Face à une pénurie mondiale de 4,3 millions de professionnels d'ici 2030, l'industrie automobile lance des programmes inédits pour former les futurs mécaniciens.

Derrière chaque monoplace de Formule 1 qui fend l'asphalte à plus de 300 km/h se cache une armée de mécaniciens dont le talent reste trop souvent dans l'ombre. Pourtant, sans ces techniciens d'élite, aucune voiture – qu'elle soit de course ou de tous les jours – ne pourrait rouler en toute sécurité. Et le monde automobile fait face à un problème majeur : ces professionnels se font de plus en plus rares.

La F1, vitrine d'excellence mécanique

Au sein d'une équipe comme Aston Martin en Formule 1, ce sont pas moins de 50 à 75 mécaniciens et techniciens qui œuvrent dans l'ombre. Leur mission ? Assembler, préparer, reconstruire, maintenir et réparer chaque composant de la monoplace pour garantir des performances optimales.

Le moment le plus spectaculaire de leur travail reste l'arrêt au stand. En trois secondes chrono, une équipe de 20 mécaniciens parfaitement synchronisés change les quatre pneus de la voiture. Chaque roue mobilise trois spécialistes : un opérateur de pistolet, un porteur de pneu et un ajusteur. Une chorégraphie millimètrée où la moindre erreur peut coûter la victoire.

Une pénurie mondiale qui menace l'industrie

Si la F1 représente le sommet de la profession, les besoins en mécaniciens qualifiés concernent l'ensemble du secteur automobile. Et les chiffres sont alarmants : 4,3 millions de techniciens qualifiés manqueront à l'appel d'ici 2030 à l'échelle mondiale.

Cette pénurie touche tous les segments, des garages de quartier aux centres techniques des constructeurs. Sans ces professionnels, c'est l'ensemble du réseau de transport qui risque de se gripper. Face à cette urgence, l'industrie multiplie les initiatives pour attirer et former les talents de demain.

Un programme pour ouvrir les portes du métier

C'est dans ce contexte que Valvoline, en partenariat avec l'écurie Aston Martin F1, a lancé en octobre dernier l'"Aspiring Mechanics Program". Cette campagne de cinq ans vise à lever les barrières à l'entrée et à inspirer la nouvelle génération de techniciens.

"Les mécaniciens qualifiés sont essentiels à la performance, la fiabilité et la sécurité de chaque véhicule sur la route, des voitures du quotidien aux machines de course d'élite", explique Gustavo Schmidt, directeur général de Valvoline pour l'Amérique latine.

Des résultats déjà tangibles

Déployé dans sept pays, le programme a déjà touché plus de 1 000 futurs techniciens en quelques mois. Les étudiants bénéficient de :

Bourses d'études pour financer leur formation

Dons d'outils professionnels

Mentorat avec des mécaniciens F1

Expériences pratiques lors d'événements motorsport

L'immersion au cœur de la F1

En Espagne, les étudiants de l'école CESUR Madrid ont eu droit à une expérience inoubliable. Après une session d'apprentissage interactive en atelier, ils ont reçu un kart de course FA Alonso pour s'entraîner. L'ancien pilote F1 Pedro de la Rosa leur a ensuite fait visiter le garage de l'équipe lors d'un Grand Prix.

"Ce que j'ai le plus apprécié, sans aucun doute, c'est l'opportunité d'être aux côtés de Fernando Alonso", confie Alejandra, l'une des participantes.

Au Mexique, des étudiants ont assisté la pilote montante Ivanna Richards lors du Speed Fest de Mexico. D'autres ont eu la chance de participer à une session pratique avec Miguel Faísca, membre de l'équipe Aston Martin F1, et de visiter le garage pendant le week-end du Grand Prix.

Une stratégie globale adaptée aux besoins locaux

Valvoline n'en est pas à son coup d'essai. L'entreprise investit depuis des années dans la valorisation des métiers de la mécanique, notamment via son programme "Mechanics Month" lancé en 2020.

La force de l'initiative actuelle réside dans son adaptation aux spécificités régionales. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Thaïlande ou en Australie, chaque déclinaison du programme répond aux besoins du marché local.

Former pour l'avenir de la mobilité

"L'industrie automobile mondiale fait face à une pénurie critique et croissante de talents. Sans mécaniciens, l'ensemble du réseau de transport mondial s'arrêterait", insiste Schmidt. "Cette initiative fait le pont entre l'éducation traditionnelle et l'exposition au monde réel pour créer de larges opportunités d'emploi dans tout le secteur automobile."

Et qui sait ? Parmi ces étudiants inspirés par la F1 se cache peut-être le futur chef mécanicien d'une écurie de pointe. Un rêve désormais à portée de clé à molette grâce à ces programmes d'excellence qui redonnent ses lettres de noblesse à un métier indispensable.