition de Stellantis Motorsport représentent un investissement annuel d'environ 300 millions d'euros. Une somme considérable que le groupe a décidé de réorienter entièrement vers la conception et la production de nouveaux modèles destinés au grand public.

Cette restructuration radicale s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "FastLane 2030", qui vise à redresser la situation financière du groupe en Europe. Les chiffres du troisième trimestre 2024 justifient cette urgence : Stellantis a enregistré une perte de 311 millions d'euros sur le Vieux Continent entre juillet et septembre.

Antonio Filosa, PDG du groupe, n'a pas caché les difficultés : "L'Europe reste un marché difficile, avec une concurrence chinoise persistante et un environnement tarifaire complexe."

Calendrier de sortie des programmes

Peugeot quittera le Championnat du Monde d'Endurance d'ici fin 2025

Citroën et Opel abandonneront la Formule E à l'issue de la saison actuelle, à l'été 2025

Les effectifs concernés seront maintenus et réaffectés à d'autres projets au sein du groupe

50 nouveaux modèles en ligne de mire

L'argent économisé sur les programmes de compétition servira à financer une offensive produit sans précédent. Stellantis prévoit de lancer pas moins de 50 modèles nouveaux ou renouvelés en Europe au cours des cinq prochaines années.

Certains de ces futurs véhicules ont été aperçus sous forme de concepts lors du dernier Mondial de l'Auto de Paris. Cette stratégie vise à renforcer la couverture de marché du groupe et à améliorer la qualité générale de sa gamme face à l'intensification de la concurrence, notamment asiatique.

La compétition ne disparaît pas totalement

Malgré ce retrait des championnats de haut niveau, Stellantis ne tourne pas complètement le dos au sport automobile. Le groupe maintiendra plusieurs programmes stratégiques :

Lancia Corse HF : l'équipe de rallye continuera de compétir en WRC2

l'équipe de rallye continuera de compétir en WRC2 Opel : les programmes de courses électriques avec les Corsa et Mokka seront préservés

les programmes de courses électriques avec les Corsa et Mokka seront préservés Développement haute performance : Stellantis Motorsport collaborera toujours sur les modèles sportifs d'Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel-Vauxhall et Peugeot

L'échec du projet Peugeot 9X8

Le retrait de Peugeot du Championnat du Monde d'Endurance marque la fin prématurée d'un projet ambitieux. La 9X8, avec son design révolutionnaire initialement sans aileron arrière, incarnait le retour de Peugeot au sommet de l'endurance après ses succès historiques au Mans.

Lancée en 2022, cette hypercar n'a malheureusement jamais réussi à décrocher une victoire. Les ingénieurs travaillaient justement sur une refonte majeure du véhicule pour la nouvelle saison WEC, avec notamment l'ajout d'un aileron arrière pour améliorer les performances. Ces efforts resteront finalement vains.

Cette décision stratégique de Stellantis illustre la tension croissante entre l'engagement en compétition automobile et les impératifs économiques de l'industrie automobile moderne, confrontée à des défis majeurs comme l'électrification massive et la concurrence internationale accrue.