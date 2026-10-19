Fiat Koala : la future citadine électrique jumelle de la Citroën 2CV se précise

Par Sarah Wagner / 19 octobre 2026 à 16:04 · 3 min de lecture

Fiat s'apprête à dévoiler le Koala, une citadine électrique basée sur la même plateforme que la future Citroën 2CV, prévue pour 2028 dans le cadre des E-cars européennes.

Fiat s'apprête à faire son grand retour sur le segment des citadines électriques avec un modèle qui pourrait porter le nom de Koala. Ce nouveau véhicule électrique, développé en parallèle de la future Citroën 2CV électrique, marque un tournant stratégique majeur pour la marque italienne du groupe Stellantis.

Une plateforme commune avec la future 2CV électrique

Le constructeur turinois a confirmé être prêt à dévoiler sa nouvelle citadine électrique, fruit d'une collaboration au sein du groupe Stellantis. Ce modèle partagera sa base technique avec la renaissance de l'iconique Citroën 2CV, présentée sous forme de concept au Mondial de l'Automobile de Paris et dont la commercialisation est programmée pour 2028.

Cette plateforme inédite a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation européenne des E-cars. Ces véhicules, limités à 4,2 mètres de longueur, s'inspirent directement du système japonais des kei cars qui représentent environ 40% du marché automobile nippon.

Les E-cars, une réponse à la démocratisation de l'électrique

Proposée conjointement par Stellantis et Renault Group en juillet 2025, cette nouvelle catégorie de véhicules électriques vise à réduire significativement les coûts de production et d'achat. L'objectif est clair : faciliter la transition vers la mobilité électrique pour le grand public en proposant des modèles plus accessibles financièrement.

Bien que cette réglementation ne soit pas encore adoptée définitivement, plusieurs constructeurs automobiles la considèrent comme cruciale pour l'avenir de l'industrie européenne. Elle permettrait de maintenir une production compétitive sur le Vieux Continent face à la concurrence asiatique.

Un héritier spirituel de la Panda

Ce nouveau modèle électrique viendra remplacer l'actuelle Fiat Panda thermique, commercialisée en Europe depuis maintenant 15 ans et également connue sous le nom de Pandina. La Panda, icône de l'accessibilité automobile en Europe, a marqué des générations d'automobilistes avec son design simple et son prix contenu.

Arnauld Belloni, le nouveau patron de Fiat, n'a pas caché son enthousiasme lors du Mondial de Paris : "Nous travaillons sur plusieurs voitures basées sur la plateforme E-car. Nous préparons une petite voiture qui sera basée sur la 2CV, et ce sera un 'wow'."

Un dévoilement stratégiquement retardé

François Leboine, directeur du design de Fiat, a révélé que le premier modèle E-car de la marque est aussi avancé dans son développement que la 2CV de Citroën. Toutefois, la marque a choisi de ne pas le présenter au Mondial de Paris pour ne pas faire d'ombre à sa cousine française sur son salon national.

Retour aux sources pour Fiat

Cette nouvelle orientation stratégique marque un retour aux fondamentaux pour Fiat. Après avoir lancé des modèles plus imposants comme la Grande Panda et le SUV Grizzly, la marque italienne souhaite désormais revitaliser sa gamme de citadines.

Au Mondial de Paris, Fiat a d'ailleurs présenté le concept Multiplay, un véhicule de la taille du Grizzly combinant les caractéristiques d'un pick-up, d'un SUV et d'un monospace. Mais c'est surtout le concept quasi définitif de la Multiplina, un quadricycle quatre places, qui a attiré l'attention des observateurs.

Une gamme E-car qui s'étoffera

Le Koala ne sera que le premier d'une série de véhicules électriques abordables chez Fiat. La marque travaille activement sur plusieurs déclinaisons de cette plateforme pour proposer une offre complète sur le segment des petites voitures électriques accessibles.

Cette stratégie répond à une demande croissante du marché européen pour des véhicules électriques moins onéreux, capables de rivaliser avec les modèles thermiques en termes de prix tout en offrant les avantages de la mobilité zéro émission en milieu urbain.

Avec le Koala, Fiat entend bien reconquérir le cœur des européens en proposant une citadine électrique pratique, abordable et dotée du caractère qui a fait le succès de ses prédécesseurs. Reste maintenant à découvrir la date exacte de présentation et les caractéristiques techniques définitives de ce modèle prometteur.