Fiat Multiplay : le concept-car fusion SUV-pick-up pourrait bien devenir réalité

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

Fiat envisage sérieusement de produire son concept Multiplay, un véhicule familial innovant qui fusionne SUV et monospace dans l'esprit du mythique Multipla.

Fiat prêt à ressusciter l'esprit Multipla avec un concept audacieux

Le constructeur italien Fiat pourrait bien bouleverser à nouveau le segment des véhicules familiaux. Arnoud Belloni, fraîchement nommé à la tête de la marque turinoise, a clairement affiché ses ambitions concernant le concept Multiplay dévoilé lors du récent Mondial de l'Auto de Paris. Ce véhicule atypique, fusion entre SUV et pick-up, pourrait bien passer du statut de simple concept-car à celui de modèle de série.

Pour le dirigeant, le projet est "fantastiquement important" et "absolument significatif" dans la stratégie de la marque. Une déclaration qui ne laisse guère de place au doute quant aux intentions du constructeur.

Un monospace nouvelle génération pour l'après-SUV

Le pari de Fiat repose sur un constat simple : si les SUV ont conquis le marché ces dernières années, leur habitabilité déçoit souvent les familles. Arnoud Belloni l'affirme sans détour, s'appuyant sur son expérience personnelle de père de jumeaux : "J'ai acheté un SUV comme presque tout le monde. Et je me suis dit 'oui, c'est cool, mais je suis très déçu de la vie à bord'".

Cette conviction l'a poussé à placer la réinvention du monospace en tête de ses priorités dès sa prise de fonction. Mais pas question de simplement ressortir les recettes du passé. Le nouveau véhicule familial Fiat conservera les attributs des SUV qui plaisent aux clients :

Grandes roues et position de conduite surélevée

Utilisation des plateformes modernes

Design affirmé et moderne

Habitabilité et modularité optimisées, héritées des monospaces

L'héritage du mythique Multipla

Le choix du nom n'est pas anodin. Le Multipla reste le seul monospace Fiat à avoir véritablement marqué le marché européen. Lancé en 1998, ce véhicule avant-gardiste proposait une configuration révolutionnaire avec trois sièges de front, maximisant ainsi l'espace intérieur dans un format compact.

Son style controversé ne l'a pas empêché de devenir une référence en matière d'habitabilité. Le Multiplay reprend clairement cette philosophie, en l'adaptant aux attentes contemporaines des automobilistes européens.

Un positionnement stratégique sous les 4,5 mètres

Arnoud Belloni a laissé entendre que Fiat pourrait cibler un segment bien précis avec une version de moins de 4,5 mètres de longueur. Ce format permettrait au constructeur italien de se différencier clairement sur le marché, notamment face au concept Renault E-Space et aux nombreux monospaces qui connaissent un regain d'intérêt sur le marché chinois.

Une approche prudente face à l'innovation

François Leboine, directeur du design chez Fiat, positionne le Multiplay comme une proposition pour l'ère "post-SUV" qu'il anticipe dans les années à venir. L'objectif : créer un monospace suffisamment attractif pour séduire les acheteurs de SUV actuels.

Le designer reconnaît que le projet pourrait rester relativement nichesque, "sur le côté du marché, pas en concurrence frontale". Il voit néanmoins dans cette démarche une tentative de Fiat de "trouver la prochaine grande tendance" du marché automobile.

La décision finale entre les mains du public

La production du Multiplay n'est pas encore actée. Fiat attend de mesurer les retours du public avant de prendre sa décision finale. François Leboine souligne la difficulté inhérente à toute innovation : "Dès que vous arrivez avec de l'innovation et de la nouveauté, le marché n'est peut-être pas encore prêt, et il faut en tenir compte en filtrant les retours".

Une approche prudente qui rappelle que même les concepts les plus aboutis peuvent rester au stade de prototype si le public ne suit pas. Reste que la détermination affichée par la direction de Fiat laisse présager une volonté réelle de concrétiser ce projet audacieux.

Dans un contexte où les constructeurs européens cherchent à se réinventer face à l'électrification et aux nouveaux usages de mobilité, le Multiplay pourrait bien représenter la réponse singulière de Fiat aux attentes des familles modernes.