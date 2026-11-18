Bentley Torcal : le premier SUV électrique de l...

Par Martin Rochard / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Le Bentley Torcal, premier véhicule électrique du constructeur britannique, affiche déjà complet pour 2027 avant même le début de sa production.

Un démarrage fulgurant pour l'électrification de Bentley

L'entrée de Bentley dans l'ère électrique s'annonce triomphale. Alors que le Torcal n'a même pas encore démarré sa production, prévue pour le premier semestre 2026, le constructeur britannique a déjà écoulé l'intégralité des exemplaires destinés à l'année 2027. Les nouveaux acheteurs devront donc patienter jusqu'en 2028 pour prendre possession de leur SUV électrique.

Frank-Steffen Walliser, PDG de Bentley, ne cache pas sa satisfaction face à cet engouement : « Inutile de dire que nous sommes très satisfaits de la réaction et de la position dans laquelle nous nous trouvons. » Si la marque reste discrète sur les volumes de production initiaux prévus, ce succès commercial précoce valide la stratégie d'électrification du constructeur de Crewe.

Une nouvelle clientèle plus jeune et connectée

Le Torcal ne se contente pas de séduire les habitués de la marque. Selon le dirigeant, ce premier modèle électrique attire une clientèle sensiblement plus jeune et des acheteurs qui n'avaient jamais possédé de Bentley auparavant. C'est précisément l'objectif recherché par la marque avec ce SUV électrique.

Positionné sous le Bentayga thermique, le Torcal constitue une porte d'entrée plus accessible vers l'univers Bentley. Avec un prix de départ légèrement inférieur à celui de son grand frère à combustion, il élargit la base potentielle de clients sans pour autant sacrifier le prestige associé au célèbre « B » ailé.

Une plateforme partagée avec Porsche

Techniquement, le Torcal repose sur l'architecture PPE (Premium Platform Electric) développée par le groupe Volkswagen. Il partage donc ses fondations avec le Porsche Cayenne électrique, une parenté technique qui garantit un niveau de performances et de raffinement adapté aux standards de la clientèle premium.

La personnalisation reste au cœur de l'expérience Bentley

L'électrification ne signifie pas standardisation chez Bentley. Les premières commandes du Torcal démontrent que les clients n'hésitent pas à investir massivement dans la personnalisation de leur véhicule. Certaines configurations dépassent les 300 000 livres sterling, soit environ 396 000 euros, pratiquement le double du prix de base.

Cette tendance confirme que les acheteurs de véhicules électriques de luxe recherchent la même exclusivité que leurs homologues amateurs de moteurs thermiques. La stratégie de Bentley, qui mise fortement sur les commissions sur mesure sous la direction de Walliser, trouve ici une validation éclatante.

Un investissement industriel conséquent

Pour produire le Torcal, Bentley a investi 463 millions de dollars dans la modernisation de son usine historique de Crewe, en Angleterre. Des dépenses supplémentaires importantes ont également été consacrées à la recherche et développement ainsi qu'à la préparation de la chaîne d'approvisionnement spécifique aux véhicules électriques.

Un succès bienvenu dans un contexte difficile

L'enthousiasme suscité par le Torcal arrive à point nommé pour Bentley. Les livraisons mondiales de la marque ont chuté de 17,5 % à 5 970 unités durant les neuf premiers mois de l'année. Le PDG compte sur ce nouveau modèle, avec son prix d'entrée plus accessible et l'attrait de la nouveauté, pour redynamiser les ventes.

Pour autant, Bentley n'abandonne pas les motorisations thermiques. Le Bentayga à essence continuera d'être commercialisé parallèlement au Torcal électrique. La marque maintient également ses moteurs à combustion et hybrides rechargeables sur l'ensemble de sa gamme, refusant de précipiter une transition qui pourrait brusquer sa clientèle traditionnelle.

Un phénomène qui dépasse Bentley

L'engouement pour le Torcal n'est pas un cas isolé dans l'univers du luxe électrique. Ferrari connaît une situation similaire avec sa Luce, également complète jusqu'en 2027, les nouvelles commandes étant reportées à 2028. Cette convergence suggère que les clients fortunés sont prêts à franchir le pas de l'électrique, à condition que le prestige et l'exclusivité restent au rendez-vous.

Reste à transformer cet essai commercial initial en succès durable. Bentley devra convaincre sa clientèle traditionnelle qu'une chaîne de traction électrique peut cohabiter avec plus d'un siècle d'héritage lié aux moteurs thermiques. Mais disposer d'une liste d'attente avant même le démarrage de la production constitue indéniablement un excellent point de départ.