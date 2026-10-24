Citroën ressuscite la 2CV Fourgonnette en version électrique au Salon de Paris 2026

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 12:00 · 3 min de lecture

Citroën dévoile au Salon de Paris 2026 un concept de 2CV Fourgonnette électrique, réinterprétation moderne de l'iconique utilitaire français des années 50.

Le constructeur au double chevron frappe un grand coup au Salon de Paris 2026. Après avoir dévoilé la veille son concept de 2CV électrique destinée au grand public, Citroën présente maintenant la 2CV Fourgonnette Concept, une réinterprétation électrique de son légendaire utilitaire qui a sillonné les routes françaises pendant des décennies.

Le retour d'une icône du travail français

La 2CV Fourgonnette n'est pas qu'un simple véhicule dans l'histoire automobile française. Lancée en 1951, soit trois ans après la berline 2CV qui a révolutionné la mobilité populaire, cette version fourgonnette a rapidement conquis artisans, commerçants et livreurs de l'Hexagone. Sa recette ? Un utilitaire sans fioritures, économique à l'achat comme à l'entretien, et suffisamment costaud pour encaisser les rigueurs du quotidien professionnel.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 1,2 million d'exemplaires ont été produits au fil des décennies, transportant baguettes, outils et colis aux quatre coins de la France d'après-guerre et bien au-delà. Un véritable phénomène de société automobile.

Une philosophie préservée pour l'ère électrique

Xavier Chardon, directeur général de Citroën et DS Automobiles, souligne l'importance émotionnelle de ce projet : "La 2CV Fourgonnette était bien plus qu'un simple outil de travail. Elle faisait partie du quotidien. Simple, ingénieuse et accessible, elle possédait surtout quelque chose que peu de véhicules utilitaires ont : une âme."

L'objectif affiché n'est pas de simplement copier les formes du passé, mais de faire revivre cet esprit d'utilité intelligente et accessible. Comme le précise Chardon : "C'est cet esprit que nous ramenons à la vie aujourd'hui. Parce qu'être utile ne devrait jamais signifier être ordinaire."

Un design fidèle aux racines

Les stylistes de Citroën ont travaillé à partir des proportions originales de la Fourgonnette historique. Le concept présente ainsi :

Un capot court caractéristique

Une zone de chargement haute et cubique maximisant le volume utile

Des panneaux de carrosserie plats évoquant les tôles embouties économiques d'antan

Une silhouette épurée fidèle à la philosophie sans superflu du modèle original

Ces choix stylistiques ne sont pas anodins : ils constituent un hommage direct à la construction rudimentaire mais efficace qui a fait le succès du modèle d'origine.

Artisans et TPE dans le viseur

Contrairement au concept de citadine électrique présenté la veille, cette Fourgonnette cible clairement le monde professionnel. Citroën rappelle ses liens historiques avec les artisans et indépendants, une relation vieille de plus d'un siècle.

Le discours commercial mise sur la praticité comme véhicule utilitaire léger, avec un accent particulier sur l'accessibilité financière et la simplicité de réparation. Des thèmes également centraux dans la communication autour de la version citadine électrique de la 2CV.

Production : le flou persiste

Si Citroën évoque un horizon de commercialisation autour de 2028 pour la famille de concepts 2CV, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant une éventuelle version de série de la Fourgonnette. Le constructeur n'a communiqué ni prix, ni autonomie, ni calendrier précis de lancement.

Cette Fourgonnette Concept s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe Stellantis, qui multiplie les études de style rétro-futuristes lors du Salon de Paris, à l'image du DS F3ver ou du Peugeot RCZ Vision. Une manière de capitaliser sur la nostalgie des nameplates légendaires tout en testant l'appétit du marché pour des modèles électriques abordables.

Un pari sur l'utilitaire électrique accessible

Avec ce concept, Citroën pose une question centrale pour l'avenir de la mobilité professionnelle : comment remplacer les utilitaires thermiques bon marché par des alternatives électriques tout aussi accessibles ? La 2CV Fourgonnette moderne pourrait bien apporter une réponse, à condition que le projet franchisse l'étape du concept pour rejoindre les concessions.

En attendant de savoir si cette sympathique fourgonnette électrique dépassera le stade du prototype, elle rappelle opportunément qu'avant d'être des objets de collection recherchés, les 2CV étaient d'abord des véhicules du quotidien, pratiques et attachants. Une philosophie que Citroën semble décidé à perpétuer à l'ère électrique.