Par Laurence Jardin / 19 novembre 2026 à 06:11 · 3 min de lecture

Le chef du design de Nissan confirme que la prochaine GT-R R36 adoptera des phares ronds, un retour aux origines de la mythique sportive japonaise.

Un retour aux sources pour Godzilla

L'information vient de Matthew Weaver, le nouveau patron du design mondial de Nissan. Interrogé par le magazine japonais Best Car sur l'avenir de la mythique GT-R, le designer britannique a lâché une information capitale : « Si nous devions concevoir une R36, elle aurait des phares ronds. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. » Une déclaration accompagnée d'un rire, signe que le designer n'en dira pas davantage pour le moment.

Cette révélation, aussi brève soit-elle, constitue un indice précieux sur l'orientation stylistique de la prochaine génération de la supercar japonaise. Les phares ronds représentent en effet un marqueur identitaire fort des origines de la lignée GT-R.

Une signature visuelle historique

Les premières Skyline GT-R arboraient fièrement quatre phares circulaires. La C10, lancée en 1969, puis la légendaire Kenmeri qui lui succéda en 1972, affichaient cette configuration distinctive. Par la suite, Nissan s'en est éloigné avec les R32, R33 et R34, adoptant des optiques plus anguleuses. La R35, commercialisée depuis 2007, a opté pour des phares verticaux effilés vers l'arrière.

Le concept Hyper Force de 2023, qui préfigurait l'ère électrique de la marque, présentait quant à lui des optiques presque carrées, profondément intégrées dans la carrosserie. Le choix des phares ronds marque donc un véritable retour aux sources.

Une modernité respectueuse du passé

Cette décision stylistique ne signifie pas pour autant que Nissan compte concevoir une voiture rétro. L'objectif consiste plutôt à créer une interprétation moderne de cet élément circulaire emblématique, offrant une identité visuelle distinctive sans tomber dans la nostalgie facile.

Matthew Weaver n'est pas un inconnu chez Nissan. Ce designer britannique travaille pour le constructeur depuis de nombreuses années et a notamment contribué à la conception de la R35, dont il a imaginé le traitement caractéristique du montant C. Il a pris ses fonctions de directeur du design mondial le 1er octobre dernier, succédant à Alfonso Albaisa.

Une rupture esthétique nécessaire

La R36 affichera certainement un style radicalement différent de sa devancière. Le design de la R35 remonte au concept GT-R de 2001, suivi du prototype GT-R de 2005, plus proche du modèle de série finalement commercialisé en 2007. Après presque deux décennies, Nissan devra offrir à Godzilla une apparence résolument contemporaine plutôt que de faire évoluer un design aussi ancien.

Les phares ronds pourraient ainsi servir de pont entre l'héritage historique et une carrosserie totalement nouvelle, permettant au reste du véhicule d'explorer de nouvelles directions esthétiques.

Un développement confirmé, une attente prolongée

Cette révélation stylistique intervient alors que Nissan prépare progressivement les passionnés au retour de sa sportive emblématique. Ivan Espinosa, PDG de la marque, a confirmé plus tôt cette année que le développement de la R36 était déjà en cours. Il insiste sur l'importance de cette appellation dans l'identité de l'entreprise.

« Oui, nous allons travailler – nous travaillons actuellement – sur la GT-R. Je ne peux pas partager beaucoup de détails aujourd'hui, mais la GT-R reviendra avec la crédibilité et les références qu'elle a toujours eues, car c'est une icône de l'entreprise, mais surtout une icône de l'industrie », a déclaré le dirigeant.

Une motorisation hybride en perspective

Les détails techniques restent rares, mais Nissan a indiqué que la prochaine GT-R ne sera pas une voiture 100% électrique. Une forme d'électrification viendra compléter un moteur thermique, bien qu'il soit trop tôt pour savoir si Nissan fera évoluer son V6 biturbo actuel ou développera une mécanique entièrement nouvelle.

Selon Richard Candler, responsable mondial de la stratégie produit chez Nissan, l'électrification sera indispensable pour répondre aux réglementations antipollution de plus en plus strictes, notamment en Europe où les normes Euro 7 entreront progressivement en vigueur.

La R35 a tiré sa révérence en août 2025 après une carrière exceptionnellement longue de 17 ans. Son successeur aura de grandes chaussures à remplir. Nissan n'a annoncé aucun calendrier de production, si bien qu'il semble peu probable de voir la R36 débarquer avant la fin de la décennie.

Pour les passionnés français de la marque, cette attente sera longue, mais elle permettra à Nissan de développer une supercar à la hauteur de la légende, capable de rivaliser avec les sportives européennes les plus pointues sur un marché où les normes environnementales imposent des défis techniques considérables.