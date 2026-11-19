Par Martin Rochard / 19 novembre 2026 à 06:10 · 3 min de lecture

Toyota lance le Corolla Deck, un pick-up compact basé sur le Corolla Cross avec motorisation hybride, produit au Brésil pour l'Amérique latine.

Toyota élargit sa gamme avec un pick-up hybride inattendu

Le constructeur japonais vient de lever le voile sur un modèle surprenant : le Toyota Corolla Deck, un pick-up compact directement dérivé du Corolla Cross. L'annonce a été faite lors de l'inauguration de la nouvelle usine Sorocaba 2 au Brésil, qui sera chargée de sa production.

Ce nouveau véhicule marque l'entrée de Toyota sur le segment en pleine expansion des pick-up compacts en Amérique latine, un marché jusqu'ici dominé par des modèles comme le Fiat Toro et le Renault Niagara. D'autres constructeurs s'apprêtent également à rejoindre cette bataille commerciale, avec notamment BYD et Volkswagen qui préparent leurs propres propositions.

Une version hybride pour le premier modèle produit

Lors de la présentation officielle, Toyota a exposé une version XRX du Corolla Deck, équivalente à la finition haut de gamme du Corolla Cross. Le badge HEV visible sur le véhicule confirme l'adoption de la motorisation hybride déjà présente sur la berline Corolla et son dérivé SUV.

Cette architecture technique associe un moteur thermique essence de 1,8 litre à flexfuel (capable de fonctionner à l'éthanol) avec un moteur électrique et une batterie de 1,3 kWh. L'ensemble délivre une puissance combinée de 122 chevaux, transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une transmission automatique e-CVT.

Un design inspiré mais distinctif

Visuellement, le Corolla Deck emprunte largement au vocabulaire stylistique du Corolla Cross, tout en affichant quelques touches spécifiques. On remarque notamment une large barre horizontale traversant la calandre, similaire à celle du Toyota Frontlander, la version chinoise du Corolla Cross.

Sur le plan technique, le pick-up se distingue par sa suspension arrière indépendante, héritée de la berline Corolla. Cette solution représente une évolution notable par rapport à l'essieu arrière à poutre de torsion utilisé sur le Corolla Cross, offrant théoriquement un meilleur compromis entre confort et comportement routier.

Une nouvelle usine tournée vers l'exportation

L'usine Sorocaba 2 s'étend sur un terrain de 400 000 mètres carrés au sein du complexe industriel existant de Toyota. Avec ses 160 000 mètres carrés d'espace de production, elle dispose d'une capacité initiale de 100 000 véhicules par an, extensible à 200 000 unités.

L'installation gère l'intégralité du processus de fabrication :

Emboutissage des tôles

Construction de la caisse

Peinture

Assemblage final

Cette nouvelle usine est également équipée pour produire des véhicules hybrides flex-fuel, une technologie particulièrement adaptée au marché brésilien où l'éthanol est largement disponible.

Un engagement environnemental inédit

Toyota annonce que cette usine fonctionnera avec des sources d'énergie renouvelables, incluant notamment du biométhane. Sans révéler précisément le mix énergétique complet, le constructeur souligne qu'il s'agit d'une première dans l'industrie automobile brésilienne, s'inscrivant dans les objectifs de réduction des émissions de l'usine.

Un investissement massif pour le marché brésilien

Cette nouvelle usine s'inscrit dans un plan d'investissement colossal de 11,5 milliards de dollars que Toyota a prévu pour le Brésil d'ici 2030. Le constructeur confirme que ce programme reste sur les rails malgré la catastrophe naturelle qui a détruit son usine de moteurs à Porto Feliz, dans l'État de São Paulo.

L'expansion devrait générer 2 000 emplois directs d'ici 2030. Lors du démarrage du projet en 2024, Toyota projetait la création de 500 postes directs dès 2026, auxquels s'ajouteraient environ 10 000 emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement.

Le site de Sorocaba concentrera désormais toute la production brésilienne de Toyota, incluant la berline Corolla, le Corolla Cross, le Yaris Cross et prochainement le Corolla Deck. L'installation sert également de centre de développement pour l'ensemble de l'Amérique latine, confirmant son importance stratégique pour le constructeur japonais sur ce continent.