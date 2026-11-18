Par Martin Rochard / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Aston Martin fera ses débuts au Rallye Dakar 2027 avec trois buggys Dreadnought pilotés par Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes.

Le constructeur britannique Aston Martin vient de créer la surprise en annonçant sa participation au mythique Rallye Dakar 2027. La marque de luxe alignera trois exemplaires de son buggy Dreadnought, un engin spectaculaire inspiré d'un concept virtuel devenu réalité pour affronter les 6 802 kilomètres du désert.

Un buggy né d'un concept Call of Duty

Le Dreadnought n'est pas un projet sorti de nulle part. Ce 4x4 de combat a d'abord été dévoilé plus tôt cette année comme véhicule jouable dans le célèbre jeu vidéo Call of Duty. Mais Aston Martin a décidé de transformer cette vision futuriste en machine de course bien réelle, marquant ainsi l'entrée du constructeur dans le monde impitoyable du rallye-raid.

L'engin conserve la silhouette brutale et spectaculaire du concept original, avec ses lignes anguleuses, son arrière persienné et ses surfaces agressives directement inspirées de l'Aston Martin Valour en série limitée. Visuellement, le Dreadnought ne ressemble à aucune autre Aston Martin, mais il porte fièrement l'ADN stylistique de la marque.

Une base technique éprouvée signée Prodrive

Sous sa carrosserie spectaculaire, le Dreadnought cache une mécanique redoutable. Aston Martin s'appuie sur l'architecture T1+ développée par Prodrive, la même base technique qui équipe le Dacia Sandrider, vainqueur de l'édition 2026 du Dakar lors de sa deuxième tentative.

La motorisation fait appel à un V6 biturbo d'origine Nissan, une mécanique robuste et éprouvée dans les conditions extrêmes du désert. Ce choix pragmatique démontre la volonté d'Aston Martin de privilégier la fiabilité sur une éventuelle démonstration technologique de ses propres moteurs.

Un partenariat historique renouvelé

La collaboration entre Aston Martin et Prodrive ne date pas d'hier. Les deux entreprises britanniques s'étaient déjà associées en 2004 pour créer Aston Martin Racing, division compétition qui a connu le succès aux 24 Heures du Mans avec les DBR9 et Vantage GTE. Aujourd'hui encore, Prodrive construit et assure le support des voitures de course clients de la marque.

David Richards, patron de Prodrive, souligne que l'expertise de son entreprise en rallye, endurance et compétition Dakar, combinée aux ambitions d'Aston Martin, constitue une "base solide" pour viser les avant-postes de l'épreuve la plus difficile du sport automobile mondial.

Un équipage de stars internationales

Pour ses débuts au Dakar, Aston Martin a frappé fort en recrutant trois pilotes d'exception. Fernando Alonso, pilote titulaire de l'écurie Aston Martin en Formule 1, sera au volant de l'un des trois Dreadnought. L'Espagnol de 45 ans, qui vient de prolonger son contrat F1, avait déjà terminé 13e du Dakar en 2020.

À ses côtés, l'immense Sébastien Loeb apportera son expérience incomparable avec ses neuf titres de champion du monde des rallyes. Le Français connaît bien le Dakar pour y avoir participé à plusieurs reprises et reste l'un des pilotes les plus rapides de la discipline.

Lucas Moraes complète ce trio d'exception. Le spécialiste brésilien du tout-terrain, qui courait justement pour Dacia cette année, apporte une connaissance précieuse de la plateforme technique utilisée par Aston Martin.

Un défi logistique pour Alonso

La participation de Fernando Alonso représente un défi particulier. Le Dakar 2027 se déroulera du 9 au 23 janvier, et le double champion du monde de F1 devra enchaîner rapidement avec les essais de présaison pour sa 24e campagne en Formule 1.

Cette période intense témoigne de l'appétit insatiable d'Alonso pour la compétition automobile sous toutes ses formes. Après avoir brillé en F1, en endurance et tenté l'aventure IndyCar, il s'apprête à relever l'un des défis les plus exigeants physiquement et mentalement du sport automobile mondial.

Le Rallye Dakar 2027 marquera donc une nouvelle page de l'histoire d'Aston Martin, qui sort de sa zone de confort habituelle pour s'attaquer au désert avec un équipage de rêve et une machine développée par l'un des meilleurs préparateurs au monde.