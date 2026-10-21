Fiat Koala : la nouvelle citadine électrique italienne se dévoile pour 2027
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
Sommaire
- Le nom de la future citadine électrique de Fiat enfin révélé
- Une citadine taillée pour les nouvelles normes européennes
- La plateforme E-Car au cœur du projet
- Un design inspiré des concepts récents
- Une production italienne mutualisée
- Une gamme citadine qui s'étoffe
- Un positionnement stratégique sur l'électrique accessible
Le nom de la future citadine électrique de Fiat enfin révélé
Fiat lève un coin du voile sur sa stratégie électrique. Alors que le Salon de Paris 2026 a révélé plusieurs concepts du constructeur italien, c'est en coulisses qu'Arnauld Belloni, le nouveau PDG de la marque, a dévoilé une information capitale : la prochaine citadine électrique s'appellera Koala. Un nom surprenant qui rejoint la ménagerie automobile de Fiat, après les récents Grizzly et Pandina.
Cette révélation faite au magazine Autocar apporte un élément concret à un projet longtemps resté dans le flou. Initialement attendue au Mondial de l'Auto parisien, la petite électrique a finalement brillé par son absence, laissant place au concept Multiplay et aux versions définitives des Grizzly.
Une citadine taillée pour les nouvelles normes européennes
La Fiat Koala s'inscrit dans une démarche stratégique de l'Union européenne visant à encourager la production de véhicules électriques compacts. Cette nouvelle catégorie, inspirée des célèbres kei cars japonaises, concerne les modèles mesurant moins de 4,20 mètres de long, tout en restant considérablement plus spacieux que leurs homologues nippons.
Le choix de ces dimensions n'est pas anodin. Il permet à Fiat de proposer une alternative crédible aux citadines thermiques traditionnelles, avec un encombrement réduit parfaitement adapté à la circulation urbaine dense des grandes métropoles européennes.
La plateforme E-Car au cœur du projet
Techniquement, la Koala reposera sur la plateforme E-Car de Stellantis, spécialement conçue pour les petits véhicules électriques du groupe. Cette architecture modulaire permettra de mutualiser les coûts de développement entre plusieurs marques du consortium, une stratégie essentielle pour proposer des tarifs compétitifs sur le segment des citadines électriques.
Arnauld Belloni a confié que l'équipe travaillait sur "une petite voiture basée sur la 2CV, qui sera vraiment surprenante". Cette référence au mythe automobile français laisse présager une approche minimaliste et accessible, dans l'esprit des citadines populaires qui ont fait le succès de Fiat.
Un design inspiré des concepts récents
Bien que Fiat reste discret sur l'apparence définitive de la Koala, les observateurs s'attendent à ce qu'elle s'inspire d'un concept dévoilé lors de la présentation du plan industriel de Stellantis. Ce prototype affichait des lignes carrées et anguleuses, avec des phares intégrés dans la face avant, un style résolument moderne qui tranche avec les courbes arrondies des Panda et 500 actuelles.
François Leboine, directeur du design chez Fiat, justifie l'absence de la Koala au Salon de Paris par un timing stratégique. La marque n'aurait pas voulu éclipser la présentation de la nouvelle Citroën 2CV électrique, un modèle avec lequel elle partagera d'ailleurs les chaînes de production.
Une production italienne mutualisée
L'usine de Pomigliano d'Arco, située près de Naples, a été désignée pour accueillir la fabrication de la Koala. Ce site historique de Stellantis produira simultanément trois déclinaisons du même véhicule : la Fiat Koala, la Citroën 2CV électrique, et potentiellement une version badgée Opel.
Cette mutualisation industrielle illustre parfaitement la stratégie du groupe Stellantis, qui mise sur les économies d'échelle pour rendre l'électrique accessible au plus grand nombre.
Une gamme citadine qui s'étoffe
Avec l'arrivée programmée de la Koala en 2027, Fiat disposera d'une offre complète sur le segment des petites voitures. La gamme comprendra alors :
- Le Topolino, quadricycle électrique sans permis
- La Pandina, version renouvelée de la mythique Panda
- La Grande Panda, positionnée un cran au-dessus
- La Koala, nouvelle citadine électrique compacte
- Le Grizzly, petit SUV déjà disponible en concession
Cette multiplication des modèles témoigne de l'ambition de Fiat de reconquérir le marché des citadines, un segment où la marque italienne a historiquement brillé mais qui lui échappe progressivement face aux SUV et aux constructeurs asiatiques.
Un positionnement stratégique sur l'électrique accessible
La Koala arrive à un moment charnière pour l'industrie automobile européenne. Alors que les normes d'émissions se durcissent et que les ventes de véhicules électriques progressent, le segment des citadines abordables reste le maillon faible de l'électrification. La plupart des modèles électriques actuels se positionnent sur des segments premium, laissant un vide sur l'entrée de gamme.
En ciblant la catégorie des véhicules de moins de 4,20 mètres, Fiat espère bénéficier d'éventuelles incitations fiscales européennes et proposer un prix d'appel attractif, condition sine qua non pour démocratiser la mobilité électrique urbaine.
Questions fréquentes
Quand la Fiat Koala sera-t-elle commercialisée en France ?
La Fiat Koala est attendue pour 2027 sur le marché européen, dont la France. Le constructeur n'a pas encore communiqué de date de lancement précise ni de tarif pour l'instant.
Quelle plateforme technique utilisera la Fiat Koala ?
La Koala reposera sur la plateforme E-Car de Stellantis, spécialement développée pour les citadines électriques du groupe. Cette base technique sera partagée avec d'autres modèles compacts des marques du consortium.
Pourquoi Fiat n'a-t-il pas présenté la Koala au Salon de Paris 2026 ?
Selon le directeur du design François Leboine, ce n'était pas le bon moment pour dévoiler le projet. Fiat aurait voulu éviter de faire de l'ombre à la présentation de la nouvelle Citroën 2CV électrique.
Quelles sont les dimensions prévues pour la Fiat Koala ?
La Koala mesurera moins de 4,20 mètres de long pour entrer dans la nouvelle catégorie européenne de véhicules urbains compacts. Cette taille la positionne entre une Panda et une citadine traditionnelle.
Où sera fabriquée la Fiat Koala ?
La production aura lieu dans l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco, près de Naples en Italie. Elle partagera ses chaînes de montage avec les versions Citroën et potentiellement Opel du même véhicule.