Par Luc Morandini / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Nissan et Food Reborn créent des panneaux de carrosserie à partir de fibres de feuilles d'ananas, offrant une alternative durable aux composites traditionnels.

L'innovation durable franchit un nouveau cap dans l'industrie automobile. Nissan vient de dévoiler une technologie surprenante qui transforme des déchets agricoles en composants automobiles haute performance. En partenariat avec l'entreprise japonaise Food Reborn Co. Ltd., le constructeur nippon a mis au point des panneaux de carrosserie fabriqués à partir de fibres extraites de feuilles d'ananas.

Des déchets agricoles aux circuits de course

Annoncée le 17 novembre 2026, cette innovation a été présentée publiquement lors du salon SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition 2026, qui s'est tenu du 18 au 20 novembre à Tokyo Big Sight. Le matériau développé combine des fibres de feuilles d'ananas avec de la résine pour créer un plastique renforcé de fibres naturelles.

Tatsuzo Tomita, responsable du développement technologique chez Nissan, souligne l'importance de cette avancée : "Nous avons développé un nouveau matériau composite renforcé de fibres qui utilise des feuilles d'ananas, un sous-produit généralement inutilisé et jeté. Ce matériau durable offre également le niveau de performance élevé requis pour des environnements exigeants comme le sport automobile."

Des performances supérieures au lin traditionnel

L'intérêt de ce nouveau composite ne se limite pas à son aspect écologique. Selon Nissan, le matériau affiche une résistance à la traction supérieure aux composites naturels conventionnels fabriqués à base de lin. Pour comparaison, BMW utilise déjà des composites à base de lin dans ses applications motorsport et dans le M Concept Neue Klasse, prototype annonçant sa première voiture M entièrement électrique.

Cette performance s'avère particulièrement pertinente dans le contexte du sport automobile, où certaines séries imposent l'utilisation de composites pour les panneaux de carrosserie modifiés. Le problème : ces matériaux sont traditionnellement rares et coûteux. L'alternative proposée par Nissan pourrait donc bouleverser ce secteur.

Un processus de fabrication en plusieurs étapes

La transformation des feuilles d'ananas en composant automobile suit un processus rigoureux :

Extraction des fibres des feuilles d'ananas

Filage des fibres en fil plat

Tissage du fil en tissu

Intégration du tissu comme couche de renforcement dans le composite

Moulage final en forme de panneau de carrosserie

Une ressource quasi illimitée

L'ampleur du gaspillage agricole justifie pleinement cette initiative. Chaque année, les producteurs d'ananas du monde entier jettent plus de 50 millions de tonnes de feuilles. Cette quantité astronomique représente une source de matière première pratiquement inépuisable, sans aucun impact sur la production alimentaire.

Etsuko Uda, directrice générale de Food Reborn, insiste sur la portée de ce projet : "Transformer des sous-produits agricoles comme les feuilles d'ananas en matériaux haute performance pour l'automobile et les articles de sport revêt une importance capitale. Animés par une profonde conviction, nous restons déterminés à ouvrir de nouvelles possibilités."

Un partenariat stratégique

L'accord entre Nissan et Food Reborn prévoit une licence d'exploitation de la technologie de plastique renforcé de fibres naturelles. Nissan concède à son partenaire le savoir-faire concernant la production de fil plat, de tissu tissé et de préimprégné de résine.

Food Reborn, basée à Okinawa, célébrera son dixième anniversaire en septembre 2027. L'entreprise s'est spécialisée dans les matériaux biodégradables et apporte son expertise dans le traitement des fibres de feuilles d'ananas.

Quelle suite pour cette innovation ?

Pour l'instant, Nissan reste prudent quant à une application sur un véhicule de série. Le panneau présenté demeure une technologie d'exposition. Le constructeur n'a pas encore publié d'évaluation du cycle de vie ni de données chiffrées sur l'empreinte carbone du matériau.

Cette innovation s'inscrit néanmoins dans la stratégie globale de Nissan visant à produire des véhicules plus respectueux de l'environnement, dans le cadre de ses objectifs Green Program 2030. Elle illustre également la tendance croissante de l'industrie automobile vers des intérieurs et des composants plus écologiques, à l'image des initiatives de Renault avec ses tissus recyclés ou de Bentley avec sa laine mérinos 100%.

Cette percée technologique pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans l'utilisation de matériaux biosourcés pour l'automobile, transformant ce qui était considéré comme un déchet en ressource précieuse pour la mobilité de demain.