Par Luc Morandini / 18 novembre 2026 à 08:52 · 2 min de lecture

Un journaliste britannique a vu sa Fiat Grande Panda électrique tomber en panne après l'avoir laissée stationnée seulement sept jours au garage.

Quand une semaine de repos tourne au cauchemar

La romance avec la nouvelle Fiat Grande Panda électrique semblait pourtant bien partie. Compagne idéale pour sillonner les rues de la ville, cette citadine italienne nouvelle génération multipliait les bons points : gabarit contenu, design néo-rétro séduisant, facilité de recharge... Jusqu'à ce qu'un incident pour le moins inattendu vienne tout gâcher.

L'histoire commence lorsqu'un journaliste automobile doit temporairement délaisser sa Grande Panda pour essayer une Audi RS5 Avant lors d'un comparatif de sportives. Rien d'anormal jusque-là : la petite Fiat rejoint sagement le parking souterrain du bureau pour une semaine de repos bien mérité. Sauf que sept jours plus tard, impossible de la faire redémarrer.

Un problème de batterie embarrassant

Cette panne soulève une question embarrassante pour Fiat : comment un véhicule électrique moderne peut-il se retrouver totalement immobilisé après seulement une semaine de stationnement ? Si les détails techniques précis de l'incident n'ont pas encore été divulgués, il s'agit vraisemblablement d'un problème lié à la batterie auxiliaire 12V qui alimente l'électronique du véhicule, plutôt qu'à la batterie de traction principale.

Ce type de désagrément n'est malheureusement pas isolé dans l'univers des véhicules électriques. Plusieurs constructeurs ont déjà été confrontés à des problèmes similaires, où la batterie auxiliaire se décharge anormalement rapidement lors d'immobilisations, parfois en raison d'une consommation électrique résiduelle trop importante des systèmes de bord.

Des qualités urbaines indéniables

Malgré cet incident regrettable, la Fiat Grande Panda électrique conserve des arguments solides pour séduire la clientèle urbaine française. Ses dimensions compactes en font une alliée de choix dans la jungle du stationnement parisien ou lyonnais, où chaque centimètre compte.

Le câble de recharge rétractable intégré constitue également un vrai plus au quotidien, éliminant la corvée de manipulation de câbles encombrants. Combiné à une borne de recharge lente à proximité du domicile, le processus de recharge devient véritablement transparent pour l'utilisateur.

Un design qui fait mouche

L'esthétique néo-rétro de la Grande Panda ne laisse personne indifférent. En reprenant les codes du modèle original tout en les modernisant, Fiat a réussi à créer un objet désirable qui détonne dans le paysage souvent fade des citadines électriques. Cette identité visuelle forte participe au charme du véhicule et explique les regards bienveillants qu'il suscite.

Un épisode à surveiller de près

Reste à savoir si cet incident de batterie relève du cas isolé ou d'un problème plus systémique. La réaction de Fiat et les éventuelles mesures correctives apportées seront déterminantes pour la réputation de ce modèle sur le marché français, où la concurrence fait rage entre la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 et désormais cette Grande Panda.

Pour les futurs acquéreurs, cet épisode rappelle l'importance de se renseigner sur les protocoles de gestion de la charge en cas d'immobilisation prolongée. Un véhicule électrique n'est pas un véhicule thermique : il nécessite certaines précautions spécifiques, notamment en matière de stationnement longue durée.

L'aventure avec la Fiat Grande Panda électrique se poursuit donc, teintée désormais d'une certaine prudence. Si les qualités intrinsèques du véhicule restent indéniables pour un usage urbain quotidien, cette mésaventure souligne que même les voitures les plus charmantes peuvent réserver de mauvaises surprises.