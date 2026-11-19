Le constructeur chinois Geely lance son SUV hybride rechargeable Monjaro EM-i Ultra avec 334 chevaux, trois moteurs électriques et un tarif agressif de 37 990 euros.

Geely monte en puissance avec un nouveau flagship hybride rechargeable

Le constructeur chinois Geely Auto ne cesse d'élargir son offensive sur le marché européen. Après avoir introduit trois modèles sur le Vieux Continent, la marque dévoile son vaisseau amiral : le Monjaro EM-i Ultra. Ce SUV hybride rechargeable ambitionne de bousculer les références du segment avec une fiche technique musclée et un prix agressif qui devrait faire réfléchir la concurrence établie.

Une motorisation hybride sophistiquée signée Geely

Le cœur du Monjaro EM-i Ultra repose sur le système baptisé EM-i Super Hybrid, que Geely présente comme l'un des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables les plus avancés au monde. L'architecture combine un moteur essence turbo de 1,5 litre spécialement développé pour les applications PHEV, trois moteurs électriques, une transmission automatique 3DHT et une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) d'une capacité de 29,8 kWh.

Cette configuration génère une puissance combinée de 334 chevaux et un couple colossal de 667 Nm. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,8 secondes et une vitesse maximale de 190 km/h. En mode 100% électrique, le SUV peut encore atteindre 169 km/h, une prouesse rare dans cette catégorie.

Une consommation contenue grâce à la gestion énergétique intelligente

Geely met en avant ses systèmes intelligents de gestion et de récupération d'énergie. Selon le cycle WLTP en usage urbain, la consommation de carburant pondérée s'établit à seulement 2,4 litres aux 100 kilomètres. Des chiffres qui, s'ils se confirment en conditions réelles, placeraient le Monjaro parmi les références en matière d'efficience énergétique.

Des dimensions généreuses pour un SUV familial polyvalent

Avec ses 4,80 mètres de longueur, 1,89 mètre de largeur et 1,70 mètre de hauteur, le Monjaro EM-i Ultra se positionne dans le segment des SUV familiaux compacts. L'empattement de 2,85 mètres promet un habitacle spacieux, notamment pour les passagers arrière. La garde au sol de 189 mm, associée à des angles d'attaque et de sortie respectifs de 19° et 18°, confère au véhicule une certaine polyvalence pour s'aventurer hors des sentiers battus.

Un design moderne et distinctif

Le style extérieur du Monjaro cherche à se démarquer avec des feux diurnes au tracé ascendant, un porte-à-faux avant court et une signature lumineuse LED traversante à l'arrière. Les jantes de 20 pouces (50,8 cm) ont été optimisées sur le plan aérodynamique pour améliorer l'efficience globale. Cinq teintes de carrosserie sont proposées : Blanc Imperial (de série), Noir Volcanique, Gris Titan, Ambre et Bleu Glacier. L'habitacle se décline quant à lui en deux ambiances : Noir Onyx (série) ou Arena.

Un positionnement tarifaire offensif face aux acteurs établis

L'argument massue du Monjaro EM-i Ultra reste son prix : à partir de 37 990 euros en version de base. Ce tarif place le SUV chinois en concurrent direct de modèles établis comme le Kia Sportage PHEV, le Hyundai Tucson hybride rechargeable ou encore certaines déclinaisons du Peugeot 3008 Hybrid. Geely mise clairement sur un rapport équipement-performances-prix attractif pour séduire une clientèle européenne de plus en plus sensible à ces critères.

L'offensive européenne de Geely se précise

L'arrivée du Monjaro EM-i Ultra marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de Geely en Europe. Le constructeur chinois, qui possède notamment Volvo et Polestar dans son portefeuille, démontre sa capacité à proposer des véhicules technologiquement avancés sous sa propre marque. Avec quatre modèles désormais disponibles sur le marché européen, Geely entend bien capitaliser sur l'électrification du parc automobile et sur la demande croissante pour les SUV hybrides rechargeables.

Reste à savoir si ce nouveau venu saura convaincre une clientèle européenne encore méfiante envers les marques chinoises, malgré des fiches techniques alléchantes. La qualité perçue, le réseau de distribution et le service après-vente seront des facteurs déterminants dans le succès commercial du Monjaro EM-i Ultra face à une concurrence bien implantée.