Fiat Koala : la nouvelle citadine électrique italienne se dévoile pour 2027

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Fiat dévoile le nom de sa prochaine citadine électrique, la Koala, qui arrivera en 2027 sur la plateforme E-Car pour concurrencer les petits modèles urbains.

Le nom de la future citadine électrique de Fiat enfin révélé

Fiat lève un coin du voile sur sa stratégie électrique. Alors que le Salon de Paris 2026 a révélé plusieurs concepts du constructeur italien, c'est en coulisses qu'Arnauld Belloni, le nouveau PDG de la marque, a dévoilé une information capitale : la prochaine citadine électrique s'appellera Koala. Un nom surprenant qui rejoint la ménagerie automobile de Fiat, après les récents Grizzly et Pandina.

Cette révélation faite au magazine Autocar apporte un élément concret à un projet longtemps resté dans le flou. Initialement attendue au Mondial de l'Auto parisien, la petite électrique a finalement brillé par son absence, laissant place au concept Multiplay et aux versions définitives des Grizzly.

Une citadine taillée pour les nouvelles normes européennes

La Fiat Koala s'inscrit dans une démarche stratégique de l'Union européenne visant à encourager la production de véhicules électriques compacts. Cette nouvelle catégorie, inspirée des célèbres kei cars japonaises, concerne les modèles mesurant moins de 4,20 mètres de long, tout en restant considérablement plus spacieux que leurs homologues nippons.

Le choix de ces dimensions n'est pas anodin. Il permet à Fiat de proposer une alternative crédible aux citadines thermiques traditionnelles, avec un encombrement réduit parfaitement adapté à la circulation urbaine dense des grandes métropoles européennes.

La plateforme E-Car au cœur du projet

Techniquement, la Koala reposera sur la plateforme E-Car de Stellantis, spécialement conçue pour les petits véhicules électriques du groupe. Cette architecture modulaire permettra de mutualiser les coûts de développement entre plusieurs marques du consortium, une stratégie essentielle pour proposer des tarifs compétitifs sur le segment des citadines électriques.

Arnauld Belloni a confié que l'équipe travaillait sur "une petite voiture basée sur la 2CV, qui sera vraiment surprenante". Cette référence au mythe automobile français laisse présager une approche minimaliste et accessible, dans l'esprit des citadines populaires qui ont fait le succès de Fiat.

Un design inspiré des concepts récents

Bien que Fiat reste discret sur l'apparence définitive de la Koala, les observateurs s'attendent à ce qu'elle s'inspire d'un concept dévoilé lors de la présentation du plan industriel de Stellantis. Ce prototype affichait des lignes carrées et anguleuses, avec des phares intégrés dans la face avant, un style résolument moderne qui tranche avec les courbes arrondies des Panda et 500 actuelles.

François Leboine, directeur du design chez Fiat, justifie l'absence de la Koala au Salon de Paris par un timing stratégique. La marque n'aurait pas voulu éclipser la présentation de la nouvelle Citroën 2CV électrique, un modèle avec lequel elle partagera d'ailleurs les chaînes de production.

Une production italienne mutualisée

L'usine de Pomigliano d'Arco, située près de Naples, a été désignée pour accueillir la fabrication de la Koala. Ce site historique de Stellantis produira simultanément trois déclinaisons du même véhicule : la Fiat Koala, la Citroën 2CV électrique, et potentiellement une version badgée Opel.

Cette mutualisation industrielle illustre parfaitement la stratégie du groupe Stellantis, qui mise sur les économies d'échelle pour rendre l'électrique accessible au plus grand nombre.

Une gamme citadine qui s'étoffe

Avec l'arrivée programmée de la Koala en 2027, Fiat disposera d'une offre complète sur le segment des petites voitures. La gamme comprendra alors :

Le Topolino, quadricycle électrique sans permis

La Pandina, version renouvelée de la mythique Panda

La Grande Panda, positionnée un cran au-dessus

La Koala, nouvelle citadine électrique compacte

Le Grizzly, petit SUV déjà disponible en concession

Cette multiplication des modèles témoigne de l'ambition de Fiat de reconquérir le marché des citadines, un segment où la marque italienne a historiquement brillé mais qui lui échappe progressivement face aux SUV et aux constructeurs asiatiques.

Un positionnement stratégique sur l'électrique accessible

La Koala arrive à un moment charnière pour l'industrie automobile européenne. Alors que les normes d'émissions se durcissent et que les ventes de véhicules électriques progressent, le segment des citadines abordables reste le maillon faible de l'électrification. La plupart des modèles électriques actuels se positionnent sur des segments premium, laissant un vide sur l'entrée de gamme.

En ciblant la catégorie des véhicules de moins de 4,20 mètres, Fiat espère bénéficier d'éventuelles incitations fiscales européennes et proposer un prix d'appel attractif, condition sine qua non pour démocratiser la mobilité électrique urbaine.