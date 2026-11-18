Par Martin Rochard / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Aston Martin engage trois Dreadnought au Dakar 2027 avec Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes, transformant un SUV de Call of Duty en bolide de rallye-raid.

Aston Martin s'apprête à réaliser un pari audacieux : transformer un véhicule tout-terrain imaginaire conçu pour Call of Duty en véritable machine de guerre du rallye-raid. La marque britannique a confirmé son engagement au Dakar 2027 avec trois exemplaires du Dreadnought, accompagnés d'un plateau de pilotes exceptionnel.

D'un univers virtuel à la réalité du désert

Le Dreadnought n'était jusqu'ici qu'une création numérique apparue dans Call of Duty: Modern Warfare 4. Ce SUV d'inspiration militaire devient aujourd'hui tangible grâce au partenariat entre Aston Martin Racing et Prodrive, spécialiste reconnu de la compétition automobile.

Contrairement à une simple adaptation du DBX de série, Aston Martin mise sur des véhicules de course construits spécifiquement pour le rallye-raid. Prodrive apporte son expertise technique avec un palmarès éloquent : trois podiums lors des cinq dernières éditions du Dakar, dont une victoire en 2025 avec un engin de sa propre conception.

Un trio de pilotes d'exception

Fernando Alonso effectuera son grand retour au Dakar sept ans après sa première participation. Le pilote espagnol, toujours engagé en Formule 1 avec l'écurie Aston Martin, jonglera avec un calendrier exigeant en 2027 : le Dakar précède les essais de pré-saison F1, avant une saison record de 24 Grands Prix incluant 10 épreuves Sprint. Il retrouvera Marc Coma au poste de copilote, avec qui il avait déjà fait équipe en 2020.

Sébastien Loeb représente l'atout majeur de cette offensive. Le nonuple champion du monde WRC français possède une expérience considérable du Dakar avec 28 succès d'étape et cinq podiums au compteur. Associé à Fabian Lurquin, il vise enfin la victoire absolue qui manque encore à son impressionnant palmarès.

Lucas Moraes complète ce trio de choc. Le Brésilien, récent champion du monde de rallye-raid FIA 2025, a déjà prouvé son talent en décrochant une troisième place lors de ses débuts au Dakar 2023. Il partagera son habitacle avec l'Espagnol Pablo Moreno.

Transformation radicale du concept original

Si Aston Martin garde le silence sur les spécifications techniques définitives, la version numérique du Dreadnought embarquait un moteur V12, une transmission intégrale et une carrosserie en fibre de carbone. L'intérieur luxueux inspiré des modèles routiers a toutefois totalement disparu.

La réalité de la compétition a imposé une refonte complète de l'habitacle. Place désormais à un cockpit spartiate dominé par la fibre de carbone apparente, un arceau de sécurité complet, un baquet de course et une multitude d'écrans numériques et de commandes. Cette configuration reflète les contraintes extrêmes du Dakar, où la fiabilité et la sécurité priment sur le confort.

Un parcours redoutable à travers deux continents

Le Dakar 2027 démarrera le 9 janvier au Portugal avec un prologue de 129 kilomètres à Loulé. Dès le lendemain, les concurrents entameront les hostilités avant de traverser la Méditerranée pour rejoindre le Maroc le 12 janvier.

Le parcours marocain proposera 12 étapes pour un total de 6 805 kilomètres, dont 4 341 kilomètres d'épreuves spéciales chronométrées. L'arrivée est fixée à Marrakech le 23 janvier, après deux semaines d'épreuves éprouvantes où navigation, endurance et fiabilité mécanique comptent autant que la vitesse pure.

Un défi titanesque pour Aston Martin

Cette première participation marque un tournant pour Aston Martin Racing, qui n'avait jamais affronté la compétition mondiale de rallye-raid. L'environnement désertique impitoyable mettra à l'épreuve autant les hommes que les machines, dans des conditions bien éloignées des circuits de Formule 1.

Reste à savoir si le Dreadnought pourra transformer l'essai dès sa première apparition. Une chose est certaine : Aston Martin prouve qu'un véhicule imaginé pour une manette de PlayStation peut devenir une redoutable machine de course dans l'une des compétitions automobiles les plus exigeantes au monde.