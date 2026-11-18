Par Sarah Wagner / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Une entreprise chinoise reproduit des carrosseries complètes de modèles mythiques comme la Toyota AE86 ou la Datsun 240Z à partir de 9 000 euros.

La quête d'une Toyota Corolla AE86 en bon état vire au parcours du combattant pour les passionnés. Entre la rouille, les décennies d'utilisation intensive et les accidents de drift, les exemplaires préservés se font rares. Une usine chinoise propose une solution aussi audacieuse qu'inattendue : fabriquer des carrosseries neuves entièrement en acier.

Un processus de reproduction ultramoderne

L'entreprise Jiangsu Juncheng Vehicle Industry, située à Baoying, ne se contente pas de prendre quelques mesures approximatives. Sa méthode s'appuie sur une technologie de pointe combinée à un savoir-faire artisanal impressionnant.

Le point de départ ? Deux voitures originales non modifiées. La première est entièrement démontée, chaque élément étant méticuleusement scanné en 3D. La seconde sert de référence pour vérifier que les nouveaux panneaux respectent scrupuleusement les spécifications d'usine. Un défi de taille quand on sait que beaucoup de ces modèles n'ont jamais été officiellement vendus en Chine continentale.

Plus de 300 matrices pour une seule carrosserie

Une fois les données numériques nettoyées, l'entreprise crée les matrices de pressage pour chaque panneau. Cette étape représente un investissement considérable en temps et en ressources.

Selon la complexité des pièces, deux méthodes de fabrication sont utilisées. Les matrices les plus simples sont usinées dans des blocs d'acier haute résistance par commande numérique. Les plus complexes partent de pièces coulées dans le sable, ensuite affinées par usinage. Pour la AE86 et la 240Z, plus de 300 matrices sont nécessaires pour reproduire l'intégralité de la carrosserie.

Le polissage final de ces matrices exige une précision extrême. Les ouvriers ne peuvent retirer qu'une infime quantité de matière sous peine de ruiner des heures de travail.

Un assemblage largement manuel

Contrairement aux usines automobiles modernes ultra-robotisées, la production chez Jiangsu Juncheng repose essentiellement sur le travail humain. Les ouvriers positionnent chaque tôle à la main, certains composants nécessitant plusieurs étapes de pressage avant d'atteindre leur forme définitive.

Des robots découpeurs plasma interviennent néanmoins pour retirer le surplus de matière et créer les ouvertures nécessaires à l'assemblage. Les employés programment ces machines pour suivre des trajectoires de coupe précises, mariant tradition et modernité.

Chaque panneau estampé subit un traitement par électrolyse et revêtement, puis reçoit une couche d'apprêt. L'épaisseur d'acier correspond exactement à celle du constructeur d'origine, garantissant un poids conforme aux spécifications tout en bénéficiant d'une qualité de matériau améliorée.

Un catalogue qui s'étoffe à prix cassés

Au-delà des modèles japonais emblématiques, l'entreprise s'est attaquée aux classiques américaines. Une carrosserie complète de Ford Mustang première génération millésime 1967 est proposée à environ 15 000 euros. Un tarif remarquable sachant que 95% du processus de fabrication se déroule en interne.

Les prix démarrent à environ 9 000 euros pour une coque d'AE86 ou de 240Z. Les futures reproductions de Porsche 911 type 964 et de Mercedes 300 SL Papillon sont annoncées aux alentours de 17 000 euros.

Les clients peuvent également commander des panneaux individuels plutôt qu'une carrosserie complète : portes, capots, ailes, planchers, pavillons... Cette flexibilité rend les produits de Jiangsu Juncheng utiles aussi bien pour les restaurations conventionnelles que pour les reconstructions totales.

Une activité qui dépasse les classiques

L'entreprise ne se limite pas aux véhicules anciens. Son catalogue en ligne comprend des panneaux de carrosserie pour des modèles bien plus récents : Dodge Challenger et Charger, différents véhicules Ford, Tesla, Jeep, sans oublier de nombreuses marques européennes et asiatiques.

Une zone grise juridique

Ces reproductions soulèvent toutefois des questions légales épineuses. L'entreprise ne pose ni plaque d'identification VIN, ni badges constructeur, argumentant que ses coques sont des pièces de rechange destinées à restaurer des véhicules de plus de 25 ans.

Impossible donc d'immatriculer directement une de ces carrosseries comme véhicule neuf. Certains propriétaires pourraient être tentés de transférer le numéro VIN d'un véhicule donneur, une pratique qui navigue en zone grise sur le plan légal.

À mesure que le marché des reproductions de classiques se développe, les autorités devront tôt ou tard établir une frontière plus nette entre la restauration d'un véhicule existant et la construction effective d'un nouveau modèle sous une identité ancienne.

Pour les passionnés européens de voitures classiques confrontés à la raréfaction des exemplaires sains, cette offre chinoise représente néanmoins une alternative intrigante aux carrosseries rongées par le temps. Reste à déterminer comment ces reproductions s'intégreront dans le paysage réglementaire de la collection automobile en France et en Europe.